Samsung Galaxy Tab S6 Lite z rysikiem S-Pen wycieka do sieci

Samsung zamierza wprowadzić na rynek tańsza wersję flagowego Galaxy Tab S6. Na szczęście zachowano kompatybilność z S-Pen.

Samsung ostatnimi czasy ponownie przyzwyczaja nas do nazwy "lite". Na rynku pojawiły się już Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite, które są nieco tańszymi odpowiednikami flagowców. Teraz na rynek trafić ma pierwszy od dawna tablet z dopiskiem lite na końcu i wcale nie będzie to budżetowa konstrukcja.

Koreańczycy po wprowadzeniu na rynek pierwszego na świecie tabletu z modemem 5G zabrali się za przygotowanie jego tańszej wersji. Model z przydomkiem Lite będzie tańszą wersją flagowego Galaxy Tab S6.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite wizualnie nie będzie się zbytnio różnił od swojego starszego i droższego brata - Galaxy Tab S6 zaprezentowanego w zeszłym roku. Urządzenie również dostarczane będzie z przeprojektowanym rysikiem S-Pen. Samsung ograniczając cenę nie zdecydował się na rezygnacje z tego jakże charakterystycznego elementu.

W chwili obecnej nie wiemy jeszcze, czy tablet zaoferuje bezprzewodowe ładowanie rysika, ale jest to bardzo prawdopodobne. Pióro do tabletów Samsunga jest znacznie grubsze, niż te dołączane do smartfonów, przez co nie można schować go w obudowie.

Za wydajność tabletu odpowiadać będzie procesor Exynos 9611. Chispet ten można znaleźć w wielu smartfonach Samsunga ze średniej półki cenowej. To wystarczający układ, który powinien zapewnić odpowiednią wydajność odchudzonej wersji Galaxy Tab S6.

Tablet zostanie wyposażony w 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej w zależności od wybranej przez użytkownika konfiguracji.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite zaoferuje również odchudzoną cenę. Bazowy model Galaxy Tab S6 kosztuje 649 dolarów. Przewiduje się, że Galaxy Tab S6 Lite może zadebiutować z ceną detaliczną na poziomie 399 dolarów. Z pewnością Samsung nie zdecyduje się na dużo niższą cenę, aby nie zagrozić pozycji tańszych tabletów Galaxy Tab A. Wycena na 399 dolarów jasno wskazuje, że Samsung konkurować będzie z iPad'em. Galaxy Tab S6 Lite będzie droższy na starcie, ale należy pamiętać, że rysik do iPad sprzedawany jest oddzielnie.

Źródło: androidheadlines.com