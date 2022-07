Samsung Galaxy Z Flip 4 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [15.07.2022]

Od premiery zeszłorocznego składanego smartfona Samsunga - modelu Galaxy Z Flip 3 - minął już jakiś czas. To dobry moment, aby zacząć się zastanawiać co zaoferuje jego następca. Tutaj zbieramy wszystkie plotki, przecieki i oficjalne informacje dotyczące Galaxy Z Flip 4.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

AKTUALIZACJA 15.07.2022

Smartfon pojawił się na stronie FCC

Z Flip 4 ma zadebiutować na rynku w sierpniu tego roku.

Wszystkie nowe urządzenia, które są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych muszą najpierw zostać zaakceptowane przez FCC (Federalną Komisję Łączności). Jak podaje branżowy portal MySmartPrice - składany smartfon Samsunga uzyskał własnie certyfikacje komisji i pojawił się na jej oficjalnej stronie.

Do sieci nie trafiło zbyt wiele detali związanych z tych wydarzeniem, ale do tych, które zostały udostępnione należą informacje o: bezprzewodowym ładowaniu, module NFC, Bluetooth i łączności 5G.

AKTUALIZACJA 11.07.2022

Limitowana edycja Z Flipa 4

Nowy model składanego smartfona od Samsunga będzie dostępny w ekskluzywnej wersji inspirowanej stylem amerykańskiego projektanta mody - Thoma Browna. Limitowany wariant urządzenia otrzyma biało-czarne wykończenie z czerwonymi oraz zielonymi wstawkami.

Koreański producent planuje również wypuścić więcej specjalnych edycji urządzenia we współpracy z innymi ekskluzywnymi markami.

Tak prezentuje się model inspirowany amerykańskim projektantem:

AKTUALIZACJA 08.07.2022

Wyciekły pierwsze zdjęcia case'ów na Z Flipa 4

Do sieci trafiły pierwsze fotografie przedstawiające etui ochronne do jednego z tegorocznych składanych modeli Samsunga.

Na fotografii widać, że mają one matowe wykończenie, a każdy z case'ów posiada pasek, który ma zapewne ułatwić używanie smartfona, lub dodatkowo chronić go przed upadkiem.

Przyznam, że to dość ciekawe rozwiązanie i raczej rzadko spotykane w etui tworzonych przez producentów smartfonów. Większość stawia raczej na minimalistyczny wygląd, który nie odwraca wzroku od samego telefonu.

AKTUALIZACJA 04.07.2022

Nowe kolory urządzenia

Galaxy Z Flip 4 zadebiutuje w nowych wariantach kolorystycznych.

Wśród nich są między innymi wykończenia w kolorze złotym z żółtymi i białymi elementami.

Galaxy Z Flip 4 color options



confirmed by Ross Young pic.twitter.com/bgncs1DbGX — Techy Preacher   ????‍???? (@TechyPreacher) June 24, 2022

Nowy składany smartfon Samsunga otrzyma również większą baterię, szybsze ładowanie oraz większy ekran zewnętrzny. Co ciekawe, najprawdopodobniej będzie on tańszy niż poprzedni model w dniu swojej premiery.

AKTUALIZACJA 28.06.2022

Znamy datę premiery urządzenia

Według najnowszych informacji Galaxy Z Flip 3 ma zadebiutować w Korei pod koniec sierpnia, a konkretniej 26 sierpnia.

Galaxy Z Fold 4 | Z Flip 4 launch in Korea:



- Pre-order: August 16

- Pre-opening: August 23

- Release (goes on sale): August 26 pic.twitter.com/i6NNgeJQ0F — Anthony (@TheGalox_) June 22, 2022

Przedsprzedaż smartfona rozpocznie się około 2 tygodnie wcześniej. Wszystko wskazuje więc na to, że już niedługo będziemy mogli przetestować najnowsze urządzenia ze składanymi ekranami od Samsunga.

