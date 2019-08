Samsung Galaxy Tab S6 vs Galaxy Tab S4

Samsung zaprezentował nowy tablet Galaxy Tab S6. Sprawdzamy, czy to godna aktualizacja zeszłorocznego modelu Galaxy Tab S4.

Spis treści

Samsung zdecydował się na zaprezentowanie Galaxy Tab S6 na kilka dni przed jedną z swoich większych premier w ciągu roku. Już 7 sierpnia na rynku pojawi się zupełnie nowy Galaxy Note 10. Nowy tablet jest spory skokiem wprzód względem zeszłorocznego modelu Galaxy Tab S4. Mimo, iż urządzenia dzieli nazewnictwo, które wskazuje, że Galaxy Tab S4 nie jest bezpośrednim poprzednikiem Galaxy Tab S6 w rzeczywistości Samsung nigdy nie zdecydował się na prezentacje modelu Galaxy Tab S5. Zaprezentowano jedynie uboższą wersję S5e, której test można znaleźć tutaj.

Źródło: techadvisor

Nowy Samsung Galaxy Tab S6 oferuje ulepszony procesor, lepsze zabezpieczenia biometryczne, inteligentne systemy łączności i zmiany w obrębie designu, który był znacznie przestarzały. Sprawdzamy, czy Galaxy Tab S6 jest warty swoich pieniędzy oraz czy nie lepiej zainwestować w starszy, ale tańszy model Galaxy Tab S4.

Poniżej przedstawiamy kluczowe różnice pomiędzy Samsung Galaxy Tab S6, a Galaxy Tab S5 i wyjaśniamy, który tablet okazał się lepszy.

Cena i dostępność

Samsung Galaxy Tab S6 został zaprezentowany zaledwie trzy dni temu i niestety nie znamy jeszcze jego polskiej ceny, ani tego, kiedy pojawi się na półkach sklepowych. Samsung potwierdził jedynie, że przedsprzedaż rozpocznie się 23 sierpnia 2019 roku, a klienci otrzymają pierwsze egzemplarze 6 września 2019 roku. W Stanach Zjednoczonych podstawowa konfiguracja z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej wyceniona została na 649 dolarów. Droższa wersja z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci masowej kosztować będzie 729 dolarów.

Źródło: techadvisor

Samsung Galaxy Tab S4 pojawił się w sprzedaży prawie rok temu w sierpniu 2018 roku. Jego cena startowa wynosiła około 3000 zł za podstawową konfigurację. Obecnie kosztuje ona mniej, niż 2500 zł i konkuruje z iPad'em Air od Apple.

Wiemy, że nowy Galaxy Tab S6 ma być konkurentem dla iPad'a Pro, więc cena startowa prawdopodobnie będzie jeszcze wyższa, niż w przypadku Galaxy Tab S4. Standardowo dla Samsunga klienci, którzy zdecydują się na zakup w przedsprzedaży z pewnością otrzymają ciekawe prezenty w gratisie.

Wygląd i budowa

Do wyglądu Samsung przyłożył naprawdę wielką wagę. Galaxy Tab S6 to solidna aktualizacja względem zeszłoroczne Galaxy Tab S4. Nowe urządzenie oferuje kompaktową i lekką konstrukcję, a także kilka innych nowości. Patrząc na Galaxy Tab S6 nie trudno zauważyć, że to produkt koreańskiego producenta, ale wykonano spory krok do przodu.

Galaxy Tab S4 już podczas premiery wyglądał nieco przestarzale, a zestawienie go z najnowszym modelem powoduje, że wygląda, jak tablet z innej epoki.

Najbardziej zauważalne jest, że Galaxy Tab S6 posiada taki sam wyświetlacz o przekątnej 10,5 cala wykonany w technologii Super AMOLED, jak Galaxy Tab S4, ale stał się znacznie węższy. Jest to spowodowane znacznie cieńszymi ramkami okalającymi ekran, które powodują, że urządzenie wygląda na mniejsze i jest bardziej poręczne w stosunku do starszego, bardziej masywnego Galaxy Tab S4.

