Samsung Galaxy Tab S6 Lite trafia do przedsprzedaży

Po miesiącach spekulacji znamy już cenę oraz datę premiery Samsunga Galaxy Tab S6 Lite. Czy tablet od Samsunga będzie konkurował z iPad’em Apple'a?

Dopiero co poznaliśmy datę startu przedsprzedaży iPhone’a SE od Apple, którego będzie można zamawiać już od jutra. Natomiast dziś dowiedzieliśmy się, że od 30 kwietnia ruszy oficjalna przedsprzedaż tabletu Galaxy Tab S6 Lite od Samsunga. Strona przedsprzedaży pojawiła się już w witrynie producenta gdzie możemy już zobaczyć ceny, warianty kolorystyczne oraz sprawdzić wbudowaną pamięć.

Jak wskazuje brytyjska strona Samsunga, cena tabletu zaczynać się będzie od 349 funtów za model z modułem Wi-Fi oraz 399 funtów za wariant rozszerzony o moduł LTE (około 1 821 - 2 081 PLN) .

Tablet został wyposażony w 10,4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2000 x 1200 px. Jest on tylko odrobinę mniejszy od tego, znanego ze standardowej wersji Galaxy S6. Kolejną drobną różnicą jest to, że mimo iż urządzenie posiada również rysik S Pen to nie ma możliwości zamocowania na obudowie. Od strony kolorystycznej samego tabletu, możemy wymierać między: Oxford Gray, a Angora Blue.

Użytkownicy dostaną do dyspozycji złącze Typ C USB 2.0, gniazdo audio 3,5 mm oraz 2 głośniki Dolby Atmos dostrojone przez AKG.

W kwestii optyki, Galaxy Tab S6 Lite został wyposażony w 5 MP obiektyw przedni z świtałem f/2.0 oraz obiektyw 8MP ulokowany z tyłu obudowy z świtałem na poziomie f/1.9. Kamery pozwolą na nagrywanie w jakości FHD (1920x1080) przy zachowaniu 30 fps’ów. Powinno to wystarczyć do prowadzenia wideo konferencji. Jeśli chodzi o pamięć wbudowaną, zdecydowano się na tylko jedną konfigurację – 64 GB, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD, do maksymalnie 1 TB. Natomiast w kwestii pamięci operacyjnej użytkownicy otrzymali 4 GB RAM’u.

Galaxy Tab S6 Lite zostanie wyposażony w system Android 10 (One Ui 2). Urządzenie standardowo waży 465 gramów, natomiast wersja z LTE jest o 2g cięższa. Jego wymiary wymiary uprzędzenia to 244,5 x 154,3 x 7,0 mm.