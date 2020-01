Samsung Galaxy Tab S6 5G - premiera pierwszego tabletu z 5G już jutro

Koreańczycy zaprezentują pierwszy tablet z 5G. Na rewolucje nie ma co liczyć. To dobrze znany Tab S6 z nowym modemem.

Samsung odgrzewa kotleta, a przy okazji upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Podczas, gdy świat oszalał na punkcie sieci 5G oraz smartfonów z 5G, gdy najnowsze rozwiązanie dostępne jest jedynie w kilku miejscach na świecie to wszyscy zapomnieli o tabletach, które również posiadają modemy sieci komórkowej.

Źródło: samsung.com

Koreańczycy przypomnieli sobie o tym, że mają w swoim portfolio tablet, który po kilku zmianach konstrukcyjnych będzie kompatybilny z siecią 5G, a przy okazji zapewni Samsungowi miano producenta, który jako pierwszy wprowadził na rynek tablet z modemem sieci 5G.

Według oficjalnej strony Samsunga na Koreę Południową już jutro na lokalnym rynku pojawi się Samsung Galaxy Tab S6 5G. O urządzeniu słyszymy już od dłuższego czasu, a nawet sam producent przyznał, że zamierza zaprezentować ten tablet.

Zgodnie z nazwą handlową Galaxy Tab S6 5G kompatybilny będzie z siecią nowej generacji. Poza tym urządzenie to zostanie wyposażone w 10,5 calowy wyświetlacz Super AMOLED, cztery głośniki wyprodukowane przez AKG oraz metalową obudowę.

Samsung tworząc Galaxy Tab S6 5G nie wysilił się zbytnio. Ponieważ wersja 4G posiada procesor Qualcomm Snapdragon 855, który jest w stanie obsłużyć sieć 5G po dodaniu zewnętrznego modemu Koreańczycy zdecydowali się na montaż odpowiedniego podzespołu.

Samsung Galaxy Tab S6 5G dostępny będzie w jednej konfiguracji sprzętowej z procesorem Qualcomm Snapdragon 855, który wspierany będzie przez 6 GB pamięci operacyjnej. Tablet zaoferuje użytkownikom 128 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością późniejszej rozbudowy za pomocą kart pamięci w formacie microSD. Bateria ma pojemność 7040 mAh i pozwoli na oglądanie filmów przez 15 godzin bez konieczności doładowywania. Niestety Samsung nie pochwalił się, jaki system operacyjny znajdzie się na pokładzie Galaxy Tab S6 5G, co pozwala sądzić, że Koreańczycy zainstalowali Androida 9.0 Pie z nakładką One UI 1.0 zamiast najnowszego Android 10 z One UI 2.0.

Źródło: gizchina.com