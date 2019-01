Samsung Galaxy Tab S5 - data premiery, cena, specyfikacja

Kiedy może pojawić się Galaxy Tab S5? Sprawdzamy wszystkie plotki, pogłoski oraz przecieki.

Chociaż tablety w ostatnich latach tracą mocno na popularności, Samsung nie może narzekać na sprzedaż swoich urządzeń. Ostatnim flagowcem na tym obszarze był Galaxy Tab S4, a czy już coś wiemy o jego następcy? O ile Sony czy HTC straciły zainteresowanie tymi urządzeniami, o tyle Koreańczycy przyzwyczaili nas do wypuszczania co rok nowych modeli - zarówno klasy premium, jak i tańszych.

Galaxy Tab S5 - data premiery

Zgadywanie daty premiery Galaxy Tab 5 to trudne zadanie, ponieważ poprzednicy trafiali na rynek w różnych miesiącach: Galaxy Tab S2 w czerwcu 2015, Galaxy Tab S3 w lutym 2017, Galaxy Tab S4 w sierpniu 2018. Ale już 20 lutego Samsung ma pokazać swój smartfon Galaxy S10, może więc przy okazji zaprezentuje inne modele. Jeśli nie - być może zrobi to na odbywającym się parę dni później Mobile World Congress w Barcelonie.

Jeśli nie nastąpi to na żadnym z tych dwóch wydarzeń, spodziewamy się ogłoszenia Galaxy Tab 5 później w tym roku, na przykład w sierpniu, wraz z oficjalną prezentacją Galaxy Note 10 .

Galaxy Tab S5 - cena

Galaxy Tab S5 z pewnością nie będzie tanim tabletem. Aktualnie Tab S4 kosztuje w sprzedaży od 2799 do 2999 złotych, jego następca z pewnością będzie w podobnej, a prawdopodobnie nawet nieco wyższej cenie.

Galaxy Tab S5 - specyfikacja

Jaką specyfikację może mieć Galaxy Tab S5? Tab S4 wprowadziło dużą zmianę do serii, w tym ekran 10,5". W S5 może być podobnie, spodziewany się jednak mniejszych ramek (co jest powszechnym trendem w segmencie urządzeń mobilnych) przy zachowaniu takiej samej przekątnej ekranu. Wyświetlacz nie powinien ulec większym zmianom - rozdzielczość 1600 x 2560 pikseli przy proporcjach 16:10. Procesor? Miło byłoby zobaczyć Snapdragon 855 i więcej niż 4GB RAM, a także co najmniej 64GB miejsca.

Nie spodziewamy się cudów specyfikacji, bardziej stawiamy na to, że Samsung skupi się na oprogramowaniu, a zwłaszcza DeX, dzięki czemu tablet będzie mógł stać się zamiennikiem laptopa. DeX jest już w Tab S4, a w S5 stawiamy na dalsze jego usprawnienia.