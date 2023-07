Samsung Galaxy Tab S9 - data premiery, cena, dane techniczne [13.07.2023]

Samsung jest od lat najsilniejszym graczem na rynku tabletów z Androidem. Sprawdzamy, czego możemy spodziewać się po nadchodzącym flagowym tablecie firmy - Galaxy Tab S9.

Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że Samsung jest jedyną ostoją tabletów z Androidem. iPad był tak mocną firmą, że większość producentów zupełnie zrezygnowała z tworzenia tego typu urządzeń. Jeśli szukaliście alternatywy dla tabletów od Apple a nie interesowały Was propozycje z Androidem, na placu boju był tylko Samsung.

Jednak ten stan rzeczy mocno się zmienił. Duży wpływ na to miała pandemia COVID-19, podczas której wiele osób szukało szybkich, przenośnych urządzeń, które dobrze radziłyby sobie z wymaganiami zdalnej pracy czy nauki, a przy tym nie byłyby bardzo drogie. Od tego czasu wielu producentów - Xiaomi, Lenovo, czy nawet Nokia - powróciło na ten rynek z bardzo dobrymi rezultatami. Jednak Samsung również nie próżnował.

Podczas zeszłorocznego Galaxy Unpacked 2022 producent wypuścił trzy nowe tablety z najwyższej półki: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ oraz Galaxy Tab S8 Ultra. Dzięki tym modelom producent potwierdził, że nadal potrafi robić świetne tablety z wysokiej półki, które zarówno designem, jak i możliwościami, nie mają sobie równych na androidowej scenie. Jednak już teraz, ponad rok po ich premierze, czekamy na kolejną odsłonę serii - Galaxy Tab S9.

Oczywiście spodziewamy się, że tak jak w teraźniejszej generacji, Samsung zaprezentuje przynajmniej trzy warianty swojego flagowego tabletu. Z pewnością dostaniemy wersję zarówno zwykłą, jak i tę z plusem. Jesteśmy też przekonani, że na rynek trafi też największa i najmocniejsza wersja Ultra.

Aktualizacja 13.07.2023 - Seria Galaxy Tab S9 będzie bardzo droga

Według znanego leakera SnoopyTech, nadchodzące tablety będą zdecydowanie droższe od poprzedników. Dzięki jego przeciekowi dowiedzieliśmy się także, w jakich konfiguracjach pamięci na rynek wejdą podstawowe modele poszczególnych wersji nadchodzących tabletów - oto one:

Tab S9 8GB 128 GB CAD 1,099.99

Tab S9+ 12 GB 256 GB CAD 1,349.99

Tab S9 Ultra 12 GB 256 GB CAD 1,599.99 — SnoopyTech (@_snoopytech_) July 11, 2023

Wygląda więc na to, że każdy z modeli tabletów Samsunga będzie droższy od swoich poprzedników o około 200 dolarów kanadyjskich. Oznacza to, że w Polsce możemy się spodziewać podwyżki o około 700-800 zł w przypadku każdego modelu, co będzie znaczną różnicą w porównaniu do zeszłorocznych wariantów. Już wcześniej słyszeliśmy, że podstawowa wersja tabletu może w Europie kosztować od 930 Euro, co przekładałoby się na około 4400 zł za najniższy model.

Oczywiście, jak to bywa w przypadku Samsunga, nadal możemy liczyć zarówno na premierowe przeceny albo interesujące zestawy, albo też na późniejsze spore przeceny. Trzeba jednak przyznać, że taka podwyżka cen wydaje się dość radykalna i może negatywnie wpłynąć na sprzedaż i tak już dość drogich urządzeń od koreańskiego producenta.

Aktualizacja 30.06.2023 - Galaxy Tab S9 i Ultra są już o krok od premiery

Od wielu tygodni czekamy na prezentację nowych modeli tabletów Samsunga, które mają pojawić się już podczas Galaxy Unpacked 2023. Na szczęście dla niecierpliwych, kwestia premiery - szczególnie teraz, gdy internet jest tak popularny i rozpowszechniony - to tylko kwestia umowna, a wielu szczegółów dotyczących nowych technologii dowiadujemy się na kilka tygodni albo nawet miesięcy przed oficjalną prezentacją nowych sprzętów. Tak też stało się w przypadku Taba S9 i S9 Ultra. Poprzednie informacje podsumowaliśmy w tym artykule, jednak dzisiaj na światło dzienne wyszły kolejne szczegóły.

