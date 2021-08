Samsung Galaxy Z Flip 3 - zobacz pełną specyfikację techniczną

Czy Samsung będzie w stanie czymkolwiek zaskoczyć nas podczas Galaxy Unpacked? Kolejny przeciek potwierdza specyfikację techniczną Galaxy Z Flip 3.

Portal WinFuture, który przedstawił dokładną specyfikację techniczną nadchodzącego Samsunga Galaxy Z Fold 3, tym razem prezentuje dane dotyczącego jego mniejszego brata, czyli modelu Galaxy Z Flip 3. Oba modele mają zostać zaprezentowane podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się 11 sierpnia o godzinie 16.

Co prawda niektóre z tych informacji już od jakiegoś czasu krążyły w sieci, jednak teraz wszystkie one zostały zebrane w jednym miejscu oraz uzupełnione o nowe szczegóły. Czym, poza oryginalnym projektem Samsung chce zachęcić nas do zakupu swojego składanego smartfona?

Galaxy Z Flip 3, podobnie jak Z Fold 3 posiada dwa ekrany: jeden rozkładany wewnątrz i drugi zewnętrzny, umieszczony na jednej połowie obudowy. Nie jest on oczywiście tak okazały jak w drugim ze składaków. Ten umieszczony w Z Flip 3 ma przekątną zaledwie 1,9 cala i rozdzielczość 512x260 pikseli. Główny ekran to natomiast wyświetlacz Dynamic AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczość 2640x1080, połączona ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Został on pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus.

Samsung, podobnie jak w przypadku Z Fold 3 nie zdecydował się na wykorzystanie jednego z własnych procesorów Exynos. Zamiast tego zdecydował się na niezwykle mocną jednostkę Qualcomm Snapdragon 888 połączony z 8 GB pamięci RAM UFS 3.1. Producent odda nam do dyspozycji 128 lub 256 GB pamięci masowej, jednak bez możliwości rozszerzenia. Aparat? Otrzymamy dwa obiektywy z tyłu urządzenia: główny 12 MP z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu oraz ultraszerokokątny 12 MP z przysłoną f/2.2. Z przodu znajdziemy 10 MP aparat selfie. Za pracę urządzenia odpowiedzialny oczywiście będzie system Android 11 z nakładką OneUI 3.1. Sporym minusem jest jednak bateria, która charakteryzuje się pojemnością jedynie 3300 mAh. Będziemy jednak mogli naładować ją bezprzewodowo.

Samsung zadbał o to, aby zawias łączący obie połowy urządzenia był odpowiednio wytrzymały. Producent zapewnia, że zawias jest w stanie wytrzymać nawet 200 tysięcy złożeń. Oznacza to, że wytrzyma on 100 złożeń dziennie przez pięć lat. Telefon będzie nie tylko wytrzymały, ale także wodoodoprny: otrzymał bowiem certyfikat IPX8.

Premiera nowego telefonu ma odbyć się już za kilka dni, czyli 11 sierpnia. Nie jest to oczywiście tanie urządzenie, za obecne na rynku Galaxy Z Flip w dalszym ciągu trzeba zapłacić około cztery tysiące złotych. Niedawne doniesienia pozwalają jednak przypuszczać, że tegoroczne składaki Samsunga mogą być tańsze, niż ich poprzednie wersje.