AKTUALIZACJA 24.06.2022

Ujawniono więcej opcji kolorystycznych Galaxy Z Flip 4 i Bespoke Edition

Zgodnie z najnowszymi informacjami, Galaxy Z Flip 4 w wersji standardowej i Bespoke Edition będzie dostępny w kolorach:

czarnym,

zielonym,

złotym,

żółtym,

białym,

szarym,

jasnoniebieskim,

fioletowym,

srebrnym

i granatowym

Jak można się spodziewać, klienci będą mogli mieszać i dopasowywać kolory dwóch tylnych paneli i metalowej ramki. Źródło wspomina, że szara opcja kolorystyczna będzie najprawdopodobniej najbardziej popularna w ciągu pierwszych kilku miesięcy od pojawienia się Galaxy Z Flip 4 na półkach sklepowych. Samsung spodziewa się również, że fioletowy i złoty będą dość popularne, co ma sens, biorąc pod uwagę, że te dwie opcje kolorystyczne zostały wykorzystane z wielkim sukcesem przez oryginalnego Galaxy Z Flip.

Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition jest dostępny tylko na wybranych rynkach i chociaż następca Z Flip 4 Bespoke Edition również zostanie wydany w ograniczonych regionach, spodziewamy się, że dotrze do większej liczby klientów niż kiedykolwiek wcześniej. Oprócz Australii, Kanady, Francji, Niemiec, Korei, Wielkiej Brytanii i USA, nasze źródła mówią, że Samsung chce wydać Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition w większej liczbie krajów europejskich i azjatyckich.

Edycja Bespoke Edition będzie ograniczona do zamówień online na stronie Samsung.com.

Yesterday's post to my Super Followers... pic.twitter.com/wSd59wumB4 — Ross Young (@DSCCRoss) June 23, 2022

AKTUALIZACJA 21.06.2022

Z Flip 4 pojawi się w edycji umożliwiającej spersonalizowanie kolorów urządzenia

Nowy model składanego smartfona od Samsunga otrzyma tzw. Bespoke Edition, która pozwoli chętnym na zakup urządzenia w unikalnych kolorach.

Specjalne wydanie telefonu nie zmieni jego specyfikacji, a jedynie umożliwi spersonalizowanie wariantów kolorystycznych Z Flipa. W przypadku zeszłorocznego modelu, do sklepów trafiło 49 unikalnych kombinacji kolorystycznych. W tym roku ta liczba ma być jeszcze większa.

Ponadto Samsung zamierza wprowadzić Bespoke Edition do kolejnych krajów. Specjalne wydanie Z Flipa 3 dostępne było jedynie w Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Korei, Wielkiej Brytanii oraz Stanach. Miejmy nadzieję, że przy tegorocznych premierach do tej listy dołączy także Polska.

AKTUALIZACJA 15.06.2022

Mocniejsza bateria

Portal Sammobile udostępnił zdjęcia przedstawiające baterię, która znajdzie się w nowym Z Flipie 4. Ogniwo będzie miało pojemność 3700 mAh, a więc zauważalnie więcej niż w poprzednim modelu (Z Flip 3 - 3300 mAh). Upgrade otrzymała również ładowarka, która teraz posiada moc 25 W (Z Flip 3 - 15 W). Poniżej fotografie, które stały się źródłem przecieków:

Źródło: sammobile.com

Źródło: sammobile.com

Tak prezentowała się bateria w zeszłorocznym Z Flipie 3 na tle serii Galaxy S21.

Test został przeprowadzony przez portal Phone Arena i przedstawia rezultaty osiągnięte podczas standardowego przeglądania internetu.

Składany smartfon nie wypadł najgorzej, ale warto pamiętać, że jego tegoroczna odsłona zostanie wyposażona w większy ekran o przekątnej 6.7 cala. Większy będzie również ekran zewnętrzny, którego przekątna urośnie z 1.83 do 1.9 lub nawet 2 cali. Smartfon najprawdopodobniej będzie również oferował 120 Hz odświeżanie obrazu, a więc kolejną funkcję, która może negatywnie wpłynąć na żywotność baterii.