Publikacji PriceBaba udało się znaleźć certyfikację NBTC zarówno dla Galaxy Tab S9, jak i Galaxy Tab S9 Ultra. Są to certyfikaty potrzebne, aby tablety mogły być sprzedawane na rynku i firmy zazwyczaj dostają je na kilka tygodni przed datą planowanej premiery. Skoro Samsungowi już teraz udało się je otrzymać możemy być praktycznie pewni, że oba modele będą gotowe na Galaxy Unpacked 2023, które będzie miało miejsce w lipcu 2023.

Z innych źródeł z kolei dowiedzieliśmy się, że nadchodzący Galaxy Tab S9 Ultra szykuje całkiem potężną baterię i szybkie ładowanie. Tablet ma zostać wyposażony w ogniowo o pojemności 11200 mAh, które będzie można uzupełnić ładowarką o mocy do 45 W. Nie wiemy jeszcze, czy sama ładowarka będzie sprzedawana w zestawie, ale taki zasilacz powinien zapewnić szybkie uzupełnienie nawet tak ogromnego akumulatora.

Aktualizacja 17.05.2023 - pierwsze rendery Galaxy Tab S9 Ultra już tu są

Po pierwszych renderach podstawowej wersji Galaxy Tab S9, przyszedł czas na wyjście na światło dzienne przedstawień najwyższej wersji tabletu - S9 Ultra. Dzięki zaufanemu analitykowi specjalizującemu się w pozyskiwaniu renderów OnLeaks we współpracy z MySmartPrice dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał kolejny flagowy tablet Samsunga. Wielu zaskoczeń nie będzie, gdyż jest on do złudzenia podobny do poprzedniego modelu.

Na pierwszy rzut oka jedyną zmianą będzie kształt i umiejscowienie podwójnych aparatów z tyłu. W S8 Ultra były one wkomponowane w czarny pasek z tyłu tabletu. Z kolei S9 Ultra, jako że designem ma nawiązywać do całej serii nowych urządzeń Samsunga, będzie raczej miał dwa oddzielnie osadzone obiektywy aparatów, nawiązujące m.in. do serii Galaxy S23.

Jednakże poza tym cały tablet ma raczej wyglądać tak samo. Jeśli chodzi o porty, możemy zobaczyć USB-C na dolnej krawędzi, wraz z dwoma głośnikami. Jest też przycisk zasilania i regulacja głośności na prawym brzegu oraz złącze pogo pin na lewym brzegu. Tablet będzie miał wymiary 326,4 x 208,6 x 5,5 mm, co czyni go identycznym jak Tab S8 Ultra.

Plotki wskazują na procesor Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy, baterię o pojemności 10 880 mAh oraz 14,6-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2 960 x 1 848 pikseli. Osoby poszukujące bezkompromisowego tabletu z systemem Android powinny zwrócić uwagę na ten model.

Aktualizacja 20.04.2023 - wyciekły pierwsze rendery Samsunga Galaxy Tab S9

Seria Galaxy Tab S zdecydowanie należy do czołówki tego typu urządzeń na rynku, a jeszcze w tym roku mamy zobaczyć kolejny model z popularnej linii. Co więcej, w sieci pojawiły się również przecieki, które sugerują ostateczny wygląd Galaxy Tab'a S9. Na pierwszy rzut oka widać, że będzie on raczej przypominał swojego poprzednika, a więc jako użytkownicy otrzymamy prostokątną konstrukcję z dużym ekranem, wokół którego znajdą się symetryczne ramki.

