Samsung Galaxy W20 - składany smartfon 5G

Ledwie zakończyła się konferencja Samsunga, gdy do sieci trafiają pierwsze plotki i przecieki dotyczące nowego, składanego smartfona - i nie jest to Galaxy Fold 2.

Samsung Galaxy W20 to składany smartfon, który ma obsługiwać standard 5G. Pierwsza grafika koncepcyjna pokazuje, że w górnej części wyświetlacza znajduje się otwór na obiektyw. Po zgięciu można używać dolnej części jako klawiatury lub panelu dostępu do aplikacji, a górna potrafi działać niezależnie, np. wyświetlając film. Projekt ten różni się mocno od Galxy Fold oraz planowanego na przyszły rok modelu Galaxy Fold 2.

Nazwa Galaxy W20 5G nie jest jeszcze w pełni oficjalna - pochodzi z przecieku. Design przypomina nieco klasyczne telefony rozsuwane oraz te z klapkami. Warto również zauważyć, że nawiązuje do modelu Moto RAZR 2019, który Motorola zaprezentuje oficjalnie 13 listopada. Z przecieków wynika, że Galaxy W20 będzie flagowcem, napędzanym przez procesor Snapdragon 855 z układem graficznym Adreno 640, 12GB RAM i 512GB miejsca na dane. To, co najistotniejsze w tym przypadku, czyli składany ekran, ma mieć (po rozłożeniu) wielkość 7,3", a więc będzie naprawdę wielki.

Być może oficjalnego przedstawienia smartfona doczekamy się podczas Mobile World Congress (MWC) 2020. A póki co pozostaje nam tylko śledzić kolejne informacje i przecieki na jego temat.

