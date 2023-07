Samsung Galaxy Watch 6 - data premiery, cena, dane techniczne [03.07.2023]

Inteligentne zegarki Samsunga to jedne z najlepszych smartwatchy na rynku - szczególnie od czasu rozpoczęcia ścisłego partnerstwa z Google. Sprawdzamy, co wiemy o szóstej generacji tego urządzenia.

Samsung jest jednym z najpopularniejszych producentów zegarków inteligentnych na świcie. Firma tworzy świetne konstrukcje, które łączą w sobie świetną funkcjonalność z bardzo estetycznym wykonaniem. Od czasu rozpoczęcia partnerstwa z Google, są też wyposażone w WearOS - zapewne najbardziej rozbudowany i przyjazny system operacyjny dla tego typu akcesoriów. Nie dziwi więc, że każda generacja jest przyjmowana bardzo ciepło, a zainteresowanie sprzętem jest naprawdę spore.

Galaxy Watch 5 przyniósł kilka nowości oraz zupełnie zmienioną wersję Pro. Jednak od czasu premiery najnowszych zegarków producenta minęło już trochę czasu i zaczynamy się zastanawiać, jak będzie wyglądała kolejna wersja tych akcesoriów. W tym tekście zbieramy najnowsze informacje dotyczące serii Galaxy Watch 6 oraz jej perspektyw na przyszłość.

AKTUALIZACJA 03.07.2023

One UI Watch 5 ułatwi wykrywanie noszenia dla użytkowników z tatuażami na nadgarstkach

Czujnik BioActive w Galaxy Watch 5 jest już na tyle zaawansowany, że może dokładnie i niezawodnie śledzić dane dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej. Jednak praktycznie wszystkie smartwatche, zarówno Samsunga, jak i innych marek, mają trudności z odczytywaniem danych dotyczących zdrowia i kondycji z wytatuowanych nadgarstków.

Tusz może uniemożliwić Galaxy Watch zorientowanie się, kiedy ktoś nosi go na nadgarstku. W takich przypadkach funkcje takie jak wykrywanie noszenia nie działają prawidłowo. Tatuaże mogą zmylić czujnik, który "myśli", że zegarek nie jest noszony. Może to prowadzić do innych problemów, takich jak nie włączanie się czujników fitness i zdrowia. Najwyraźniej ten problem dotyczący dokładności czujnika i tatuaży występuje w większości, jeśli nie we wszystkich smartwatchach, nawet Apple. Dobrą wiadomością jest to, że Samsung pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.

Moderator Samsung Community odpowiedzialny za aplikację Galaxy Wear opublikował niedawno odpowiedź do użytkownika na oficjalnym forum, wyjaśniając, że programiści Samsunga pracują nad dodaniem funkcji, która powinna poprawić wykrywanie noszenia dla użytkowników z tatuażami na nadgarstkach.

Moderator forum twierdzi, że aktualizacja zostanie wydana w drugiej połowie 2023 roku. Sądząc po tych niejasnych ramach czasowych, funkcja może być częścią nadchodzących aktualizacji One UI Watch 5 i Wear OS 4. Ten ostatni ma zadebiutować na nadchodzącej serii Galaxy Watch 6, a później zostać wdrożony dla linii Galaxy Watch 4 i Watch 5 po wydarzeniu Unpacked. Ta ostatnia powinna odbyć się w Korei 27 lipca.

Aktualizacja 26.062023 - Ceny Galaxy Watch 6

Samsung planuje sprzedawać Galaxy Watch 6 w dwóch rozmiarach i wariantach kolorystycznych. Model 40 mm będzie dostępny w kolorze grafitowym i kremowym, podczas gdy 44 mm będzie miał wykończenie grafitowe lub srebrne. Oto ile będą kosztować:

Galaxy Watch 6 40 mm (Bluetooth): 319 euro (około 1400 zł )

) Galaxy Watch 6 40 mm (LTE): 369 euro (około 1600 zł )

) Galaxy Watch 6 44 mm (Bluetooth): 349 euro (około 1550 zł )