Galaxy Tab S6 jest również o ponad 1 mm cieńszy od Galaxy Tab S4. Wszystkie zmiany konstrukcyjne wpłynęły pozytywnie na masę urządzenie. Nowy model jest o 60 gram lżejszy od poprzednika i waży 420 gram. Różnica jest zauważalna podczas korzystania z obu tabletów.

Źródło: techadvisor

Nowy model oferuje również odświeżony rysik S-Pen, który oprócz nowych funkcji został również znacznie przeprojektowany.

Od teraz S-Pen umieszczany jest za pomocą specjalnych magnesów na pleckach tabletu. Z ich poziomu jest także bezprzewodowo ładowany. Rozwiązanie to podobne jest do tego, które jest znane od lat z tabletów Microsoft Surface Pro. Wyposażony jest w przyciski do zdalnego sterowania tabletem oraz dopasowany jest do wersji kolorystycznej urządzenia. Galaxy Tab S6 sprzedawany będzie w trzech kolorach: Cloud Blue, Rose Blush oraz Mountain Gray.

Starszy Galaxy Tab S4 zaprezentowany w 2018 roku również posiada rysik S-Pen, ale jest to urządzenie starszej generacji bez obsługi bezprzewodowego ładowania, zdalnego sterowania tabletem i nie posiadające magnesów pozwalających na przyczepienie do obudowy.

Źródło: techadvisor

Funkcje i specyfikacja techniczna

Poza przeprojektowaniem obudowy i wprowadzeniem znacznych zmian w rysiku S-Pen najnowszy Galaxy Tab S6 jest również znacznie wydajniejszy od swojego poprzednika, który już w momencie premiery miał przestarzały procesor Qualcomm Snapdragon 835.

Samsung Galaxy Tab S6 - Specyfikacja techniczna

Źródło: samsung

Wyświetlacz: 10.5 cala WQXGA Super AMOLED

10.5 cala WQXGA Super AMOLED Rozdzielczość: 2560 x 1600 pikseli

2560 x 1600 pikseli Proporcje ekranu: 16:10

16:10 Zagęszczenie: 287 ppi

287 ppi Procesor: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Pamięć operacyjna: 6/8 GB

6/8 GB Pamięć masowa: 128/256 GB

128/256 GB Bateria: 7040 mAh

7040 mAh Aparat tylny: 13 Mp ultra-wide, 1.12µm, 123 stopnie pola widzenia, przysłona f2.2; 5 Mp wide-angle, 1µm, 80 stopniowe pole widzenia , przysłona f2.0

13 Mp ultra-wide, 1.12µm, 123 stopnie pola widzenia, przysłona f2.2; 5 Mp wide-angle, 1µm, 80 stopniowe pole widzenia , przysłona f2.0 Aparat przedni: 8 Mp wide-angle, 1.12µm, 80 stopniowe pole widzenia, przysłona f2.0

8 Mp wide-angle, 1.12µm, 80 stopniowe pole widzenia, przysłona f2.0 Bezpieczeństwo: Optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie, oprogramowanie Knox

Optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie, oprogramowanie Knox Porty: slot microSD, slot Nano SIM (tylko modele z LTE), USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą

slot microSD, slot Nano SIM (tylko modele z LTE), USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą Łączność: LTE : Cat.20 (DL up to 2.0Gbps), Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0

LTE : Cat.20 (DL up to 2.0Gbps), Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0 System operacyjny: Android 9 Pie z OneUI

Android 9 Pie z OneUI Dźwięk: cztery głośniki (po jednym na każdym rogu), Sound by AKG Dolby Atmos,

cztery głośniki (po jednym na każdym rogu), Sound by AKG Dolby Atmos, Wymiary: 245 x 160 x 5.7 mm

245 x 160 x 5.7 mm Waga: 420 g

420 g Wersje kolorystyczne: Cloud Blue, Rose Blush, Mountain Grey

Cloud Blue, Rose Blush, Mountain Grey Akcesoria: Bluetooth S Pen (dołączony), Keyboard Cover (do zakupu oddzielnie)