Fot. OnLeaks / WolfofTablet Fot. OnLeaks / WolfofTablet Fot. OnLeaks / WolfofTablet

Warto też zwrócić uwagę na moduł aparatu, który nawet w nowym tablecie Samsunga ma nawiązywać do spójnego języka designu zaprezentowanego po raz pierwszy w telefonach z serii Galaxy S23. Zamiast jednego, dużego modułu, nowy tablet koreańskiego producenta także celuje w oddzielne obiektywy dla każdego aparatu, co sprawia, że nawet tablety firmy będą wyglądać bardzo podobnie do całej linii telefonów producenta.

Aktualizacja 13.04.2023 - Galaxy Tab S9 w końcu dostanie wyświetlacz AMOLED

Samsung jest potentatem w dziedzinie produkcji wyświetlaczy do elektroniki - korzysta z nich sam producent, jak i inne największe firmy takie jak Apple czy Xiaomi. Ze względu na to, tym dziwniejszą decyzją było korzystanie z paneli TFT LCD w podstawowych wersjach flagowych tabletów Galaxy Tab. Producent znany ze swoich ekranów OLED i AMOLED nie korzystał z tej technologii w drogich, mocnych tabletach własnej produkcji. Wygląda jednak na to, że ma się to w końcu zmienić.

W rozmowie z SamMobile Ross Young, jeden z najbardziej znanych analityków technologicznych, specjalizujących się w wyświetlaczach i ekranach, zapowiedział sporą zmianę na lepsze jeśli chodzi o technologię produkcji paneli dla nadchodzących tabletów Samsunga. Seria Galaxy Tab S9 ma wejść na rynek w trzech, dobrze już znanych wariantach - S9, S9 Plus oraz S9 Ultra. Jednakże od jakiegoś czasu podstawowy przedstawiciel tabletów Samsunga dostawał o wiele gorszy wyświetlacz, wykonany w technologii LCD TFT. Wygląda jednak na to, że tym razem będzie to w końcu panel AMOLED.

Young jest przekonany, że tym razem nawet najniższy model także zostanie wyposażony w coraz bardziej popularny panel ledowy. Od jakiegoś czasu mogliśmy już tę technologię znaleźć nie tylko w telefonach producenta, ale też w wyższych modelach tabletów, niestety nie zawitała ona jeszcze do podstawowego wariantu. Ta zmiana z pewnością ucieszy fanów firmy, którzy w tym roku szykują się na zakup nowego modelu tabletu.

Aktualizacja 07.04.2023 - Galaxy Tab S9 Ultra będzie najmocniejszych sprzętem Samsunga

Jak wspominaliśmy w poprzednich aktualizacjach, Samsung postanowił w tym roku zmniejszyć wydajność swoich flagowych tabletów i wyposażyć je w procesory zaprezentowane w poprzednim roku. Jednak, jak wskazują najnowsze przecieki, taki regres nie dotknie najwyższej półki tabletów od koreańskiego producenta - Galaxy Tab S9 Ultra. Co więcej może się okazać, że w zamian za to będzie to najmocniejszy sprzęt w katalogu firmy.

Najnowsze informacje pochodzą od leakera Tech_Reve na Twitterze, który wypatrzył wyniki benchmarku najdroższego wariantu tabletu od Samsunga na platformie Geekbench. Pochodzące od niego informacje wskazują na to, że sprzęt zostanie wyposażony w Snapdragona 8 Gen 2 - czyli ten sam procesor, który zobaczyliśmy m.in. w serii Galaxy S23.

Breaking) Galaxy Tab S9 Ultra Geekbench 6 pic.twitter.com/FNmY5LT4uI — Revegnus (@Tech_Reve) April 7, 2023

Jednakże wyniki w testach pokazują także, że nie wszystko będzie wyglądało tak samo, jak w Galaxy S23. Nadchodzący tablet uzyskał wynik testu na poziomie 2054 punktów w teście jednordzeniowym i 5426 punktów w teście wielordzeniowym. Dla porównania, średnim wynikiem Galaxy S23 jest odpowiednio 1950 i 4850 punktów przy zastosowaniu tego samego SoC.