) Galaxy Watch 6 44 mm (LTE): 399 euro (około 1750 zł)

Fot. @fabrizio_degni / Twitter

Koreański gigant technologiczny planuje również ożywić serię klasycznych smartwatchów i wypuścić dwa modele Galaxy Watch 6 Classic. Podobno będą one dostępne w dwóch opcjach kolorystycznych, czarnej i srebrnej, w następujących cenach:

Galaxy Watch 6 Classic 43mm (Bluetooth): 419 euro (około 1850 zł )

) Galaxy Watch 6 Classic 43mm (LTE): 469 euro (około 2000 zł )

) Galaxy Watch 6 Classic 47mm (Bluetooth): 449 euro (około 1900 zł )

) Galaxy Watch 6 Classic 47mm (LTE): 499 dolarów (około 2200 zł)

Ceny te rzekomo odpowiadają serii Galaxy Watch 6 we Francji, więc jeśli są dokładne, możliwe jest, że istnieją niewielkie różnice na innych rynkach w Europie. I jak zwykle, oferty wymiany i rabaty będą również zależne od rynku.

Nowe smartwatche uruchomią nową wersję One UI Watch w momencie premiery, a Samsung już potwierdził, że będzie ona oferować lepsze śledzenie kondycji i snu. One UI Watch 5 jest oparty na aktualizacji Google Wear OS 4. Inne zegarki, takie jak Galaxy Watch 4 i Watch 5, otrzymają aktualizację w późniejszym terminie, po tym jak seria Watch 6 trafi na rynek.

Oczekujemy, że Samsung ogłosi serię Galaxy Watch 6 już za miesiąc, a dokładniej 27 lipca, podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, gdzie zobaczymy również Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 i linię Galaxy Tab S9.

Aktualizacja 25.05.2023 - Galaxy Watch 6 Classic na kolejnych renderach z obrotowym bezelem

Portal MySmartPrice zaprezentował najnowsze rendery spodziewanego urządzenia, które pokazują jego design w całej okazałości. Zostały one opracowane przez znanego leakera OnLeaks, który specjalizuje się w tworzeniu tych dokładnych wizualizacji, które często do złudzenia przypominają gotowe produkty. Oczywiście najciekawszym elementem tych renderów jest właśnie dobrze widoczny fizyczny bezel, który zwiastuje powrót do starej szkoły nawigacji w zegarkach Samsunga.

To oczywiście nie jedyna oczekiwana zmiana - o wszystkich nadchodzących nowych funkcjach zegarka piszemy w tym artykule. Jednakże wszystkiego powinniśmy dowiedzieć się już w czerwcu, kiedy to Samsung pokaże nie tylko nowe zegarki, ale także Galaxy Z Flipa i Z Folda 5.

Aktualizacja 09.05.2023 - Galaxy Watch 6 przyniesie zatwierdzoną przez FDA funkcję monitorowania tętna

Samsung ogłosił dzisiaj, że komponent IHRN (Irregular Heart Rhythm Notification) istniejącej funkcji EKG (elektrokardiogram) w Galaxy Watch otrzymał zgodę FDA. Użytkownicy Galaxy Watch będą mogli wkrótce korzystać z czujnika BioActive na swoich urządzeniach z systemem Wear OS, aby szukać oznak migotania przedsionków (AFib).

Producent twierdzi, że zatwierdzona przez FDA funkcja IHRN zadebiutuje w nadchodzącej serii smartwatchów Galaxy Watch 6 jako część One UI 5 Watch. Seria podobno ma składać się ze standardowego modelu i wariantu Classic, który powinien mieć fizyczną obrotową ramkę. Firma twierdzi również, że zatwierdzona przez FDA funkcja IHRN rozszerzy się na poprzednie edycje Galaxy Watch po debiucie serii Watch 6.

Po aktywacji w aplikacji Samsung Health Monitor, funkcja IHRN sprawdza w tle nieregularne rytmy serca za pomocą czujnika BioActive. Samsung po raz pierwszy wprowadził BioActive Sensor 3 w 1 wraz z premierą serii Galaxy Watch 4, więc innymi słowy, funkcja IHRN z certyfikatem FDA trafi tylko do Galaxy Watch 4 i późniejszych modeli.

