Samsung Galaxy Z Flip 3 5G teraz nawet o 1200 zł taniej w T-Mobile!

T-Mobile startuje z promocją na telefon Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Klienci, którzy zdecydują się na ten model w taryfie L z nielimitowanym internetem, zaoszczędzą aż 1200 zł. Promocja potrwa do 28 marca tego roku.

Jeden z najnowszych składanych smartfonów Samsunga - Galaxy Z Flip 3 5G - od teraz dostępny jest w T-Mobile w wyjątkowej cenie 3899 zł. Dodatkowo dla klientów, którzy zdecydują się nabyć ten sprzęt w taryfie L Nielimitowana, składany smartfon trafi do nich w jeszcze niższej cenie – 3599 zł. A to wszystko w wygodnych ratach 0%.

W tej opcji taryfowej, dostępnej za 85 zł miesięcznie, czeka nielimitowany internet (bez ograniczeń prędkości czy danych), a także nielimitowane rozmowy, SMS i MMS oraz roczny, bezpłatny dostęp do pakietu Rozrywka Uwolniona (czyli do serwisów rozrywkowych takich jak HBO Go, Tidal czy Pakiety Polsat Box Go).

Specjalna oferta promocyjna na zakup Samsung Galaxy Z Flip 3 5G potrwa do 28 marca. Szczegóły promocji znaleźć można na stronie operatora.