Samsung Galaxy Tab S4 - Specyfikacja techniczna

Źródło: samsung

Wyświetlacz: 10.5 cala WQXGA Super AMOLED

10.5 cala WQXGA Super AMOLED Rozdzielczość: 2560 x 1600 pikseli

2560 x 1600 pikseli Proporcje ekranu: 16:10

16:10 Zagęszczenie: 287 ppi

287 ppi Procesor: Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835 Pamięć operacyjna: 4 GB

4 GB Pamięć masowa: 64/256 GB

64/256 GB Bateria: 70300 mAh

70300 mAh Aparat tylny: 13 Mp, przysłona f1.9

13 Mp, przysłona f1.9 Aparat przedni: 8 Mp, przysłona f1.9

8 Mp, przysłona f1.9 Bezpieczeństwo: Czytnik linii papilarnych, oprogramowanie Knox

Czytnik linii papilarnych, oprogramowanie Knox Porty: slot microSD, slot Nano SIM (tylko modele z LTE), USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą

slot microSD, slot Nano SIM (tylko modele z LTE), USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą Łączność: LTE, Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0

LTE, Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0 System operacyjny: Android 9 Pie z OneUI (po aktualizacji z Androida 8.0 Oreo z Samsung Experience)

Android 9 Pie z OneUI (po aktualizacji z Androida 8.0 Oreo z Samsung Experience) Dźwięk: cztery głośniki (po jednym na każdym rogu), Sound by AKG Dolby Atmos, gniazdo słuchawkowe Jack

cztery głośniki (po jednym na każdym rogu), Sound by AKG Dolby Atmos, gniazdo słuchawkowe Jack Wymiary: 249.3 x 164.3 x 7.1 mm

249.3 x 164.3 x 7.1 mm Waga: 482 g

482 g Wersje kolorystyczne: Czarny (Black), Biały (White)

Czarny (Black), Biały (White) Akcesoria: S Pen (dołączony), Keyboard Cover (do zakupu oddzielnie)

Zaczynamy od podstawowych elementów specyfikacji techniczne. Galaxy Tab S4 posiada procesor Qualcomm Snapdragon 835, który napędza większość flagowych urządzeń z 2017 roku oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Zestaw taki jest w zupełności wystarczający do pracy i płynnego działania, a nawet grania w wymagające gry, ale od flagowego urządzenia Samsunga wymagaliśmy więcej. Niestety, ale producent postanowił wykorzystać przestarzały procesor, dzięki czemu opłacalność zakupu Tab S4 była niewielka.

Na szczęście w tym roku Samsung postawił na topowe podzespoły i w środku umieszczono procesor Snapdragon 855, który do pomocy ma w zależności od wersji 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej. Nie powinno zatem dziwić, że nowy Galaxy Tab S6 jest urządzeniem szybszym o dwie generacje. Możliwe, że to właśnie z tego powodu Samsung nie zaprezentował Galaxy Tab S5.

Pamięć masowa wynosi w zależności od wersji 128 GB lub 256 GB. Dodatkowo w przeciwieństwie do Apple, Samsung pozwala rozszerzyć ilość pamięci nawet o dodatkowy 1 TB przy pomocy kart microSD. Galaxy Tab S4 oferuje w standardzie 64 GB wbudowanej pamięci masowej. W sprzedaży jest również droższa konfiguracja z 256 GB nośnikiem. Pamięć można rozszerzyć o dodatkowe 400 GB za pomocą kart microSD. Zarówno jeden, jak i drugi tablet oferują wystarczającą ilość pamięci masowej, która powinna wystarczyć nawet bardzo zaawansowanym i wymagającym użytkownikom.

Interesująco robi się podczas porównania baterii i czasu pracy na pojedynczym ładowaniu. Starszy model posiada większy akumulator o pojemności 7300 mAh. Galaxy Tab S6 ma nieco mniejsze ogniwo, które oferuje użytkownikowi 7040 mAh. Nie mogliśmy jeszcze w praktyce sprawdzić żywotności baterii, ale Samsung podaje, że Galaxy Tab S4 jest w stanie odtwarzać wideo przez około 16 godzin, a nowszy model o godzinę mniej.

