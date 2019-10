Samsung Galaxy XCover FieldPro - nowy pancerny smartfon z Korei

Samsung zaprezentował kolejnego pancernego smartfona z przestarzałym wyglądem i środkiem z Galaxy S9.

Samsung prezentuje nowy smartfon o zwiększonej odporności jednocześnie pozbywając się z magazynu starych podzespołów. Wszyscy użytkownicy pragnący wydajnego, ale jednocześnie wytrzymałego smartfona już niedługo będą mogli wybrać najnowszy model XCover FieldPro.

Źródło: Samsung

Urządzenie zostało zaprezentowane na trwającym obecnie Międzynarodowym Stowarzyszeniu Szefów Konferencji Policyjnej w Chicago. To właśnie dla służb mundurowych dedykowany jest najnowszy model. Samsung informuje, że jego urządzenie jest gotowe do użycia w terenie i spełnia wszystkie potrzeby szerokiego grona klientów korporacyjnych, począwszy od organów ścigania, aż po techników serwisujących urządzenia w terenie oraz logistyków.

W przeciwieństwie do innych urządzeń z serii XCover zaprezentowany model posiada znacznie wydajniejsze podzespoły. Samsung wykorzystał wyświetlacz o przekątnej 5,1 cala o rozdzielczości QHD i przestarzałych proporcjach 16:9, ale zastosowanie takiego ekranu ma swoje uzasadnienie. Umieszczono pod nim trzy przyciski funkcyjne, dzięki którym możliwe jest odebranie przychodzącego połączenia oraz obsługa urządzenia w rękawiczkach. W środku znajduje się także procesor Exynos 9810 znany z Galaxy S9, 4 GB pamięci operacyjnej, 64 GB wbudowanej pamięci masowej, gniazdo kart microSD, czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach oraz potężna wymienna bateria o pojemności 4500 mAh. Co ciekawe urządzenie ma być dostarczane z drugim dodatkowym akumulatorem.

W kwestii aparatów również zaczerpnięto rozwiązania rodem z zeszłorocznego flagowca. Z tyłu znajduje się 12 MP aparat ze zmienną przysłoną, a z przodu kamerka do Selfie o rozdzielczości 8 MP. Co ciekawe, telefon prawdopodobnie zadebiutuje z systemem Android 8.0 Oreo, ale Samsung już na wstępie zapewnia, że możliwa będzie aktualizacja do Androida 10. Możliwe, że niektóre specjalistyczne programy służb nie działają na nowym oprogramowaniu. To jedyne wytłumaczenie faktu, że smartfon z 2019 roku debiutuje z dwuletnim systemem na pokładzie.

Źródło: Samsung

Jak przystało na XCover'a urządzenie jest bardzo wytrzymałe i zgodne ze standardami MIL-STD 810G oraz IP68. Nie zabrakło również oprogramowania Samsung Knox, które ma zadbać o odpowiednie bezpieczeństwo danych.

Źródło: Samsung via sammobile