Samsung Galaxy Watch 4 nadciąga. Kiedy premiera?

Pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzącej premiery smarwatchy od Samsunga. Konkretnie chodzi o Galaxy Watch 4. Kiedy mają się pojawić na rynku?

Wiele mówi się o tym, jakoby nowa generacja smarwatchy od Samsunga miała pojawić się w sierpniu. Zgrałoby się to z wydarzeniem, podczas którego koreański gigant zaprezentuje nowe smartfony, a konkretnie Galaxy Z Flip 3 oraz Galaxy Z Fold 3. W kwestii zegarków też mielibyśmy do czynienia z dwoma urządzeniami: Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch Active 4.

Oba warianty miałyby być dostępne w dwóch rozmiarach. Galaxy Watch 4 z kopertą o średnicy 42 oraz 46 mm i Galaxy Watch 4 Active z nieco mniejszą, 40 lub 44 mm. Warto zwrócić uwagę na informację powrocie do systemu WearOS. Miałoby się tak stać ze względu na pewne trudności i problemy, które powodowało środowisko Tizen. Czy jest to dobre rozwiązanie? Na pewno na start dostaniemy wszystkie podstawowe funkcje i wiele aplikacji współgrających z nowym smartwatchem a programiści będą mieć większe pole do popisu działając z systemem, który dobrze już znają. No i w końcu będzie można wykorzystać NFC do płatności zbliżeniowych.

Nie znamy jeszcze ceny jaką Samsung każe zapłacić za nowe urządzenia. Znamy jednak numery poszczególnych modeli. Warto je śledzić przed premierą. Może jakiś sklep pospieszy się i wypuści informacje o cenach wcześniej. Nie był by to pierwszy raz.

Google Watch 4:

SM-R880 (42MM)

SM-R890 (46MM)

Galaxy Watch Active 4:

SM-R860 (40MM)

SM-R870 (42MM)

źródło: Droid-life.com