Mamy nadzieję, że ogniwo w Z Flipie 4 będzie znacznie mocniejsze niż w przypadku poprzednich modeli.

AKTUALIZACJA 14.06.2022

Wyciekły zdjęcia Galaxy Z Flipa 4

Na twitterowym profilu TechTalkTV pojawiły się zdjęcia przedstawiające Galaxy Z Flipa 4.

Jest to pierwszy wyciek prawdziwych fotografii smartfona. Jak dotąd do sieci udostępniane były jedynie grafiki koncepcyjne oraz rendery urządzenia. Co ciekawe, post został usunięty z portalu ze względu na naruszenia dotyczące praw autorskich.

Porównując zdjęcia nowego Z Flipa 4 do zeszłorocznego modelu opatrzonego numerem 3 bardzo łatwo o deja vu. Design obu smartfonów jest praktycznie identyczny.

AKTUALIZACJA 10.06.2022

Znamy datę pierwszej prezentacji Z Flipa 4

Według branżowych przecieków nowy model składanego smartfona zostanie pokazany w sierpniu na wydarzeniu Galaxy Unpacked. Potwierdza to nasze podejrzenia o próbach usystematyzowania przez Samsunga dat premiery swoich urządzeń.

Samsung event / launch dump (thread, 1/2)



S22 launching in Lavender on Aug 26



Fold 4

Phantom Black, Green, Beige

Announcement / pre-orders Aug 10

Launch Aug 26



Flip 4

Graphite, Bora Purple, Pink Gold, Blue

Announcement / pre-orders Aug 10

Launch Aug 26 — Jon Prosser (@jon_prosser) June 8, 2022

Prezentacja flagowców odbędzie się w dość interesującym okresie. Na przełomie sierpnia i września zobaczymy bowiem sporo premier od innych producentów i warto w tym miejscu zauważyć, że większość debiutów będzie dotyczyła flagowych urządzeń. Oznacza to pokazy pierwszych smartfonów opartych na Snapdragonie 8+ Gen 1, takich jak OnePlus 10 Ultra, Xiaomi 12 Ultra czy Motorola Frontier. Nie można również zapomnieć o prezentacji iPhone 14, która odbędzie się jesienią.

Ciężko powiedzieć jak przy takiej ilości premier wypadnie Galaxy Z Flip 4, ale z całą pewnością jest to sprzęt skierowany do konkretnej grupy odbiorców, którzy zainteresowani są elastycznymi ekranami.

Na tle tego typu urządzeń, nowy flagowiec Samsunga wydaje się zdecydowanie najlepszą propozycją na rynku. Jedynym smartfonem, który może mu zagrozić jest składana Motorola Razr 3, której daty premiery jeszcze nie poznaliśmy.

AKTUALIZACJA 09.06.2022

Nowe funkcje systemu

Samsung doda funkcję swipe for split screen do nowych modeli swoich składanych smartfonów. Chociaż opcja jest już dawna dostępna na wielu innych urządzeniach z Androidem, to dopiero teraz pojawi się ona w Z Flipach oraz Z Foldach. Funkcja polega na przesunięciu palcami, w celu uruchomienia widoku podzielonego ekranu.

Galaxy Z fold4 and Flip4 will add “swipe for split screen” function — Ice universe (@UniverseIce) June 9, 2022

u mean this function that I've been using for 2 years? pic.twitter.com/jZRuq7f5PO — King_Paul (@King_Paul99) June 9, 2022

Rozpoczęto prace nad oprogramowaniem układowym do Galaxy Z Flip 4

Samsung rozpoczął już prace nad oprogramowaniem układowym dla Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4. Jest to kluczowy krok przed wprowadzeniem na rynek każdego nowego urządzenia, a w połączeniu z innymi raportami, które niedawno się pojawiły, pokazuje, że sprawy są na dobrej drodze.

