Samsung Galaxy S9 z kolejną betą Androida 10 i One UI 2.0

Najnowsza aktualizacja poprawia wiele błędów jednocześnie nie wprowadzając żadnych nowych funkcji.

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o tym, jak Samsung się pośpieszył i wydał kolejne aktualizacja Androida 10 beta z One UI 2.0 na smartfony Galaxy S9 i Galaxy S9+ wraz z poprawkami datowanymi na 1 stycznia 2020 roku.

Obecnie udostępniana jest kolejna, piąta już aktualizacja z cyklu beta. Nadal zawiera ona poprawki zabezpieczeń z 1 stycznia 2020 roku, ale skupia się na poprawie kilki irytujących błędów. Najnowsza aktualizacja i ilość poprawek, jaka się w niej znajduje wskazuje, że finalna wersja Androida 10 z nakładką One UI 2.0 pojawi się na zeszłorocznych smartfonach z serii Galaxy S już niedługo. Podejrzewamy, że stanie się to przed premierą urządzeń z serii Galaxy S11.

Najnowsza aktualizacja dla Samsungów Galaxy S9 i Galaxy S9+ posiada numer kompilacji odpowiednio G960FXXU7ZSLC dla Galaxy S9 oraz G965FXXU7ZSLC dla Galaxy S9+. Paczka udostępniana jest jako aktualizacja OTA (Over the Air) i waży niespełna 140 MB. O jej dostępności w chwili obecnej raportują użytkownicy z Indii oraz Wielkiej Brytanii. Z pewnością aktualizacja w ciągu kilku najbliższych dni trafi do wszystkich Samsungów Galaxy S9 i Galaxy S9+ zarejestrowanych w programie Beta.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja Oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.

