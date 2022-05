Samsung Galaxy Tab S6 Lite powraca? iPad ma godnego konkurenta

Tablet Galaxy Tab S6 Lite w dniu premiery został bardzo dobrze przyjęty przez użytkowników. Samsung to zauważył i po dwóch latach postanowił... wydać go jeszcze raz.

Spis treści

Fot. Samsung

Pomimo niedawnej premiery flagowego tabletu Samsung Galaxy Tab S8, firma z Korei nie zapomina o innych segmentach rynku. Ich Samsung Galaxy Tab S6 Lite w dniu premiery stał się jednym z najbardziej polecanych tabletów z Androidem ze średniej półki cenowej. Wiele osób wymieniało go jako jednego z nielicznych prawdziwych konkurentów iPada - każdy z tabletów miał swoje mocniejsze i słabsze strony, a wybór często sprowadzał się do tego, co akurat bardziej jest nam w tablecie potrzebne.

Odświeżony Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Wygląda więc na to, że Samsung postanowił pójść za ciosem i trzymać się swojej zwycięskiej formuły. Do sieci wyciekły informacje, że już niedługo możemy spodziewać się odświeżenia linii Galaxy Tab S6 Lite bez zmiany nazwy modelu. Oznacza to, że w sklepach znowu będziemy mogli kupić nowy Tab S6 Lite, tym razem z odświeżonymi podzespołami i kilkoma innymi udogodnieniami.

Zobacz również:

Galaxy Tab S6 Lite 2022 - wygląd

Źródła podają, że nadchodzący tablet z zewnątrz nie powinien znacznie różnić się od swojego poprzednika. Dostaniemy taki sam ekran o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości 2000 x 1200 pixeli z matrycą TFT i częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz. Możemy się również spodziewać, że tak jak u poprzednika zobaczymy tutaj gniazdo słuchawkowe, wejście na kartę microSD, a także port ładowania z wejściem USB-C. Co więcej, w standardzie tablet będzie sprzedawany w zestawie z rysikiem S Pen.

Galaxy Tab S6 Lite - kamera

Dużych (a właściwie żadnych) zmian nie zobaczymy również w kamerach nowej wersji tabletu. Z tyłu urządzenia zagości ten sam sensor o rozdzielczości 8 MP, a z przodu umieszczona zostanie kamerka do selfie z 5 MP na pokładzie.

Galaxy Tab S6 Lite - specyfikacja techniczna

Zmiany natomiast zauważymy w podzespołach nowej wersji tabletu. Co prawda podstawowa wersja nadal będzie oferowana z 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, ale za szybką pracę tabletu będzie odpowiadał nowszy układ SoC Snapdragon 720G, który ma zapewnić płynniejsze działanie oraz lepszą wydajność, szczególnie w grach i innych wymagających graficznie aplikacjach. Ponadto na pokładzie tabletu znajdziemy najnowszy Android 12, co jest dużym udogodnieniem w porównaniu do Androida 10 u poprzednika. Co więcej, możemy się też spodziewać, że nowy tablet będzie zdecydowanie dłużej aktualizowany przez producenta. Niedługo po premierze tablet powinien otrzymać specjalną, tabletową wersję Androida - Android 12L - która jeszcze bardziej zwiększy jego użyteczność i przyjemność z korzystania.

Galaxy Tab S6 Lite - cena

Tablet ma ujrzeć światło dzienne w dwóch wariantach. Tańsza opcja z WiFi będzie kosztowała €379 (około 1770 zł) , a droższa, mająca też moduł LTE, powinna kosztować €439 (około 2050 zł)