Jak widać, format tabletu pozwala najnowszemu flagowemu procesorowi na rozwinięcie skrzydeł. Zwiększenie wyników testów bierze się zapewne nie z wyższego taktowania ale po prostu z lepszego układu chłodzenia - jako że tablet jest większy, Samsung mógł zastosować większe chłodzenie, dzięki czemu procesor jest w stanie pracować z pełną mocą dłużej. Wygląda więc na to, że nie odczujemy tej różnicy w codziennym scrollowaniu, ale będzie ona bardzo zauważalna w zastosowaniach, gdzie urządzenie pracuje przez dłuższych czas z pełną mocą - na przykład w przypadku wymagających gier mobilnych. Może się więc okazać, że Galaxy Tab S9 Ul;tra będzie idealnym sprzętem dla mobilnych graczy.

Aktualizacja 23.03.2023 - Galaxy Tab S9 ma mieć większą baterię niż poprzednicy

Wygląda na to, że Samsung będzie starał się wyposażyć swoje flagowe tablety w większe baterie, dzięki czemu mają one zapewniać użytkownikom jeszcze dłuższe korzystanie z urządzeń bez konieczności ładowania. Odkryte właśnie przez stronę GalaxyClub.nl informacje sugerują, że zwiększenie wielkości ogniw będzie całkiem pokaźne i może przełożyć się na sporo czasu więcej na jednym ładowaniu.

W danych znalezionych na stronie chińskiej agencji CQC możemy zobaczyć numer modelowy Samsunga Galaxy Tab S9 wraz z planowaną pojemnością ogniwa na poziomie 8160 mAh, co przekłada się na "typową" pojemność około 8500 mAh. W tym momencie warto przypomnieć, że obecny model Galaxy Tab S8 posiada ogniwo o pojemności 7760 mAh, co oznacza "typową" pojemność 8000 mAh. Oznacza to, że pojemność baterii zwiększy się o około 8% - przynajmniej w podstawowym modelu Galaxy Tab S9.

W tym momencie warto też pamiętać, że nowy tablet ma być wyposażony w bardziej energooszczędny procesor od poprzednika, co jeszcze bardziej powinno zwiększyć jego czas działania na baterii. Mozę się więc okazać, że Samsung wejdzie na rynek z jednym z najdłużej działających tabletów, co będzie bez wątpienia świetną informacją dla osób korzystających z takich urządzeń w podróży i z dala od gniazdka.

Nie wiemy jeszcze, jaki los czeka baterie pozostałych wariantów tabletów od Samsunga - czy to Galaxy Tab S9 Plus czy Galaxy Tab S9 Ultra. Jednak jeśli podstawowy wariant ma mieć zwiększoną baterię, spodziewamy się podobnego ruchu w przypadku innych wersji urządzenia.

Aktualizacja 10.03.2023 - Samsung może zaskoczyć i nie wyposażyć swoich nowych tabletów w najnowsze procesory

Okazuje się, że nowe tablety od Samsunga mogą wejść na rynek z trochę inną mocą niż ta, której się spodziewaliśmy. Zazwyczaj producent wypuszczał serię Galaxy Tab S z najlepszymi możliwymi podzespołami, co wiązało się także z najmocniejszym i najnowszym procesorem od Qualcomm. Jednakże według najnowszych informacji przekazanych przez Digital Chat Station na platformie Weibo, po raz pierwszy może tak wcale nie być.

Według najnowszego przecieku, nowa generacja tabletów od samsunga zostanie wyposażona w procesory Qualcomm Snapdragon 8 + Gen 1. Jest to konstrukcja sprzed pół roku, która była odświeżeniem zeszłorocznego Snapdragona 8 Gen 1. W porównaniu do niej najnowszy Snapdragon 8 Gen 2 jest około 15% szybszy ale też zdecydowanie bardziej wydajny energetycznie, co przekłada się na lepszy czas działania na baterii oraz mniejszą produkcję ciepła.

Nie wiemy niestety, skąd taka decyzja Samsunga - spodziewalibyśmy się raczej, że producent chciałby wyposażyć swoje tablety w jak najmocniejsze procesory. Może to być kwestia ciągłych problemów z produkcją układów scalonych, przez co koreańska firma mogła uznać, że woli postawić na proces trochę starszy, który na pewno będzie w stanie wyprodukować tyle procesorów, ile Samsung będzie wymagał, niż stawiać wszystko na jedną kartę i korzystać z tego samego CPU, które znajdziemy też we flagowych telefonach firmy.

