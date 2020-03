Samsung Galaxy Tab A 8.4 - zaprezentowano rywala iPada

Samsung zaprezentował oficjalnie Galaxy Tab A 8.4. Co sprawia, że ma być rywalem dla iPada?

Pisaliśmy 19 marca, że Samsung zaprezentuje tani tablet Galaxy Tab A 8.4 bez rysika S Pen, ale z głośnikami stereo, a dokładnie tydzień później producent zademonstrował go oficjalnie. Jednak uwaga - jak na razie jest on przeznaczony tylko do sprzedaży na terytorium USA, dopiero za jakiś czas trafi do innych rejonów świata. A czy warto go nabyć? Jak wskazuje sama nazwa, rozmiar wyświetlacza to 8,4". Otaczają go cienkie ramki, a pokazuje obraz w jakości 1080 p. Jednostka centralna Tab A to ośmiordzeniowy Exynos 7904 (dwa rdzenie ARM Cortrex-A73 1,8 GHz oraz sześć ARM Cortex-A53 1,6 GHz), wyposażony w układ graficzny ARM Mali-G71 MP2. Umieszczono tu 3GB RAM oraz 32GB pamięci, co można zwiększyć kartami microSD do 512GB.

W podobnej cenie najtańszy iPad ma również 32GB, ale nie oferuje możliwości rozszerzenia. Tablet zasila bateria o pojemności 5000 mAh, a do łączności używa on 4G LTE. Całość działa pod kontrolą systemu Android 9 Pie, co akurat może dziwić. Wyceniono go na 279 dolarów - czyli niecałe 1200 złotych. Porównując z iPadami o podobnych parametrach, jest to zdecydowanie tańsza opcja. Dodajmy do tego, że w obudowie mamy dwa głośniki Dolby Atmos oraz wejście audio 3,5 mm. Ogólnie - jest nieźle.

Nie wiemy, w jakiej cenie urządzenie znajdzie się w Polsce, ale wciąż można nabyć Galaxy Tab A 8.0.

Źródło grafik: Samsung