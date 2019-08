Samsung Galaxy Watch Active 2 zostanie zaprezentowany już 5 sierpnia

Druga generacja sportowego smart zegarka Samsunga zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia urządzenia.

Samsung postanowił dawkować nam przyjemności. Dopiero co poznaliśmy nowy topowy tablet koreańskiego producenta - Galaxy Tab S6, a już na początku przyszłego tygodnia (5 sierpnia - poniedziałek) zaprezentowany zostanie smartwatch - Galaxy Watch Active 2. Nie zapominajmy też, że na 7 sierpnia zaplanowana jest konferencja Galaxy Unpacked 2019, gdzie pokazany zostanie najnowszy flagowiec producenta - Galaxy Note10.

Do sieci trafiły zdjęcia Galaxy Watch Active 2, wyglądające jak oficjalne rendery urządzenia. Możemy z nich wywnioskować, że przynajmniej na start, zegarek dostępny będzie w trzech kolorach: czarnym, srebrnym oraz różowym. Dzisiejsze doniesienia sugerują również, że pojawi się specjalna edycja smartwatcha, która powstanie we współpracy z marką Under Armour.

Choć wydaje się, że pod względem designu Watch Active 2 niewiele się zmieni w stosunku do poprzednika, to w przypadku funkcjonalności sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Spekuluje się, że zegarek otrzyma dotykową obręcz, która pozwoli na łatwiejszą nawigację po licznych funkcjach urządzenia. Nowa generacja Galaxy Watch Active będzie mogła pochwalić się również: normą wytrzymałości MIL-STD 810G, Bluetooth 5.0 oraz ekranami Super AMOLED o rozdzielczości 360 x 360 pikseli (dostępne w rozmiarach 1,2-cala i 1,4-cala).

Już w poniedziałek przekonamy się, czy Samsung przygotował dla nas coś naprawdę rewolucyjnego.

źródło: androidheadlines.com