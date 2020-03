Samsung Galaxy Tab S6 Lite na kolejnych renderach

Galaxy Tab S6 Lite zadebiutuje jako uboższa wersja flagowego Galaxy Tab S6. Nie zabraknie rysika S-Pen i świetnego ekranu.

Samsung wielkimi krokami zbliża się do premiery nowego tabletu. Oczekuje się, że na rynku pojawi się Galaxy Tab S6 Lite. Jak sama nazwa wskazuje będzie to nieco tańsza, uboższa wersja flagowego Galaxy Tab S6, który pojawił się na rynku w wakacje 2019 roku. Samsung od dłuższego czasu nie posiada w swoim portfolio tabletu ze średniej półki cenowej, co ma się zmienić po premierze Tab S6 Lite.

W sieci co chwile pojawiają się nowe informacje na temat nadchodzącego urządzenia. Widzieliśmy już kilka certyfikatów oraz renderów. Teraz kolejne pojawiły się na Twitterze. Udostępnił je Evan Blass, którego przecieki praktycznie zawsze są wiarygodne. Na renderze prasowym widać urządzenie, które jest bardzo podobne do flagowego Galaxy Tab S6. Tablet charakteryzuje się jednolitymi ramkami okalającymi ekran oraz pojedynczym aparatem głównym umieszczonym w lewym górnym rogu. Na zdjęciu widać także rysik S-Pen.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite otrzymał już certyfikat od Bluetooth SIG, który potwierdza, że urządzenie posiada Bluetooth 5.0. Tablet pojawił się także w tajlandzkiej bazie danych NCC, która potwierdziła, że tablet obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi, a na rynku pojawi się także wersja z modemem sieci 4G LTE.

Nowy tablet Samsunga ładowany będzie za pomocą USB Typu C. Urządzenie dostarczane będzie z klasyczną, 15 W ładowarką Samsung Fast Charge.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite zasilany będzie przez procesor Exynos 9611, który znamy między innymi z Galaxy A50s. To układ Samsunga przeznaczony do urządzeń ze średniej półki cenowej. Nie zabraknie także 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej. W chwili obecnej nie wiemy, jaki dokładnie ekran zaoferuje Samsung Galaxy Tab S6 Lite oraz jaka jest pojemność akumulatora.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite ma konkurować z podstawowym modelem iPad'a.

