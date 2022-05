Samsung Galaxy Z Flip 4 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [27.05.2022]

Od premiery zeszłorocznego składanego smartfona Samsunga - modelu Galaxy Z Flip 3 - minął już jakiś czas. To dobry moment, aby zacząć się zastanawiać co zaoferuje jego następca. Tutaj zbieramy wszystkie plotki, przecieki i oficjalne informacje dotyczące Galaxy Z Flip 4.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Spodziewana sprzedaż smartfona w tym roku

Według doniesień portalu SammyFans, Samsung właśnie rozpoczął produkcję najnowszych modeli swoich składanych smartfonów. Najważniejsze części do urządzeń wkrótce mają być gotowe. Koreańska marka spodziewa się większego zainteresowania Z Flipem niż przy okazji zeszłorocznej premiery. Szacuje się, że sprzedaż obu modeli składanych smartfonów może wynieść 10 milionów sztuk do końca tego roku. Dla porównania zeszłoroczne wersje sprzedały się w ilości: 4.6 mln - Z Flip 3 oraz 2.5 mln - Z Fold 3.

Wygląd urządzenia

Do sieci wyciekły nowe rendery prezentujące prawdopodobny wygląd Samsunga Galaxy Z Flip 4. Smartfon do złudzenia przypomina swojego poprzednika choć będzie posiadał większy 6.7 calowy ekran oraz nieco cieńszą obudowę (6,9 mm).

Samsung Galaxy Z Flip 4 / Źródło: 91Mobiles.com

Samsung Galaxy Z Flip 4 / Źródło: 91Mobiles.com

Samsung Galaxy Z Flip 4 / Źródło: 91Mobiles.com

Większa bateria i szybsze ładowanie

Model Galaxy Z Flip 4 został zarejestrowany przez Chińską Agencję Certyfikacyjną, która tym samym ujawniła informacje na temat baterii oraz szybkości ładowania nowego, składanego smartfona od Samsunga. Według informacji, które trafiły do sieci sprzęt będzie obsługiwał 25 watowe ładowanie w standardzie USB 3.0.

Jest to modyfikacja, która była zdecydowanie konieczna. Poprzedni model - Galaxy Z Flip 3 - obsługiwał zaledwie 15 watowe ładowanie. Smartfon ma również otrzymać nieco większą baterię o pojemności 3400 mAh. Będzie to o 100 mAh więcej niż poprzednia wersja składanego smartfona. Pomimo niewielkiej zmiany w pojemności baterii, szybsze ładowanie na pewno przypadnie do gustu użytkownikom Z Flipów.

Aktualizacja

Nowy Galaxy Z Flip 4 otrzyma znacznie większą baterie niż początkowo przypuszczano. Według informacji, które pojawiły się w sieci - kolejny model składanego smartfona od Samsunga może zostać wyposażony w ogniwo o pojemności 3595 mAh. Oznaczałoby to spory progres w stosunku do poprzedniego modelu Z Flipa, którego jedną z najsłabszych stron była słaba bateria.

Nowe warianty kolorów

Na Twitterze pojawiły się kolejne informacje dotyczące Galaxy Z Flipa 4. Autorem przecieku jest Ross Young, dyrektor generalny w firmie Display Supply Chain Consultants. Sugeruje on, że nowe modele składanego smartfona pojawią się na rynku w czterech dostępnych wariantach kolorów: złotym, szarym, jasnoniebieskim oraz jasnofioletowym. Szczególnie interesująco zapowiada się rzadko spotykane w telefonach złote wykończenie, jednak na pierwsze rendery nowych Galaxy Z Flipów 4 będziemy musieli jeszcze poczekać.

