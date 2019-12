Samsung Galaxy Xcover Pro - nowy odporny smartfon z Korei

Samsung nie zapomniał o fanach wytrzymałych telefonów. Wkrótce pojawi się nowy smartfon z serii Xcover.

Samsung wiele lat temu wprowadził na rynek serię wytrzymałych telefonów komórkowych. Na początku były to klasyczne klawiszowce o zwiększonej odporności. Z upływem czasu pojawiły się pierwsze smartfony Xcover, które znalazły uznanie na całym świecie. Urządzenia te słyną z wysokiej wytrzymałości choć nigdy nie grzeszyły wysoką wydajnością.

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo na rynku zadebiutuje kolejny Samsung Xcover o numerze modelu SM-G715F. Bardzo podobny numer modelu ma Samsung Galaxy A71 - SM-A715, ale mimo podobieństw nowy smartfon zamiast do serii Galaxy A 2020 należał będzie do serii Xcover.

Telefon ma posiać nazwę handlową Samsung Xcover Pro.

SM-G715F seems to be the Samsung Galaxy Xcover Pro. It'll be coming to Europe and will launch with Android 10. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 14, 2019

Z informacji przekazanych na Twitterze urządzenia ma zadebiutować w Europie i pracować pod kontrolą najnowszego Androida 10 z One UI 2.0 od razu po wyjęciu z pudełka. To istotna informacja, ponieważ do tej pory zdarzało się, że modele z serii Xcover debiutowały z przestarzałymi wersjami Androida. Xcover Pro z Android 10 potwierdza informację, że Samsung od teraz wprowadzać będzie na rynek urządzenia pracujące tylko i wyłączenie w oparciu o najnowszą wersję systemu od Google.

Telefon pojawił się także w bazie Wi-Fi Alliance, co może wskazywać na zbliżającą się wielkimi krokami premierę urządzenia. Zgodnie z dokumentami certyfikacyjnymi urządzenie dostępne będzie w dwóch konfiguracjach - SM-G715FN przeznaczonej na rynek Europejski oraz SM-G715D dla innych części świata.

Z dokumentów przekazanych przez Wi-Fi Alliance dowiadujemy się, ze smartfon kompatybilny jest zarówno z Wi-Fi 2,4 GHz, jaki i Wi-Fi 5 GHz. Niestety wyciek informacji z bazy Wi-Fi Alliance nie zawiera danych dotyczących specyfikacji technicznej urządzenia. Na szczęście model SM-G715FN został zauważony również w bazie danych Geekbencha - popularnego benchmarka testującego wydajność procesora. Z zapisanych informacji wynika, że Galaxy Xcover Pro wyposażony zostanie w procesor Samsung Exynos 9611, który wspierany będzie przez 4 GB pamięci operacyjnej.

Oznacza to, że Galaxy Xcover Pro pod względem specyfikacji technicznej będzie typowym średniakiem i to z niższej półki cenowej. Urządzenie to z pewnością znajdzie się w hierarchii poniżej niedawno zaprezentowanego modelu Xcover FieldPro.

Urządzenie powinno oficjalnie zadebiutować już na początku przyszłego roku.

Źródło: gsmarena.com