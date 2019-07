Samsung Galaxy Watch Active 2 z EKG

Jak donosi SamMobile, Samsung już produkuje swój najnowszych smartwatch. Wśród funkcji, jaki będzie posiadać, jest mierzenie częstotliwości bicia serca.

Apple Watch series 4 było czymś nowym z kilku względów - designu, oprogramowania oraz faktu, że urządzenie może wykonywać EKG. Funkcję tą będzie posiadać również najnowszy smartwatch Samsunga - Watch Active 2. Na tym jednak nie koniec - wbudowany czujnik ma wykrywać także migotanie przedsionków i informować o tym użytkownika. Podobnie jak produkt z Cupertino, Watch Active 2 ma - podobnie jak Apple - wykrywać upadki - gdy to się stanie, wyświetlone zostanie powiadomienie, a jeśli użytkownik nie dokona z nim interakcji, automatycznie zostaną wezwane służby ratunkowe.

Według przecieków, smartwatch będzie dostępny z tarczami 44 i 40 mm, choć inne źródła mówią o wariantach 46 i 42 mm. Niezależnie od tego, zarówno mniejszy, jak i większy model będzie dostępny w wariantach LTE i Wi-fi. Wersja pierwsza będzie mieć akumulator 340 mAh, a Wi-fi - 237 mAh. Oba zegarki będą posiadać interfejs One UI w najnowszej wersji 1.5. Niestety, nie mamy informacji co do ceny oraz daty premiery, jednak SamMobile twierdzi, że smartfon już jest w produkcji, co pozwala przypuszczać, że zostanie zaprezentowany podczas Samsung Galaxy UNPACKED 2019: The Next Galaxy w przyszłym miesiącu.