Z Flip 4 colors - Gold, Gray, Light Blue and Light Violet

Fold 4 colors - Beige, Black and Gray



Gold Z Flip 4 should be interesting. — Ross Young (@DSCCRoss) May 4, 2022

Podzespoły

Według przecieków, składany smartfon Samsunga będzie oparty na układzie Snapdragon 8 Gen 1+. Oznacza to, że urządzenie będzie jednym z pierwszych smartfonów korzystających z nowego procesora marki Qualcomm. Na platformie Geekbench pojawiły się również informacje o 8 GB pamięci RAM, w które ma zostać wyposażony Z Flip 4. Smartfon będzie więc sporym krokiem do przodu w wydajności składanych urządzeń Samsunga.

Breaking!

Galaxy Z Flip4 Geekbench 1277/3642

Snapdragon 8 Gen1+ TSMC 4nm

3.19GHz X2+2.75GHz A710+1.8GHz A510 pic.twitter.com/2I7yEGY0mY — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2022

Większy ekran zewnętrzny

Pierwsze przecieki dotyczące nowego sprzętu od koreańskiego producenta dotyczą ekranu zewnętrznego. Poprzednia wersja smartfona, Samsung Galaxy Z Flip 3, była wyposażona w 6.7 calowy wyświetlacz wewnętrzny oraz 1.83 calowy wyświetlacz znajdujący się na obudowie telefonu. Według dyrektora generalnego firmy Display Supply Chain Consultants, a zarazem źródła przecieku - Rossa Younga - rozmiar drugiego z wyświetlaczy ma ulec zmianie. Nowy smartfon od koreańskiego producenta ma zostać wyposażony w powiększony ekran zewnętrzny, którego przekątna wzrośnie z 1.83 do 1.9 lub nawet 2 cali. Zmian nie doczeka się natomiast główny wyświetlacz, którego przekątna ma nadal wynosić 6.7 cala. Smartfon ma również oferować 120 Hz odświeżanie ekranu.

Z Flip 4 will have a larger cover display than the z Flip 3. Begins with a 2 rather than 1.9"... — Ross Young (@DSCCRoss) May 2, 2022

Kolejne zmiany mają spotkać główny aparat, który w nowej odsłonie Z Flipa może wykorzystywać innowacyjny mechanizm i działać jako kamera obrotowa. Ma on posiadać dwa obiektywy, które dzięki umieszczeniu na składanym zawiasie, mogłyby wykonywać zdjęcia zarówno przy zamkniętym jak i otwartym smartfonie, a także spełniać rolę kamery do selfie. Patent zarejestrowany przez Samsunga / Źródło: LetsGoDigitial

Data premiery

Niestety niewiele wiemy na temat daty premiery urządzenia. Poprzednia wersja smartfona zadebiutowała w sierpniu zeszłego roku, natomiast pierwszy model Z Flipa miał swoją premierę w lutym 2020 roku. Koreański producent może więc chcieć usystematyzować terminy wypuszczania swoich składanych smartfonów i powtórzyć zeszłoroczną datę premiery. W takim wypadku nowego Galaxy Z Flipa 4 moglibyśmy spodziewać się na przełomie sierpnia i września tego roku. Według spekulacji prawdopodobnie będzie to drugi miesiąc wakacji, czyli sugerowany wcześniej sierpień.

Samsung Products expected to be released in August:



- Galaxy Z Fold 4 | Z Flip 4

- Galaxy Watch 5 series

- New Galaxy Buds (2 Pro or 2 Live)

- Improved Fold Edition Spen pic.twitter.com/I18Fe6pi6D — Anthony (@TheGalox_) May 16, 2022

Cena

Cena urządzenia nie została jeszcze ujawniona, jednak spodziewamy się, że będzie ona podobna do ceny poprzedniego modelu w dniu jego debiutu. Za Z Flipa 3 po premierze użytkownicy musieli zapłacić około 4799 zł. Według przecieków, które pojawiły się w sieci, istnieje możliwość, że ceny nowych składanych urządzeń od Samsunga spadną. Na oficjalne decyzje musimy jednak poczekać zapewne do wakacji.