Ten szczegół dostępności jest również potwierdzony przez aktualizację One UI 5 Watch, która przyjdzie tylko do smartwatchów Galaxy z Wear OS, a nie starszych modeli napędzanych przez Tizen, takich jak Galaxy Watch 3.

Aktualizacja 04.05.2023 - Samsung przygotowuje nowy system operacyjny dla Galaxy Watcha 6

Samsung zaskoczył wiele osób, znienacka ogłaszając kolejnąwersję swoje systemu operacyjnego dla smartwatchy. Nadchodzące One UI 5 Watch ma przynieść sporo zmian, szczególnie skupiających się na funkcjonalności zegarków firmy. Już w tym artykule pisaliśmy o tym, co Samsung zapowiedział dla kolejnej edycji swojego systemu operacyjnego., W skrócie jednak - firma ma zamiar skupić się głównie na trzech aspektach:

Możliwościach fitness swojego zegarka, szczególnie możliwości personalizacji treningów i dopasowania ich do możliwości naszego organizmu

Dokładniejszym i bardziej szczegółowym monitorowaniu snu dzięki szczegółowemu obrazowaniu tętna oraz natlenienia krwi

Jeszcze większej dbałości o bezpieczeństwo użytkowników

Oczywiście będzie to systekm, który nie trafi tylko do poprzednich wersji Galaxy Watcha, ale też bedzie oryginalnym oprogramowaniem dostepnym od nowości w nadchodzących Galaxy Watchu 6 i 6 Pro. Spodziewamy się więc, że zadebiutuje on na rynku wraz z premierą następnych smartwatchy Samsunga.

Aktualizacja 27.04.2023 - Galaxy Watch 6 Pro będzie bardzo podobny do GalaXy Watcha 4 Classic

Galaxy Watch 5 mocno zaskoczył klientów Samsunga. Producent zdecydował się nie kontynuować swojej serii Classic i przerzucić się na nomenklaturę Pro. Jednak wraz ze zmianą nazwy przyszła też zmiana wyglądu, a co ważniejsze - utrata obrotowego bezela, który był znakiem rozpoznawczym smartwatchy Samsunga.

Wygląda na to, że negatywna reakcja fanów na taką zmianę nie pozostała bez odpowiedzi ze strony producenta. Po zaledwie roku absencji, producent ma zamiar przywrócić do swojego katalogu wersję Galaxy Watch 6 Pro. Jednak nie obyło się bez sporych zmian - najbardziej rozpoznawalny element nadchodzącego zegarka przeszedł dużą transformację.

Exclusive confirmation today:

Samsung Galaxy Watch6 Pro regression belt rotating bezel and time scale design, the overall design is almost the same as that of watch4 classic, and the border is narrower. pic.twitter.com/GDaXNpUqIH — Ice universe (@UniverseIce) April 26, 2023

Według znanego leakera Ice Universe, nadchodzący Galaxy Watch 6 Classic ma powrócić do designu znanego z modelu Galaxy Watch 4 Pro. Co więcej, ma to być praktycznie ten sam wygląd co poprzednia generacja, jednak z jednym dość znaczącym wyjątkiem. Co prawda obrotowy bezel również powróci, ale jego wygląd będzie zmieniony - ma on zostać mocno "odchudzony" i nie wystawać aż tak znacząco poza obrys koperty zegarka.

Aktualizacja 25.04.2023 - Galaxy Watch 6 może pojawić się na rynku wcześniej niż zakładaliśmy

W zeszłym roku koreański producent zaprezentował swoją aktualną linię smartwatchy wraz z pokazem składanych smartfonów z serii Galaxy Z. Premiera urządzeń odbyła się w sierpniu, a więc większość obserwatorów branży spodziewała się, że Galaxy Watch 6 również pojawi się na rynku w drugim miesiącu wakacji. Najnowsze przecieki sugerują jednak, że wydarzenie Galaxy Unpacked, na którym zaprezentowane zostaną urządzenia, może rozpocząć się już w lipcu - a więc miesiąc wcześniej niż początkowo zakładaliśmy.

