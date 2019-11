Samsung Galaxy W20 - debiut już 19 listopada!

Nie ma jeszcze tygodnia, gdy pojawiły się pierwsze przecieki o Samsung Galaxy W20, a tu niespodziewanie pojawia się informacja, że składany smartfon zadebiutuje w Chinach już 19 listopada!

Chociaż Galaxy Fold jeszcze dobrze nie przyjął się na rynku, Samsung już wprowadza na niego kolejny składany model. Jego pełna nazwa to Samsung W20 5G. Jak zdradza grafika na zaproszeniu prasowym od China Telecom, jego design jest bardzo podobny do Folda, jednak zamiast składania poziomego jest ono pionowe. Niektóre plotki mówią nawet, że jest to po prostu Galaxy Fold, ale z obsługą 5G. Jak jest naprawdę? O tym przekonamy się 19 listopada, kiedy to w chińskim mieście Wuhan nastąpi jego oficjalna prezentacja.

A co wiemy o Galaxy W20 z pogłosek? Według nich model ten ma mieć aparat tylny z trzema obiektywami, wyświetlacz z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych oraz umieszczone po prawej stronie przyciski fizyczne głośności i zasilania. Podejrzewa się, że będzie zasilać go procesor Exynos 990 - jest on wyposażony w modem 5G, inne źródła donoszą o procesorze Snapdragon 855 z układem graficznym Adreno 640. I to praktycznie wszystko, co na razie wiemy na ten temat. Za jedenaście dni wszystko stanie się jasne - i oficjalne.