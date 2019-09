Samsung Galaxy Tab S6 – tablet o mocy PC już dostępny w Polsce

Galaxy Tab S6, najnowszy tablet marki Samsung, oferujący moc PC w najlżejszej formie, zadebiutował właśnie w polskich sklepach. Nowe urządzenie stworzono z myślą o użytkownikach, którzy pragną wyrazić swoją kreatywność. Specjalnie dla takich użytkowników firma Samsung przygotowała też promocję Samsung Odkup, dzięki której można zyskać 400 zł przy zakupie nowego tabletu.

Galaxy Tab S6 łączy funkcje pozwalające uwolnić kreatywność z mocą PC. S Pen, charakterystyczny dla urządzeń mark Samsung rysik, oferuje teraz nową metodę sterowania – gesty S Pen Air Actions. Dzięki nim, można intuicyjnie rejestrować selfie i wideo czy kontrolować tworzenie treści multimedialnych, nawet gdy nie trzymamy tabletu w dłoniach. Co więcej, za pomocą jednego kliknięcia można przekształcić odręczne zapiski wykonane S Pen w tekst cyfrowy i zapisać w edytowalnym formacie Microsoft Word.

Tablet oferuje również nową i udoskonaloną wersję Samsung DeX, funkcji, która pozwala użytkownikom płynnie przejść do pracy niczym na komputerze PC, a tym samym z łatwością realizować kilka zadań jednocześnie. Specjalny klawisz funkcyjny DeX, dostępny jest na dedykowanej Galaxy Tab S6 klawiaturze BookCover, co jeszcze bardziej ułatwia skorzystanie z tej funkcji. Samą klawiaturę również ulepszono dodając do niej uchwyt na S Pen, touchpad, nowe klawisze funkcyjne, a także umożliwiając ustawienie jej pod kątem.

Kreatywni użytkownicy docenią też sztandarowy ekran Super AMOLED o przekątnej 10,5 cala, 4 głośniki stereo z technologią Dolby Atmos, dostrojone przez inżynierów AKG, oraz pierwszy w historii tabletów Samsung podwójny aparat fotograficzny, z ultraszerokokątnym obiektywem. Te funkcje mają zapewnić wysokiej jakości wrażenia audiowizualne. Za wydajność i moc przetwarzania danych odpowiada procesor Snapdragon 855 wykonany w 7nm, dzięki któremu Tab S6 sprosta wszelkim wymaganiom – od wielozadaniowych operacji po wymagające gry. Galaxy Tab S6 to także pierwszy tablet Samsung, który wyposażono w optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie. Rozwiązanie to, wraz z Samsung Knox, kompleksową platformą zabezpieczeń, chronią zarówno sprzęt, oprogramowanie, jak i dane zapisane w pamięci urządzenia.

Konsumenci zainteresowani zakupem Galaxy Tab S6 mogą skorzystać ze specjalnej oferty Odkup Tab S6 i odsprzedać w rozliczeniu stary smartfon lub tablet zyskując tym samym voucher[3] zwiększający jego wycenę o 400 zł. Aby skorzystać z oferty należy do 30 września 2019 kupić Galaxy Tab S6 i w ciągu 7 dni zarejestrować się do promocji za pomocą formularza, a następnie wycenić i odsprzedać stary smartfon albo tablet za pośrednictwem strony wycena.samsung.pl.

Szczegóły promocji oraz regulamin dostępne są na stronie odkup-tablet.samsung.pl.