Samsung Galaxy Tab S8 na pierwszych grafikach! Na premierę jeszcze poczekamy...

W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły poświęcone przyszłemu tabletowi klasy premium Samsunga.

Już ponad rok Samsung każe nam czekać na następcę ubiegłorocznego wydajnego tabletu Galaxy Tab S7. I wygląda na to, że przyjdzie nam poczekać na niego przez kolejne kilka miesięcy.

Steve Hemmerstoffer, publikujący na Twitterze jako @OnLeaks, we współpracy z portalem zuoton.com opublikował dziś pierwsze szczegóły poświęcone Galaxy Tab S8. Jego zdaniem kolejny tablet Samsunga pojawi się na rynku w pierwszych miesiącach 2022 roku. Nastąpi to w styczniu, lub lutym. Być może Samsung planował premierę swojego tabletu klasy premium jeszcze w tym roku, jednak ciągle obecny kryzys na rynku półprzewodników mógł te plany pokrzyżować.

Wedle przecieku nowy tablet ma charakteryzować się wyświetlaczem z matrycą IPS LCD o przekątnej 11 cali, rozdzielczością 1600 x 2560 pikseli oraz 120 Hz częstotliwością odświeżania. Galaxy Tab S8 ma posiadać flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, który wspierany będzie przez 8 GB pamięci RAM. Producent ma nam także oddać do dyspozycji 128 GB pamięci masowej. Wszystko to ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką producenta One UI. Bateria będzie miała pojemność 8000 mAh, którą będziemy mogli naładować nawet 45 W. Jest to więc większa wartość, niż ma miejsce w przypadku smartfona Galaxy Z Fold3 5G.

W chwili obecnej nie wiemy jeszcze nic o cenie Galaxy Tab S8. Spodziewamy się, że te zostaną ujawnione bliżej premiery urządzenia, która ma nastąpić na początku 2022 roku. Ceny modelu S7 w momencie premiery wynosiły 650 dolarów i nie spodziewamy się, aby koreański producent miał je obniżyć. Nowe możliwości i lepsza specyfikacja techniczna pozwalają raczej przypuszczać, że kwota, jaką przyjdzie nam zapłacić za Galaxy Tab S8 wzrośnie.

