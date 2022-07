Samsung Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro - mamy pierwsze zdjęcia! Czym się różnią dwa nadchodzące modele?

Seria Galaxy Watch to jedne z najpopularniejszych smartwatchy dla użytkowników Androida na rynku. Właśnie dlatego z tak dużą niecierpliwością czekamy na nadchodzącą, piątą już edycję tych urządzeń. Na szczęście dziś dostaliśmy sporo informacji o rychłej premierze.

Smartwatche to świetne urządzenia - pozwalają na monitorowanie naszego zdrowia i aktywności, uwalniają nas od ciągłego patrzenia na telefon w celu sprawdzenia powiadomień, ale też po prostu dobrze wyglądają na nadgarstku.

Wraz z wprowadzeniem Wear OS 3 do inteligentnych zegarków Samsunga, użytkownicy Androida w końcu mają dostęp do urządzenia, które i jakością wykonania, i możliwościami dorównuje najpopularniejszemu smartwatchowi od Apple. Nie dziwi więc, że zainteresowanie kolejną serią - Samsung Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro - jest tak duże.

Fot. 91mobiles/Evan Blass

Na szczęście, dzięki współpracy portalu 91mobiles oraz znanego leakera Evana Blassa (znanego na Twitterze jako evleaks, już na kilka tygodni przed zapowiadaną premierą dostaliśmy pierwsze rendery nowych zegarków w pełnej krasie.

Fot. 91mobiles/Evan Blass

Na pierwszych dwóch zdjęciach widzimy model Galaxy Watch 5 Pro. To tutaj z generacji na generację zaszły największe zmiany. Zegarek stracił, znany z Watch 4 Classic, obrotowy bezel. Nowy bezel jest już stały, został za to zmniejszony, aby zrobić miejsce na zauważalnie większy wyświetlacz - pomoże to w wygodnym odczytywaniu powiadomień i używaniu aplikacji.

Fot. 91mobiles/Evan Blass

Nowy Galaxy Watch 5 Pro ma wyglądać poważnie i profesjonalnie - stąd bardziej standardowy, "zegarkowy" wygląd. Będzie oferowany w dwóch kolorach - czarnym oraz szarym tytanowym. Dostaniemy też dwa warianty tego smartwatcha - LTE oraz GPS.

Fot. 91mobiles/Evan Blass

Mniej zmian w porównaniu do poprzednika zobaczymy w standardowej wersji zegarka. Tutaj wygląd praktycznie się nie zmieni, a wszystkie usprawnienia dotkną raczej wnętrza i podzespołów zegarka. Tutaj również dostępne będą zarówno warianty z modułem GPS, jak i z dodatkowym LTE. Koperta będzie dostępna w dwóch rozmiarach, a także w aż sześciu kolorach.

Fot. 91mobiles/Evan Blass

Jak widać, różnice w wyglądzie między dwoma zegarkami nie są znaczące. W oczy rzuca się wystający bezel wersji Pro - bez wątpienia pomoże on w ochronie ekranu urządzenia, gdyż dzięki wysuniętej ramce będzie on lepiej chroniony przed uderzeniami. Wersja Pro jest również nieznacznie grubsza - to także kwestia wysuniętego bezela. Jednak poza tym szczegółem na zewnątrz zegarki nie różnią się znacznie od siebie - zobaczymy w takim razie, jak będą wyglądały różnice w ich oprogramowaniu i możliwościach.