Informacje udostępnił branżowy portal GSMArena, sugerując jednocześnie trzy dokładne daty, które potencjalnie mogą być dniami premiery Galaxy Watcha 6. Autorzy przecieku zakładają, że event Galaxy Unpacked odbędzie się 25, 26 lub 27 lipca. Nie będzie to duża różnica względem zeszłorocznego czasu premiery, ale mimo wszystko urządzenie może trafić do sprzedaży o te kilka tygodni wcześniej.

Rok 2023 zapowiada się naprawdę dobrze dla fanów koreańskiej marki. Już w ciągu pierwszych kilku miesięcy otrzymaliśmy nie tylko flagowce z serii Galaxy S23, ale i średniopółkowe modele Galaxy A34 oraz Galaxy A54. W wakacje zobaczymy pokaz, wspomnianych wcześniej, składanych smartfonów z serii Galaxy Z (tym razem oznaczonych numerem 5) oraz Galaxy Watcha 6. To jednak nie wszystko, ponieważ pod koniec roku Samsung najprawdopodobniej zgotuje nam powrót ukochanej serii Fan Edition w postaci modelu Galaxy S23 FE.

Aktualizacja 14.04.2023 - Galaxy Watch 6 dostanie nie tylko większą baterię i ekran, ale też mocniejszy procesor

Galaxy Watch 6 zapowiada się bardzo mocno - Samsung ewidentnie przypomniał sobie o konieczności wprowadzania zmian w swoich produktach z roku na rok, o czym zapomniał w przypadku Galaxy Watcha 5. Wiemy już, że nowy model ma przynieść ze sobą większą baterię i większy ekran - ale to jeszcze nie wszystko.

Nawet wspomniane ulepszenia byłyby już niezłym materiałem na kolejną generację zegarka, ale wygląda na to, że Samsung wcale nie zamierza na nich poprzestawać. Według przecieku zaprezentowanego przez użytkownika @hyacokr_itnyang na Twitterze, nowy zegarek zostanie także wyposażony w ulepszony procesor. Co ciekawe, nie zostało przez niego doprecyzowane, czy to ulepszenie polegać będzie jedynie na podkręceniu istniejącego już układu, czy też na wykorzystaniu zupełnie nowego CPU.

Galaxy Watch 6 uses improved AP — itnyang (@hyacokr_itnyang) April 13, 2023

Taka zmiana będzie bardzo istotna z dwóch powodów. Ten najbardziej oczywisty to sama szybkość działania zegarka - dzięki szybszemu układowi, cały system będzie o wiele sprawniejszy. Jednak, co ważniejsze, nowy układ może też zapewnić nowe funkcje, które wcześniej nie były możliwe przez ograniczenia sprzętowe. Jeśli więc okaże się, że w nowym Galaxy Watchu 6 znajdziemy inny układ niż obecnie używany przez Samsunga Exynos W920, może to przynieść ze sobą także wiele nowych funkcji systemowych - czy to związanych z monitorowaniem aktywności czy zdrowia, czy też możliwościami obliczeniowymi samego sprzętu.

Aktualizacja 07.04.2023 - Galaxy Watch 6 dostanie większy ekran o wyższej rozdzielczości

Kolejne wersje inteligentnych zegarków Samsunga powoli zbliżają się do swojej premiery. Dzięki temu, możemy spodziewać się jeszcze większej ilości przecieków i informacji zza kulis na ich temat - zarówno tych dotyczących cen, jak i spodziewanych specyfikacji. Tym razem dowiedzieliśmy się trochę więcej na temat ekranów nowych smartwatchy.

