Samsung Galaxy Watch Active 2 - poznaliśmy domniemaną specyfikację smartwatcha

Coraz więcej wskazuje na to, że Samsung już niebawem zaprezentuje drugą generację zegarka Galaxy Watch Active. Za nim to jednak nastąpi, przyjrzyjmy się domniemanej specyfikacji urządzenia.

Samsung Galaxy Watch Active 2 jest bohaterem branżowych plotek już od wielu tygodni. Przewiduje się, że smart zegarek zadebiutuje już 7 sierpnia na konferencji Galaxy Unpacked 2019, na której pokazane zostaną również smartfon Galaxy Note10. Doświadczony leakster Evan Blass (alias evleaks) podzielił się z nami najnowszymi informacjami na temat Galaxy Watch Active 2.

Galaxy Watch Active 2 zadebiutuje w dwóch rozmiarach: 40 mm i 44 mm, pierwszy z nich otrzyma wyświetlacz o przekątnej 1,2-cala, drugi - 1,4-cala. Obydwa modele będą wyposażone w ekrany Super AMOLED o rozdzielczości 360 x 360 pikseli z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci szkła Gorilla Glass. Mniejszy model ważyć będzie 31g, natomiast większy - 36g. Możliwe, że nowa konstrukcja zegarków będzie zgodna z normą wytrzymałości MIL-STD 810G.

Za wydajność Samsung Galaxy Watch Active 2 odpowiadać będzie procesor Exynos 9110 wspierany przez 768 MB RAM (w modelu Bluetooth) lub 1,5 GB RAM (w przypadku modelu z LTE). Przestrzeni na dane użytkownika przeznaczono 4 GB.

Największą zmianą w stosunku do poprzednika ma być zastosowanie dotykowej obręczy zegarka, co ma ułatwić nawigację, a dodatkowo pozwoli nawiązać do tradycji smart zegarków Samsunga i ich obracanych pierścieni. Na uwagę zasługuję również obecność Bluetooth w wersji 5.0.

Galaxy Watch Active 2 będzie dostępny w kolorach: czarnym, srebrnym i złotym. Do wyboru otrzymamy również aluminiową lub stalową kopertę.

źródło: sammobile.com