Samsung Galaxy Tab S6 otrzymuje grudniowe poprawki zabezpieczeń

Samsung przypomniał sobie o swoich tabletach. Flagowy model Galaxy Tab S6 otrzymał właśnie najnowsze poprawki zabezpieczeń.

W czasach świetności tabletów Samsung był jednym z największych graczy w tym segmencie. Koreańczycy posiadali w swoim portfolio wiele modeli z serii Galaxy Tab, które biły rekordy sprzedażowe. Warto przypomnieć także, że Samsung zaangażował się w produkcję tabletów już w 2010 roku, kiedy to na rynku pojawił się pierwszy Galaxy Tab P1000. Urządzenie pracowało pod kontrolą systemu operacyjnego Android 2.2 Froyo, który nie był jeszcze wtedy przystosowany do obsługi urządzeń tego typu.

Źródło: samsung.com

Na przestrzeni kilku kolejnych lat Samsung stworzył wiele ciekawych modeli z niezwykle popularnymi w naszym kraju Galaxy Tab 2 7.0 i Galaxy Tab 2 10.1. Tablety z lat 2011-2016 wyróżniały się świetnymi parametrami technicznymi oraz bardzo przemyślanym i funkcjonalnym oprogramowaniem. Niestety na przestrzeni ostatnich lat smartfony stają się coraz większe i skutecznie wypierają z rynku tablety. Nawet Apple, które przed laty twierdziło, że wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala jest idealny dla telefonu komórkowego postanowiło wyprodukować modele z ponad 6 calowymi panelami.

Obecnie na rynku tabletów zadowalające wyniki sprzedażowe osiąga jedynie iPad, który zapoczątkował całą historię tego typu urządzeń. Nie oznacza to, że inni producenci nie produkują tabletów. Urządzenia z Androidem najczęściej posiadają logo Samsunga lub Huawei'a na obudowie.

Niestety Koreańczycy w swoich najnowszych tabletach takich, jak Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6 oraz tańszych Galaxy Tab A stosują oprogramowanie One UI, które jest przeniesione wprost z mniejszych smartfonów i niedostosowane do obsługi na tak dużym ekranie. Dodatkowo tablety te nie są tanie, a sam producent wydaje się, że o nich zapomniał.

Na szczęście Samsung przypomniał sobie ostatnio o flagowym modelu Galaxy Tab S6, który właśnie otrzymał aktualizacje wprowadzającą grudniowe poprawki zabezpieczeń. Oprogramowanie o numerze wersji T860XXU1ASL3 dla wersji SM-T860 bez modemu LTE oraz T865XXU2ASL3 dla modelu SM-T860 z modemem pojawiło się już na terenie Niemiec. Paczka waży około 400 MB, a jedyną nowością są poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2019 roku.

Samsung Galaxy Tab S6 po aktualizacji nadal pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9.0 Pie z nakładką One UI 1.5. Tablet nie otrzymał jeszcze aktualizacji do Androida 10, która planowana jest dopiero na kwiecień 2020 roku. Szkoda, że Samsung zaniedbał swoich klientów, a flagowy tablet zostanie zaktualizowany do nowej wersji systemu razem z tanimi średniakami takimi, jak Galaxy A50.

Źródło: sammobile.com