Według popularnego leakstera - publikującego przecieki pod pseudonimem IceUniverse - zegarki Samsunga zostaną wyposażone w nieco większe ekrany z wyższą rozdzielczością. Porównanie starszych oraz nowych modeli pod tym względem prezentuje się następująco:

Galaxy Watch 6

Wersja 44 mm, Ekran: 1.47-cala, Rozdzielczość: 480x480

Wersja 40 mm, Ekran: 1.31-cala, Rozdzielczość: 432x432

Galaxy Watch 5

Wersja 44 mm, Ekran: 1.4-cala, Rozdzielczość: 450x450

Wersja 40 mm, Ekran: 1.2-cala, Rozdzielczość: 496x96

Exclusive:

Galaxy Watch 6 44mm 1.47" 480×480(Watch5 44mm 1.4" 450×450)

Galaxy Watch 6 40mm 1.31" 432×432(Watch5 40mm 1.2" 396×396) — Ice universe (@UniverseIce) April 6, 2023

Aktualizacja 17.03.2023 - Galaxy Watch 6 Pro powróci z dwoma wielkościami i obrotowym bezelem

Wygląda na to, że poruszenie dotyczące utraty obrotowego bezela w droższych wariantach Galaxy Watcha 5 dotarło do Samsunga. Dla wielu klientów był to znak rozpoznawszy firmy, który razem z dopiskiem Classic zniknął z piątej generacji smartwatchy koreańskiej firmy. Jednak według najnowszego przecieku już niedługo ma on powrócić do inteligentnych zegarków producenta.

Możliwe, że szósta generacja przyniesie tylko jedną z tych dwóch zmian - czyli powrót do obrotowego bezela. Na tę chwilę wygląda na to, że Samsung pozostanie z dopiskiem Pro, więc nie powinniśmy liczyć na model Classic. Jednak ten ważniejszy element, czyli właśnie obrotowy bezel, może wrócić do droższych wariantów zegarka Samsunga. Nie powinniśmy liczyć, że zobaczymy go w podstawowych wariantach zegarka.

Warto też dodać, że Samsung ma podobno oferować wariant Pro swojego Galaxy Watcha 6 w dwóch wielkościach. To też duża zmiana, gdyż Galaxy Watch 5 Pro jest dostępny tylko z jedną wielkością - 45 mm. Mniejszy wariant zdecydowanie będzie dobrą informacją dla osób o mniejszych nadgarstkach.

Aktualizacja 02.03.2023 - Galaxy Watch 6 będzie dalej szedł w stronę coraz dłuższego działania na baterii

Jednym z najważniejszych elementów współczesnych smartwatchy jest czas działania na baterii. Nawet jeśli zegarek jest niesamowicie sprawny i może zmierzyć wiele statystyk, jeśli trzeba go ładować codziennie lub nawet dwa razy dziennie, przyjemność z jego korzystania staje się znikoma.

Samsung ewidentnie zdaje sobie sprawę, że jest to jeden z najważniejszych elementów komfortu użytkowania i stara się od lat o polepszenie czasu funkcjonowania swoich produktów. Co prawda Galaxy Watch 4 nie był mistrzem w tym zakresie, ale już jego następca - aktualny Galaxy Watch 5 - może się pochwalić całkiem niezłymi wynikami. Wygląda na to, że to nie koniec.

Dzięki przeciekowi zaprezentowanemu przez stronę GalaxyClub.nl mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć baterię nadchodzącego Galaxy Watcha 6 w wariancie ekranu o przekątnej 40 mm. Pojemność ogniwa ma wynosić 300 mAh, co będzie zauważalnym powiększeniem w porównaniu do aktualnej baterii 284 mAh w GW 5 40 mm. Oczywiście spodziewamy się, że nie będzie to jedyna zmiana wpływająca na długość działania na baterii - Samsung zapewne wprowadzi też bardziej energooszczędny procesor oraz bardziej wydajny ekran, czujniki czy inne podzespoły.

Aktualizacja 24.02.2023 - Galaxy Watch 6 ma wejść na rynek z nowym designem

Na Galaxy Watch 5 - oraz jego wersję Pro - czekamy już z dość sporą doża niecierpliwości. Jego premiera, jeśli Samsung kontynuuje swoją tradycję, powinna odbyć się około sierpnia 2023 roku, wraz z wejściem na rynek kolejnych modeli składanych telefonów Samsunga.