Samsung Galaxy Tab S9 - data premiery

Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie zostanie zaprezentowany Galaxy Tab S9. Spójrzmy jednak na daty premier jego poprzednich wersji - mogą nam coś powiedzieć o tym, kiedy powinniśmy spodziewać się następnego modelu:

Galaxy Tab S8 - 9 lutego 2022

Galaxy Tab S7 - 5 sierpnia 2020

Galaxy Tab S6 - 31 lipca 2019

Widzimy więc, że Samsung nie ma konkretnego miesiąca lub pory roku, kiedy prezentuje swoje flagowe tablety. Dzieje się to na pewno co około rok-półtora. Jako że nie zobaczyliśmy nowej wersji Galaxy Tab na tegorocznym Galaxy Unpacked, spodziewamy się jej jeszcze w tym roku - zapewne około sierpnia, kiedy to zostaną też zaprezentowane składane telefony z serii Fold i Flip.

Samsung Galaxy Tab S9 - cena

Po raz kolejny nie jesteśmy jeszcze pewni, ile będzie kosztował nowy model tabletu od Samsunga. Spójrzmy jednak na ceny poprzedniej generacji:

Galaxy Tab S8 128 GB - 4399 zł

Galaxy Tab S8 Plus 128 GB - 5199 zł

Galaxy Tab S8 Ultra 128 GB - 6299 zł

Musimy jednak mieć na uwadze cały czas rosnące ceny, które mocno dają się we znaki fanom elektroniki. Jesteśmy więc przekonani, że następna generacja tabletów koreańskiego producenta będzie niestety droższa od aktualnych modeli. Mamy tylko nadzieję, że podwyżka nie będzie drastyczna.

Samsung Galaxy Tab S9 - dane techniczne

Jakich podzespołów możemy się spodziewać w najnowszym tablecie od Samsunga? Na pewno będą to zarówno podzespoły, jak i inne komponenty, z najwyższej półki. Spójrzmy, co już wiemy, lub czego się domyślamy:

Ekran

Galaxy Tab S8 wszedł na rynek w trzech wielkościach i tego samego spodziewamy się po kolejnej generacji. Jednakże różnice między wersjami nie ograniczały się tylko do przekątnej ekranu ale też do technologii jego wykonania. Galaxy Tab S8 został wyposażony w 11" wyświetlacz 120 Hz wykonany w technologii TFT. Z kolei modele S8+ oraz S8 Ultra mogły już się pochwalić panelami o przekątnej odpowiednio 12,4" oraz 14,6", oba obsługiwały odświeżanie 120 Hz oraz był panelami AMOLED. Mamy nadzieję, że w następnej generacji już wszystkie trzy warianty będą mogły pochwalić się LEDowymi wyświetlaczami.

Procesor

Jeśli chodzi o procesor, sprawa jest prosta - czekamy na kolejną generację tabletów, która przyniesie najlepsze możliwe procesory, a więc te same, które Samsung zastosował właśnie w Samsungach Galaxy S23. Będą to więc procesory Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, które zostały we współpracy z Qualcommem dostrojone do możliwości urządzeń Samsunga i lekko podkręcone. Spodziewamy się także, że nowe tablety będą miały przynajmniej 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej.

Dodatki

Na tę chwilę jesteśmy przekonani, że nadchodzące tablety Samsunga również będą wspierały rysiki S Pen, z których producent nie ma zamiaru rezygnować. Wiemy też o jednej dużej zmianie, którą opisywaliśmy już tutaj. Samsung pracuje nad wodoszczelnością swoich sprzętów, dzięki której użytkownicy nie musieliby czuć się niepewnie ze swoimi flagowymi tabletami w pobliżu wody. To spora zmiana, o którą prosiło wielu entuzjastów, jest to więc świetna wiadomość dotycząca tego, że Samsung jednak słucha swoich fanów i klientów.