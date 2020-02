Samsung Galaxy Watch 2 - poznaliśmy nowe informacje na temat nadchodzącego smartwatcha

Niemal pewne jest, że Samsung pracuje nad kolejnym smartwatchem. Według ostatnich informacji, zegarek będzie znacznie przewyższać swoich poprzedników.

W 2018 roku Samsung zdecydował się zresetować swoją linię urządzeń typu wearables i zaprezentował zegarek Galaxy Watch z charakterystyczną obrotową ramką. Rok później, ukazał się mniejszy i lżejszy model Galaxy Watch Active, a zaledwie kilka miesięcy po jego debiucie - model Galaxy Active 2. Liczne źródła sugerują, że w tym roku doczekamy się prezentacji kolejnego smart zegarka od koreańskiego producenta. Możliwe, że tym razem kontynuowana będzie linia Galaxy Watch.

Nowe smartwatche producenta, o kodowych oznaczeniach SM-R840/845 oraz SM-R850/855, pojawiają się w sieci już od kilku tygodni. Sugeruje się, że w przypadku nowego modelu, twórcy po raz kolejny zdecydują się na dwa rozmiary - 40 mm i 44 mm. Wielce prawdopodobne, że Galaxy Watch 2 (o ile Samsung zdecyduje się na taką nazwę), otrzyma wersje z i bez dostępu do sieci komórkowych. Biorąc pod uwagę obecny rozwój sieci 5G, raczej wątpliwy jest wariant z modemem 5G, ale kto wie? Może koreańskiemu producentowi zależy na stworzeniu i zaprezentowaniu pierwszego smartwatcha z 5G?

Wiemy już również, że model SM-R840 otrzyma akumulator o pojemności 330 mAh. Dla porównania, 40 mm Galaxy Watch Active 2 posiada baterię o pojemności 247 mAh, więc różnica jest spora. Według najnowszych informacji, przyszli użytkownicy Galaxy Watch 2 otrzymają do swojej dyspozycji dwa razy więcej pamięci wewnętrznej, w porównaniu do starszych modeli i wynosić ona będzie 8 GB. Pozwoli to na przechowywanie większej liczby piosenek czy programów.

Kiedy możemy spodziewać się prezentacji nowego smartwacha Samsunga? Prawdopodobnie w drugiej połowie roku, być może, przy prezentacji kolejnego modelu smartfonu z serii Galaxy Note. Wątpliwe jest, aby Galaxy Watch 2 pokazano już 11 lutego podczas premiery Galaxy S20.

źródło: sammobile.com