Jeden z najbardziej znanych leakerów, Ice Universe, zaprezentował pierwsze informacje odnoszące się bezpośrednio do nadal niezapowiedzianego zegarka od koreańskiej firmy.

Według niego, nowy Galaxy Watch 6 ma podążyć śladem konkurencji takiej jak Pixel Watch czy Apple Watch i zaopatrzyć nowe zegarki w szybki z zaokrąglonymi krawędziami. Będzie to spora różnica w porównaniu do poprzednich, gładkich tafli szkła, ale może też stanie się dla Samsunga pretekstem do zmiany stylizacji swoich zegarków, które od jakiegoś czasu wyglądają bardzo podobnie z roku na rok.

Galaxy Watch 6 - data premiery

Data premiery nowego zegarka jest nadal tajemnicą - nie powinno to dziwić, gdyż nadal nie widzieliśmy oficjalnie poprzedniej wersji. Jadnak dzięki temu, że Samsung wypuszcza swoje smartwatche bardzo regularnie, możemy z łatwością domyślić się, kiedy szóstka zostanie zaprezentowana.

Poprzednie daty premiery zegarków Samsunga:

Samsung Galaxy Watch - sierpień 2018

Samsung Galaxy Watch 2 Active - marzec/wrzesień 2019

Samsung Galaxy Watch 3 - sierpień 2020

Samsung Galaxy Watch 4 - sierpień 2021

Samsung Galaxy Watch 5 - sierpień 2022

Jak widać, z jednym wyjątkiem, premiera co roku odbywa się w sierpniu. Jesteśmy więc pewni, że tak samo stanie się w przypadku szóstej generacji. Oznacza to, że zagości ona na rynku w sierpniu 2023 roku.

Galaxy Watch 6 - cena

Na ten moment cena Galaxy Watcha 6 jest wielką niewiadomą i z pewnością zależeć będzie od wielu czynników. Inflacja i kryzys ekonomiczny mogą wpłynąć na zwiększenie ceny nadchodzącego sprzętu, podobny wpływ może mieć także zwiększony popyt na zegarek.

Jednak z drugiej strony, jeśli smartwatch sprzeda się gorzej, lub też Samsung znajdzie sposób na tańszą produkcję - na przykład przez dywersyfikację dostawców komponentów - możemy też mieć nadzieję na obniżkę.

Warto jednak założyć, że fundamentalnie cena Galaxy Watcha 6 nie będzie się bardzo różniła od swoich poprzedników, będzie to nadal smartwatch z wyższej półki. Możemy też się spodziewać, że na rynek trafią przynajmniej dwie wersje - "zwykła" oraz Pro. Oczywiście każda z nich dostępna też będzie w różnych rozmiarach.

Galaxy Watch 6 - specyfikacja

Samsung Galaxy Watch 6 nie powinien znaczaco różnić się od swojego poprzednika jeśli chodzi o główną funkcjonalność. Zostaną wyposażone w okrągły wyświetlacz AMOLED, system operacyjny WearOS 4 z oprogramowaniem One UI Watch, metalową obudowę, odporność na kurz i wodę oraz wymienne paski. Oprócz akcelerometru, barometru, GPS, żyroskopu, czujnika tętna i EKG, zegarek może być wyposażony w czujnik temperatury skóry.

Na pewno znajdziemy też kilka ulepszeń "pod maską", jak na przykład nowy procesor czy ulepszone wersje czujników. Dowiedzieliśmy się także o dość zaskakującym ruchu - Samsung ma zamiar zacieśnić współpracę z producentem wyświetlaczy BOE, który miałby dostarczać panele OLED do części szóstej generacji smartwatchy. Decyzja ta miała zostać podjęta ze względu na konieczność zwiększenia możliwości produkcyjnych# i może przyczynić się do zmniejszenia ceny nadchodzącej wersji inteligentnych zegarków!