Oznaczenia F936NKSU0AVF2 i F721NKSU0AVF2 to odpowiednio dwie wersje testowe dla obu smartfonów. Możemy się spodziewać, że w nadchodzących tygodniach pojawi się więcej wersji testowych, ponieważ prace nad firmware postępują.

W ostatnich doniesieniach podkreślono również, że Samsung rozpoczął masową produkcję części do swoich nowych składanych smartfonów. Oczekujemy, że same urządzenia wejdą do masowej produkcji w lipcu. Samsung prawdopodobnie zaprezentuje Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 w sierpniu tego roku.

Spodziewana sprzedaż smartfona w tym roku

Według doniesień portalu SammyFans, Samsung właśnie rozpoczął produkcję najnowszych modeli swoich składanych smartfonów. Najważniejsze części do urządzeń wkrótce mają być gotowe. Koreańska marka spodziewa się większego zainteresowania Z Flipem niż przy okazji zeszłorocznej premiery. Szacuje się, że sprzedaż obu modeli składanych smartfonów może wynieść 10 milionów sztuk do końca tego roku. Dla porównania zeszłoroczne wersje sprzedały się w ilości: 4.6 mln - Z Flip 3 oraz 2.5 mln - Z Fold 3. Samsung spodziewa się jednak, że większym zainteresowaniem ponownie będzie cieszyć się mniejszy model.

Wygląd urządzenia

Do sieci wyciekły nowe rendery prezentujące prawdopodobny wygląd Samsunga Galaxy Z Flip 4. Smartfon do złudzenia przypomina swojego poprzednika choć będzie posiadał większy 6.7 calowy ekran oraz nieco cieńszą obudowę (6,9 mm).

Samsung Galaxy Z Flip 4 / Źródło: 91Mobiles.com

Samsung Galaxy Z Flip 4 / Źródło: 91Mobiles.com

Samsung Galaxy Z Flip 4 / Źródło: 91Mobiles.com

Większa bateria i szybsze ładowanie

Model Galaxy Z Flip 4 został zarejestrowany przez Chińską Agencję Certyfikacyjną, która tym samym ujawniła informacje na temat baterii oraz szybkości ładowania nowego, składanego smartfona od Samsunga. Według informacji, które trafiły do sieci sprzęt będzie obsługiwał 25 watowe ładowanie w standardzie USB 3.0.

Jest to modyfikacja, która była zdecydowanie konieczna. Poprzedni model - Galaxy Z Flip 3 - obsługiwał zaledwie 15 watowe ładowanie. Smartfon ma również otrzymać nieco większą baterię o pojemności 3400 mAh. Będzie to o 100 mAh więcej niż poprzednia wersja składanego smartfona. Pomimo niewielkiej zmiany w pojemności baterii, szybsze ładowanie na pewno przypadnie do gustu użytkownikom Z Flipów.

Aktualizacja

Nowy Galaxy Z Flip 4 otrzyma znacznie większą baterie niż początkowo przypuszczano. Według informacji, które pojawiły się w sieci - kolejny model składanego smartfona od Samsunga może zostać wyposażony w ogniwo o pojemności 3595 mAh. Oznaczałoby to spory progres w stosunku do poprzedniego modelu Z Flipa, którego jedną z najsłabszych stron była słaba bateria.

Nowe warianty kolorów

Na Twitterze pojawiły się kolejne informacje dotyczące Galaxy Z Flipa 4. Autorem przecieku jest Ross Young, dyrektor generalny w firmie Display Supply Chain Consultants. Sugeruje on, że nowe modele składanego smartfona pojawią się na rynku w czterech dostępnych wariantach kolorów: złotym, szarym, jasnoniebieskim oraz jasnofioletowym. Szczególnie interesująco zapowiada się rzadko spotykane w telefonach złote wykończenie, jednak na pierwsze rendery nowych Galaxy Z Flipów 4 będziemy musieli jeszcze poczekać.

