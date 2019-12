Samsung Galaxy W20 5G błyskawicznie wyprzedany w Chinach

Pod koniec listopada Samsung zapowiedział składany model Galaxy W20. Dziś nastąpiła jego premiera - w kilka minut było po wszystkim.

Co interesujące, Samsung nie zapowiedział konkretnej daty wprowadzenia telefonu do sprzedaży, poza tym, że będzie to grudzień tego roku. I właśnie dzisiaj trafił na witrynę sklepu JD.com, który jest jednym z najpopularniejszych sprzedawców online w Chinach. Cena? 19 999 juanów, czyli ok. 10 090 zł. Nie odstraszyła jednak chętnych - sprzedaż wszystkich dostępnych modeli nastąpiła błyskawicznie, a wiele osób musiało odejść z kwitkiem. Samsung zadeklarował, że po raz kolejny składany smartfon wejdzie do sprzedaży 20 grudnia. Warto przypomnieć, że ostatni raz z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w 15 listopada b.r., kiedy to błyskawicznie wyprzedano wszystkie egzemplarze Huawei Mate X.

Kosztujący dwa razy więcej Galaxy W20 5G to właściwie nowa wersja Galaxy Fold z procesorem Snapdragon 855+ i w białym kolorze. Dostępny jest tylko w wersji 12GB RAM/128GB pamięci. Składany ekran ma po rozłożeniu wielkość 7,3", a więc całkiem sporo. Model ten został przeznaczony wyłącznie do sprzedaży na terytorium Chin i raczej nie ma się co spodziewać go w innych rejonach świata. Dla nich Samsung szykuje Galaxy Fold 2. A sukces w Chinach z pewnością upewnia go, że warto inwestować w "składaki".