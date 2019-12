Samsung Galaxy Tab S6 5G, czyli pierwszy tablet z obsługą sieci 5G

Już niedługo zadebiutuje pierwszy na świecie tablet z Androidem oraz modemem sieci 5G.

Sieć 5G rozwija się coraz bardziej. Na świecie pojawia się coraz większa ilość lokalizacji, w których skorzystać możemy z dobrodziejstw najnowszego rozwiązania. Technologia ta nie jest jeszcze doskonała i cierpi na wiele przypadłości, ale producenci rozwiązań sieciowych stale pracują nad możliwością dalszej poprawy funkcjonowania sieci 5G. Aby całość działała niezbędne są jednak urządzenia końcowe z obsługą sieci 5G.

Na rynku od początku 2019 roku pojawia się coraz większa ilość smartfonów oraz dedykowanych modemów kompatybilnych z siecią 5G. Rozwiązania te nie są w chwili obecnej jeszcze na tyle rozwinięte, aby stosować je we wszystkich urządzeniach. Siec 5G wymaga w chwili obecnej zewnętrznych modemów, co z kolei wpływa negatywnie na wydajność energetyczną. Pierwsze smartfony z modemem 5G są więc duże, ciężkie, toporne oraz potrafią się szybko nagrzewać.

Na rynku jest jednak wiele innych urządzeń, które w chwili obecnej wykorzystują modemy sieci 4G LTE. W chwili obecnej żaden laptop nie został jeszcze wyposażony w modem sieci 5G, ale na rynku już niedługo pojawi się tablet z obsługą tej technologii.

Obecnie producenci walczą pomiędzy sobą w produkcji "pierwszych urządzeń" z obsługą 5G. Plama pierwszeństwa w przypadku smartfonów należy do Huawei'a, ale to Samsung ma zamiar wprowadzić na rynek pierwszy tablet z modemem 5G.

Pomimo, iż rynek tabletów kurczy się nieubłaganie z roku na rok to Apple, Samsung oraz Huawei nadal produkują tego typu urządzenia.

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo w sklepach może pojawić się nowy wariant flagowego tabletu Galaxy Tab S6 z obsługą modemu 5G. Nowy wariant pojawił się przypadkowo na oficjalnej stronie pomocy technicznej Samsunga. Model SM-T866N powinien zadebiutować lada dzień. Urządzenie pojawi się w sprzedaży w Korei Południowej, gdzie zostało już certyfikowane.

Co ciekawe urządzenie mimo, iż nie zostało jeszcze zaprezentowane to bierze już udział w promocji zorganizowanej na terenie Korei Południowej. Producent na rodzimym rynku oferuje trzy promocyjne pakiety techniczne dla tabletów Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab A oraz Galaxy Tab S6 i Galaxy Tab S6 5G.

Ostatnie urządzenie zostało wymienione na liście z zastrzeżeniem "nadchodzący wkrótce". Samsung przewiduje, że promocja potrwa do 30 marca 2020 roku, więc tablet powinien zadebiutować już niebawem tak, aby jego nabywcy mogli z niej skorzystać.

Samsung do promocji obu modeli wykorzystuje identyczny render, co może oznaczać, że wersja 5G wyglądać będzie identycznie, jak regularny model dostępny w sprzedaży od kilku miesięcy. Jako, że Galaxy Tab S6 wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon 855 to Samsung prawdopodobnie doda do niego dodatkowy modem X50 z obsługą sieci 5G. Alternatywnie producent może zdecydować się na implementacje najnowszego układu Qualcomm Snapdragon 865 z modemem X55.

