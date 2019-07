Samsung Galaxy Tab S6 - trochę iPad, trochę Microsoft Surface. Premiera wkrótce

Na rynku nie pojawiła się normalna wersja Galaxy Tab S5, ale Samsung szykuje się do premiery Galaxy Tab S6.

Po prezentacji i teście Samsunga Galaxy Tab S5e, który obecnie jest jednym z najciekawszych tabletów z Androidem oczekiwaliśmy, że Samsung zaprezentuje flagowego Tab S5.

Wygląda jednak na to, że zamiast Galaxy Tab S5 z flagowym procesorem zobaczymy zupełnie nowego Galaxy Tab S6. Oto wszystko, co wiemy na chwilę obecną o nowym tablecie, który ma rywalizować z iPad'em. Przedstawiamy informacje o specyfikacji technicznej, dacie premiery oraz cenie.

Źródło: techadvisor

Jakiś czas temu Samsung zaprezentował Galaxy Tab S5e, który stał się tańszą, a jednocześnie pod wieloma względami lepszą wersją Galaxy Tab S4. Litera e w nazwie pozwalała nam przypuszczać, że podobnie, jak w przypadku Galaxy S10e na rynku pojawi się mocniejszy model wyposażony w topowe podzespoły. Możliwe jednak, że Galaxy Tab S5e nie doczeka się mocniejszej wersji, a na rynku pojawi się zupełnie nowa konstrukcja.

Kiedy zadebiutuje Galaxy Tab S6?

Najbardziej prawdopodobną datą jest 7 sierpnia 2019 roku. To właśnie tego dnia Samsung szykuje się do jednej z największych premier roku. Zaprezentowany zostanie nowy smartfon z linii Galaxy Note. Wydarzenie Unpacked odbędzie się w Nowym Jorku, a Note 10 z pewnością będzie główną nowością.

Możliwe jednak, że oprócz smartfona zobaczymy także zupełnie nowy model tabletu od Samsunga - Galaxy Tab S6. Możliwe, że producent uruchomi sprzedaż tego urządzenia online na kilka dni przed premierą Galaxy Note 10. Taki scenariusz potwierdził się w zeszłym roku przed premierą Galaxy Note 9.

Źródło: techadvisor

Ile będzie kosztować Galaxy Tab S6?

Chociaż Galaxy Tab S5e jest przystępnym cenowo tabletem, który może konkurować z podstawowym modelem iPad'a podejrzewamy, że nowy Galaxy Tab S6 będzie droższy.

Nowy model ma być bezpośrednim następcą Galaxy Tab S4, który wyceniony został na 649 dolarów. Może to oznaczać, że nowy model będzie kosztował tyle samo. Opcjonalna wersja z modemem 4G/LTE z pewnością będzie droższa, ale Samsung bardzo rozsądnie wycenia dopłatę do modemu sieci komórkowej.

Jeżeli plotki się potwierdzą Samsung Galaxy Tab S6 będzie konkurentem zarówno dla tańszego iPad'a Air (od 499 dolarów za wersję z 64 GB pamięcią masową i Wi-Fi), jak i droższego iPad'a Pro z 11 calowym ekranem (od 799 dolarów za wersję z 64 GB pamięcią masową i Wi-Fi).

Galaxy Tab S6 - specyfikacja techniczna, funkcje

Na pierwszy rzut oka stylistyka Galaxy Tab S6 jest bardzo podobna do innych tabletów koreańskiego producenta. Istnieje jednak kilka poprawek w konstrukcji urządzenia. Tablet ma być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych - niebieskiej, szarej oraz różowo-złotej. Główne zmiany znajdują się na pleckach urządzenia. Na renderach widoczny jest podwójny aparat główny oraz miejsce/schowek na rysik S-Pen.

Źródło: techadvisor

Wygląda na to, że nowy ryski S-Pen dla Galaxy Tab S6 będzie mocowany do obudowy za pomocą magnesów oraz ładowany bezprzewodowo, gdy użytkownik nie będzie z niego korzystał. Sam S-Pen wygląda nieco inaczej niż ten z Galaxy Tab S4. Oczekuje się również, że podobnie, jak w Galaxy Note 9 będzie wyposażony w technologię Bluetooth.

Główny aparat ma mieć rozdzielczość 13 MP. Do pomocy będzie posiadał 5 MP obiektyw ToF lub obiektyw szerokokątny.

Wiele rzeczy wydaje się być bliźniaczo podobnych do tych, które już znamy z Galaxy Tab S5e. Przykładowo nowy model również zaoferuje cztery głośniki AKG oraz port USB Typu C, ale zabraknie miejsca dla gniazda słuchawkowego Jack. W zestawie prawdopodobnie znajdzie się odpowiednia przejściówka.

Z boku obudowy znajduje się również magnetyczne złącze do podłączenia akcesoryjnej klawiatury, która zostanie zaprojektowana specjalnie dla Galaxy Tab S6.

Urządzenie ma zaoferować ekran o przekątnej 10,5 cala. Będzie to panel AMOLED podobnie, jak w tańszym Galaxy Tab S5e. Na pokładzie nie zabraknie rownież 6 GB RAMu, 128 GB/256 GB wbudowanej pamięci masowej oraz baterii o pojemności 6840 mAh. W połączeniu z flagowym procesorem Qualcomm Snapdragon 855 nowy tablet zapewni nieco krótsze czasy pracy na pojedynczym ładowaniu, niż tańszy Galaxy Tab S5e.

Źródło: techadvisor

Wielką niewiadomą jest informacja, gdzie podział się czytnik linii papilarnych? Narzekaliśmy na rozwiązanie zastosowane w Galaxy Tab S5e, który posiada czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania, ale nowy model wydaje się go nie posiadać.

Oznacza to, że czytnik linii papilarnych został umieszczony w ekranie# lub nie będzie go wcale. Galaxy Tab S6 to flagowe urządzenie, a Samsung nie posiada technologii porównywalnej z Face ID. Z tego powodu podejrzewamy, że czytnik został umieszczony w ekranie podobnie, jak w Samsungu Galaxy S10, Oppo Reno czy Xiaomi Mi 9 SE.