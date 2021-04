Samsung Galaxy Unpacked za nami. Jak wygląda najpotężniejszy Galaxy?

Samsung zaprezentował najpotężniejsze urządzenie z rodziny Galaxy. O jakie sprzęt chodzi? Jakie są ich możliwości? Przekonaj się razem z nami i poznaj Galaxy Book, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 i Galaxy Book Odyssey

Spis treści

Samsung przygotował dla nas trzecią w tym roku konferencję z cyklu Galaxy Unpacked. Pod koniec kwietnia zwołano dziennikarzy i entuzjastów nowych technologii, aby zaprezentować najpotężniejsze urządzenie z serii Galaxy w historii.

Galaxy Book Pro 13

Na żywo wydarzenie oglądane było przez ponad 23 tysięcy użytkowników. Jakie wiosenne nowości przygotował dla nas Samsung?

Najpotężniejszym urządzeniem z rodziny Galaxy są komputery przenośne. Było to łatwe do przewidzenia, ale co konkretnie oferują nowe modele?

Na rynku pojawiła się seria komputerów Galaxy na 2021 rok. Mowa o Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 oraz Galaxy Book i Galaxy Book Odyssey.

Co oferują nowe laptopy?

Najnowsze komputery Samsung Galaxy Book, Galaxy Book Pro i Galaxy Book pro 360 otrzymały nowoczesne systemy łączności, ekrany AMOLED i wytrzymałe obudowy o niskiej masie własnej.

Galaxy Book Pro - 0,87 kg wydajnego komputera do pracy

Galaxy Book Pro to bezpośredni konkurent dla Acera Swift 5. Wszystko dzięki niskiej masie własnej. Komputer waży zaledwie 0,87 kg (1,05 kg w wersji 15,6 cala).

Galaxy Book Pro

Laptopy Galaxy Book posiadają procesory Intel Core i3/i5/i7 11 generacji i układ graficzny Intel Xe. Model z 15 calowym ekranem może mieć dodatkowo układ Nvidia MX450, a 13,3 calowego Galaxy Book skonfigurujemy z modemem LTE.

Na pokładzie od 8 do 32 GB RAM'u i dyski SSD NVM o pojemności do 1 TB.

Nie zabrakło kamerki 720p, mikrofonów stereo oraz głośników AKG z Dolby Atmos. Komputery mają również czytnik linii papilarnych oraz Thunderbolt 4.

Wybrane konfiguracje (i5, i7) otrzymały certyfikat Intel Evo.

Oba modele mają wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD.

Komputery dostępne będą w trzech wersjach kolorystycznych.

Galaxy Book Pro 360 - Flagowy laptop z 5G

Galaxy Book Pro 360 jak sama nazwa wskazuje posiada zawias 360 stopni. Dodatkowo laptop ten oferuje wsparcie dla pióra S-Pen oraz opcjonalny modem sieci 5G.

Galaxy Book Pro 360

Komputer dostępny będzie w wersji z 13,3 calową oraz 15,6 calową matrycą. Waga od 1,04 kg do 1,39 kg. Na pokładzie procesory Intel Core i3, i5, i7 oraz karty graficzne Intel Xe.

Komputery Galaxy Book Pro 360 mogą mieć od 8 GB do 32 GB pamięci operacyjnej.

Nie zabrakło czytnika linii papilarnych, Thunderbolt 4 oraz głośników AKG z Dolby Atmos.

Galaxy Book Pro 360

W pudełku niezależnie od wersji dostaniemy pióro S-Pen znane z Galaxy Note.

Galaxy Book - tani laptop dla Ciebie

Galaxy Book to tani laptop dla przeciętnego użytkownika. Komputer waży 1,59 kg i ma 15,6 calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości Full HD.

Galaxy Book

Na pokładzie procesory Intel Celeron, Pentium Gold lub Core 11 generacji.

Komputer można skonfigurować z modemem sieci LTE. Na wyposażeniu 4 GB, 8 GB lub 16 GB pamięci operacyjnej. Na dane zarezerwowano nawet 1 TB dysk SSD.

Opcjonalnie Galaxy Book może oferować czytnik linii papilarnych znany z droższych modeli.

Laptop posiada dwa złącza USB Typu A 3.2, USB Typu C, HDMI, czytnik kart pamięci i złącze słuchawkowe Jack. Zabrakło Thunderbolt 4. W zamian możemy dołożyć drugi dysk SSD.

Galaxy Book Odyssey - Przystępny cenowo laptop dla graczy

Obok ultramobilnych Galaxy Book Pro oraz bazowego Galaxy Book, Samsung zaprezentował również model dla graczy. Co oferuje Galaxy Book Odyssey?

Galaxy Book Odyssey

Ważący zaledwie 1,85 kg komputer ma 15,6 calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości Full HD. Na pokładzie procesory Intel Core i5 lub i7 11 generacji oraz układ graficzny Nvidia RTX 3050 Max-Q lub RTX 3050 Ti Max-Q.

Do wyboru wersje z 8 GB, 16 GB lub 32 GB pamięci operacyjnej. Na gry zarezerwowano nośniki SSD o pojemności do 1 TB.

Komputer posiada czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania oraz możliwość wymiany pamięci operacyjnei i dysków SSD. Szkoda, że zabrakło Thunderbolt 4.

Jak podobają wam się nowości Samsunga? Skusicie się na któryś model, jeżeli laptopy pojawią się w sprzedaży w naszym kraju?