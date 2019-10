Samsung Galaxy Tab Active Pro - odporny tablet dla wymagających

Najnowszy tablet Samsunga to prawdziwy twardziel. Deszcz, błoto i śnieg są mu niestraszne.

Samsung Galaxy Tab Active Pro z pewnością nie jest urządzeniem dla wszystkich. Najnowszy tablet zbudowany został, aby zaspokoić potrzeby użytkowników pracujących w przemyśle ciężkim oraz służbach mundurowych. Urządzenie zapewnia ochronę przed uderzeniami, kurzem i wilgocią, a także jest świetnym uzupełnieniem zaprezentowanego ostatnio smartfona Galaxy XCover FieldPro.

Urządzenie zostało już wcześniej zaprojektowane na rynku koreańskim, a teraz trafia do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej jego dostępność była mocno limitowana, co ma się zmienić w najbliższej przyszłości.

Jak już wcześniej podkreślaliśmy tablet stworzony został dla sprecyzowanej grupy odbiorców, w związku z czym będzie on dostępny do sprzedaży jedynie u partnerów biznesowych firmy Samsung, co oznacza, że tabletu nie można zakupić w sklepach producenta i dużych sieciach handlowych.

Galaxy Tab Active Pro wyposażony został w 10,1 calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 (Full HD). Samsung informuje, że panel dotykowy jest w stanie zarejestrować dotyk nawet, jeżeli użytkownik korzysta z lekkich rękawic roboczych. Tablet posiada także trzy fizyczne przyciski - Home, Powrót oraz Ostatnie.

Urządzenie dostarczane będzie z rysikiem S-Pen, który chowany jest w wytrzymałej obudowie posiadającej certyfikaty IP68 oraz MIL-STD-810G. Oznacza to, że urządzenie odporne jest na zachlapania, zalania, błoto, kurz oraz upadki.

Mimo obecności dopisku Pro w nazwie Galaxy Tab Active Pro ma średniopółkowe podzespoły. Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 670 wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Nie zabrakło również czytnika linii papilarnych. Bardzo podobny zestaw znajdował się w testowanym przez nas tablecie Galaxy Tab S5e.

Bateria ma pojemność 7500 mAh i ma starczyć na 15 godzin typowego użytkowania. Urządzenie posiada również czytnik linii papilarnych, gniazdo słuchawkowe Jack, szybkie ładowanie za pomocą USB Typu C oraz programowalny przycisk pomocniczy. Ceny zaczynają się od 600 dolarów, a pierwsze egzemplarze trafią do odbiorców 15 listopada.