Źródło: techadvisor

W praktyce może okazać się, że Galaxy Tab S6 będzie szybciej prosił o podłączenie do ładowania, ale różnice w czasie pracy pomiędzy Galaxy Tab S4, a Galaxy Tab S6 nie powinny być duże.

Sporo zmieniło się w kwestii aparatów. Galaxy Tab S6 jako jeden z nielicznych tabletów posiada dwa obiektywy na pleckach. Urządzenie posiada 13 Mp aparat szerokokątny, który do pomocy ma 5 Mp ultraszeroki obiektyw. Z przodu umieszczono 8 Mp obiektyw, który jest niemal identyczny, jak sensor zastosowany w poprzedniku. Galaxy Tab S4 posiada z tyłu pojedynczy 13 Mp aparat.

Wraz z premierą Galaxy Tab S4 Samsung szczycił się, że wprowadził bezpieczeństwo na jeszcze wyższy poziom dzięki implementacji skanera tęczówki oka znanego już wtedy z modeli Galaxy S8/S9 oraz Note 8. W teorii rozwiązanie to było świetne, ale znacznie gorzej radziło sobie w praktyce. Jego prędkość działania była poniżej oczekiwań, a użytkownik musiał umieścić urządzenie w określonej odległości od twarzy. Nie bez znaczenia pozostawało także oświetlenie - skaner dużo gorzej radził sobie nocą.

Samsung po kilku miesiącach zweryfikował, że skaner tęczówki oka nie jest najwygodniejszym sposobem zabezpieczenia urządzeń mobilnych i wraz z Galaxy S10 wprowadził optyczny czytnik linii papilarnych wbudowany w wyświetlacz AMOLED. Również Galaxy Tab S6 otrzymał to rozwiązanie.

W kwestii systemów łączności nie ma zbyt wielu różnic. Oba urządzenia oferują Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, MIMO i LTE w wersjach z modemem. Nie zabrakło również portu USB-C.

Zarówno Galaxy Tab S4, jak i nowszy model Galaxy Tab S6 są niekwestionowanymi liderami w kwestii jakości dźwięku. Oba urządzenia posiadają cztery głośniki opracowane we współpracy z firmą AKG, które zapewniają niesamowite doznania.

Źródło: samsung

Jedną z unikalnych cech Galaxy Tab S6 jest łączność ze smartfonami Galaxy S10. Samsung stworzył rozwiązanie wzorowane na Handoff i Continuity firmy Apple,. Użytkownicy posiadający zarówno smartfon z serii Galaxy S10, jak i najnowszy tablet Galaxy Tab S6 mogą nawiązywać i odbierać połączenia za pomocą tabletu. Nie jest to funkcja, która powinna zadecydować o wyborze nowszego modelu, ale warto o niej wspomnieć.

Podsumowanie - czy aktualizacja jest opłacalna?

Źródło: samsung

Bez korzystania z obu tabletów w tym samym momencie w dodatku bez wiedzy, ile kosztować będzie nowy Galaxy Tab S6 trudno jednoznacznie ocenić, czy warto wymienić Galaxy Tab S4 na nowszy model lub kupować najnowszy tablet od Samsunga. Według specyfikacji technicznej Galaxy Tab S6 jest znacznie szybszy, posiada czytnik linii papilarnych w ekranie, lepszy rysik, możliwość połączenia ze smartfonami Galaxy S10, ale także ładniejszą i lepiej zaprojektowaną obudowę.

Mimo wszystko zwykłym użytkownikom, którzy nie są fanami cyferek i nie potrzebują najnowszego dostępnego na rynku modelu proponujemy rozejrzeć się za starszym Galaxy Tab S4, który już nie długo powinien znacznie stanieć. Ciekawą alternatywą może być także tańszy Galaxy Tab S5e, który również posiada bardzo dobry ekran, świetne głośniki od AKG i oferuje przyzwoitą wydajność.