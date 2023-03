Samsung Galaxy Watch 6 - data premiery, cena, dane techniczne [02.03.2023]

Inteligentne zegarki Samsunga to jedne z najlepszych smartwatchy na rynku - szczególnie od czasu rozpoczęcia ścisłego partnerstwa z Google. Sprawdzamy, co wiemy o szóstej generacji tego urządzenia.

Samsung jest jednym z najpopularniejszych producentów zegarków inteligentnych na świcie. Firma tworzy świetne konstrukcje, które łączą w sobie świetną funkcjonalność z bardzo estetycznym wykonaniem. Od czasu rozpoczęcia partnerstwa z Google, są też wyposażone w WearOS - zapewne najbardziej rozbudowany i przyjazny system operacyjny dla tego typu akcesoriów. Nie dziwi więc, że każda generacja jest przyjmowana bardzo ciepło, a zainteresowanie sprzętem jest naprawdę spore.

Galaxy Watch 5 przyniósł kilka odświeżeń oraz zupełnie zmienioną wersję Pro. Jednak od czasu premiery najnowszych zegarków producenta minęło już trochę czasu i zaczynamy się zastanawiać, jak będzie wyglądała kolejna seria tych akcesoriów. W tym tekście sprawdzamy najnowsze przecieki dotyczące wearables Samsunga oraz ich perspektyw na przyszłość.

Aktualizacja 02.03.2023 - Galaxy Watch 6 będzie dalej szedł w stronę coraz dłuższego działania na baterii

Jednym z najważniejszych elementów współczesnych smartwatchy jest czas działania na baterii. Nawet jeśli zegarek jest niesamowicie sprawny i może zmierzyć wiele statystyk, jeśli trzeba go ładować codziennie lub nawet dwa razy dziennie, przyjemność z jego korzystania staje się znikoma.

Samsung ewidentnie zdaje sobie sprawę, że jest to jeden z najważniejszych elementów komfortu użytkowania i stara się od lat o polepszenie czasu funkcjonowania swoich produktów. Co prawda Galaxy Watch 4 nie był mistrzem w tym zakresie, ale już jego następca - aktualny Galaxy Watch 5 - może się pochwalić całkiem niezłymi wynikami. Wygląda na to, że to nie koniec.

Dzięki przeciekowi zaprezentowanemu przez stronę GalaxyClub.nl mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć baterię nadchodzącego Galaxy Watcha 6 w wariancie ekranu o przekątnej 40 mm. Pojemność ogniwa ma wynosić 300 mAh, co będzie zauważalnym powiększeniem w porównaniu do aktualnej baterii 284 mAh w GW 5 40 mm. Oczywiście spodziewamy się, że nie będzie to jedyna zmiana wpływająca na długość działania na baterii - Samsung zapewne wprowadzi też bardziej energooszczędny procesor oraz bardziej wydajny ekran, czujniki czy inne podzespoły.

Aktualizacja 24.02.2023 - Galaxy Watch 6 ma wejść na rynek z nowym designem

Na Galaxy Watch 5 - oraz jego wersję Pro - czekamy już z dość sporą doża niecierpliwości. Jego premiera, jeśli Samsung kontynuuje swoją tradycję, powinna odbyć się około sierpnia 2023 roku, wraz z wejściem na rynek kolejnych modeli składanych telefonów Samsunga.

Jeden z najbardziej znanych leakerów, Ice Universe, zaprezentował pierwsze informacje odnoszące się bezpośrednio do nadal niezapowiedzianego zegarka od koreańskiej firmy.

Według niego, nowy Galaxy Watch 6 ma podążyć śladem konkurencji takiej jak Pixel Watch czy Apple Watch i zaopatrzyć nowe zegarki w szybki z zaokrąglonymi krawędziami. Będzie to spora różnica w porównaniu do poprzednich, gładkich tafli szkła, ale może też stanie się dla Samsunga pretekstem do zmiany stylizacji swoich zegarków, które od jakiegoś czasu wyglądają bardzo podobnie z roku na rok.

Galaxy Watch 6 - data premiery

Data premiery nowego zegarka jest nadal tajemnicą - nie powinno to dziwić, gdyż nadal nie widzieliśmy oficjalnie poprzedniej wersji. Jadnak dzięki temu, że Samsung wypuszcza swoje smartwatche bardzo regularnie, możemy z łatwością domyślić się, kiedy szóstka zostanie zaprezentowana.

Poprzednie daty premiery zegarków Samsunga:

Samsung Galaxy Watch - sierpień 2018

Samsung Galaxy Watch 2 Active - marzec/wrzesień 2019

Samsung Galaxy Watch 3 - sierpień 2020

Samsung Galaxy Watch 4 - sierpień 2021

Samsung Galaxy Watch 5 - sierpień 2022

Jak widać, z jednym wyjątkiem, premiera co roku odbywa się w sierpniu. Jesteśmy więc pewni, że tak samo stanie się w przypadku szóstej generacji. Oznacza to, że zagości ona na rynku w sierpniu 2023 roku.

Galaxy Watch 6 - cena

Na ten moment cena Galaxy Watcha 6 jest wielką niewiadomą i z pewnością zależeć będzie od wielu czynników. Inflacja i kryzys ekonomiczny mogą wpłynąć na zwiększenie ceny nadchodzącego sprzętu, podobny wpływ może mieć także zwiększony popyt na zegarek.

Jednak z drugiej strony, jeśli smartwatch sprzeda się gorzej, lub też Samsung znajdzie sposób na tańszą produkcję - na przykład przez dywersyfikację dostawców komponentów - możemy też mieć nadzieję na obniżkę.

Warto jednak założyć, że fundamentalnie cena Galaxy Watcha 6 nie będzie się bardzo różniła od swoich poprzedników, będzie to nadal smartwatch z wyższej półki. Możemy też się spodziewać, że na rynek trafią przynajmniej dwie wersje - "zwykła" oraz Pro. Oczywiście każda z nich dostępna też będzie w różnych rozmiarach.

Galaxy Watch 6 - specyfikacja

Samsung Galaxy Watch 6 nie powinien znaczaco różnić się od swojego poprzednika jeśli chodzi o główną funkcjonalność. Zostaną wyposażone w okrągły wyświetlacz AMOLED, system operacyjny WearOS 4 z oprogramowaniem One UI Watch, metalową obudowę, odporność na kurz i wodę oraz wymienne paski. Oprócz akcelerometru, barometru, GPS, żyroskopu, czujnika tętna i EKG, zegarek może być wyposażony w czujnik temperatury skóry.

Na pewno znajdziemy też kilka ulepszeń "pod maską", jak na przykład nowy procesor czy ulepszone wersje czujników. Dowiedzieliśmy się także o dość zaskakującym ruchu - Samsung ma zamiar zacieśnić współpracę z producentem wyświetlaczy BOE, który miałby dostarczać panele OLED do części szóstej generacji smartwatchy. Decyzja ta miała zostać podjęta ze względu na konieczność zwiększenia możliwości produkcyjnych i może przyczynić się do zmniejszenia ceny nadchodzącej wersji inteligentnych zegarków!