Z Flip 4 colors - Gold, Gray, Light Blue and Light Violet

Fold 4 colors - Beige, Black and Gray



Gold Z Flip 4 should be interesting. — Ross Young (@DSCCRoss) May 4, 2022

Podzespoły

Według przecieków, składany smartfon Samsunga będzie oparty na układzie Snapdragon 8 Gen 1+. Oznacza to, że urządzenie będzie jednym z pierwszych smartfonów korzystających z nowego procesora marki Qualcomm. Na platformie Geekbench pojawiły się również informacje o 8 GB pamięci RAM, w które ma zostać wyposażony Z Flip 4. Smartfon będzie więc sporym krokiem do przodu w wydajności składanych urządzeń Samsunga.

Breaking!

Galaxy Z Flip4 Geekbench 1277/3642

Snapdragon 8 Gen1+ TSMC 4nm

3.19GHz X2+2.75GHz A710+1.8GHz A510 pic.twitter.com/2I7yEGY0mY — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2022

Większy ekran zewnętrzny

Pierwsze przecieki dotyczące nowego sprzętu od koreańskiego producenta dotyczą ekranu zewnętrznego. Poprzednia wersja smartfona, Samsung Galaxy Z Flip 3, była wyposażona w 6.7 calowy wyświetlacz wewnętrzny oraz 1.83 calowy wyświetlacz znajdujący się na obudowie telefonu. Według dyrektora generalnego firmy Display Supply Chain Consultants, a zarazem źródła przecieku - Rossa Younga - rozmiar drugiego z wyświetlaczy ma ulec zmianie. Nowy smartfon od koreańskiego producenta ma zostać wyposażony w powiększony ekran zewnętrzny, którego przekątna wzrośnie z 1.83 do 1.9 lub nawet 2 cali. Zmian nie doczeka się natomiast główny wyświetlacz, którego przekątna ma nadal wynosić 6.7 cala. Smartfon ma również oferować 120 Hz odświeżanie ekranu.

Z Flip 4 will have a larger cover display than the z Flip 3. Begins with a 2 rather than 1.9"... — Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022

Kolejne zmiany mają spotkać główny aparat, który w nowej odsłonie Z Flipa może wykorzystywać innowacyjny mechanizm i działać jako kamera obrotowa. Ma on posiadać dwa obiektywy, które dzięki umieszczeniu na składanym zawiasie, mogłyby wykonywać zdjęcia zarówno przy zamkniętym jak i otwartym smartfonie, a także spełniać rolę kamery do selfie. Patent zarejestrowany przez Samsunga / Źródło: LetsGoDigitial

Data premiery

Niestety niewiele wiemy na temat daty premiery urządzenia. Poprzednia wersja smartfona zadebiutowała w sierpniu zeszłego roku, natomiast pierwszy model Z Flipa miał swoją premierę w lutym 2020 roku. Koreański producent może więc chcieć usystematyzować terminy wypuszczania swoich składanych smartfonów i powtórzyć zeszłoroczną datę premiery. W takim wypadku nowego Galaxy Z Flipa 4 moglibyśmy spodziewać się na przełomie sierpnia i września tego roku. Według spekulacji prawdopodobnie będzie to drugi miesiąc wakacji, czyli sugerowany wcześniej sierpień.

Samsung Products expected to be released in August:



- Galaxy Z Fold 4 | Z Flip 4

- Galaxy Watch 5 series

- New Galaxy Buds (2 Pro or 2 Live)

- Improved Fold Edition Spen pic.twitter.com/I18Fe6pi6D — Anthony (@TheGalox_) May 16, 2022

Cena

Cena urządzenia nie została jeszcze ujawniona, jednak spodziewamy się, że będzie ona podobna do ceny poprzedniego modelu w dniu jego debiutu. Za Z Flipa 3 po premierze użytkownicy musieli zapłacić około 4799 zł. Według przecieków, które pojawiły się w sieci, istnieje możliwość, że ceny nowych składanych urządzeń od Samsunga spadną. Na oficjalne decyzje musimy jednak poczekać zapewne do wakacji.

