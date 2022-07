Samsung Galaxy Z Flip 4 po raz pierwszy oficjalnie! Hit czy kit?

Po wielu nieoficjalnych przeciekach i niepotwierdzonych renderach, po raz pierwszy zobaczyliśmy najnowszy składany telefon Samsunga. Galaxy Z Flip 4 pokazał się też w zupełnie nowym kolorze. Sprawdzamy, co zmienia nadchodzący telefon Samsunga.

Oficjalna premiera najnowszych składaków od Samsunga zbliża się wielkimi krokami. Już około połowy sierpnia (zapewne 10 sierpnia) odbędzie się Samsung Unpacked, gdzie możemy spodziewać się, poza innymi ciekawymi urządzeniami, premiery Samsunga Galaxy Z Fold 4 oraz Z Flip 4. Oznacza to, że najnowsze smartfony ze składanym ekranem od Samsunga zobaczymy już za niecały miesiąc!

Fot. 91mobiles/Evan Blass

Ze względu na zbliżającą się premierę, możemy spodziewać się coraz dokładniejszych przecieków i oficjalnych informacji na temat telefonów. Oczywiście, już wcześniej udało nam się dowiedzieć sporej ilości szczegółów na temat tych urządzeń, jednak im bliżej premiery tym te wiadomości są bardziej wiarygodne. Okazuje się, że już teraz jednemu z analityków udało się dostać w swoje ręce oficjalne rendery najnowszego Samsunga Galaxy Z Flip 4! Dzięki nim poznaliśmy nie tylko wygląd urządzenia, ale także zupełnie nowy kolor smartfona.

Dzięki Evanowi Blassowi, znanemu analitykowi współpracującemu z portalem 91mobiles, poznaliśmy pierwsze oficjalne zdjęcie telefonu. Sam analityk odpowiedzialny jest za naprawdę wiele przecieków dotyczących składaków Samsunga, które w znakomitej większości się potwierdzają, także i w tym przypadku można wierzyć jego informacjom. Według zaprezentowanych przez niego grafik, zmian na zewnątrz telefonu, tak jak zapowiadały wcześniejsze wiadomości, nie będzie wiele.

Powinniśmy spodziewać się jedynie lekko zmniejszonego zawiasu, który wraz z minimalnie bardziej kwadratowymi rogami pozwolił producentowi na umieszczenie w telefonie powiększonej baterii. Widzimy też inny kształt przycisków funkcyjnych - to powinno zadowolić fanów mocno klikających przycisków. Moją uwagę zwracają też zdecydowanie większe aparaty - to znak kolejnych zmian na lepsze, gdyż Samsung ma wprowadzić do swojego nowego Flipa 4 lepsze kamery, które pozytywnie wpłyną na jakość zdjęć wykonywanych przez ten smartfon.

Po lewej i po środku - Flip 3, po prawej - Flip 4 Fot. 91mobiles/Evan Blass

Warto też zwrócić uwagę na nowy kolor nadchodzącego telefonu. Samsung znany jest ze swoich interesujących odcieni fioletu wśród flagowców - nie inaczej ma być w przypadku najnowszego smartfona. Flip 4 (a zapewne także Fold 4) wejdzie na rynek w kolorze Bora Purple - żywszym i bardziej intensywnym od poprzedniego koloru Lawendowego w Foldzie i Flipie 3.

Jak widać, nadchodzący telefon nie prezentuje wielkich zmian w porównaniu do poprzedniej generacji. Producent skupił się raczej na poprawieniu tych elementów, na które najczęściej narzekali kupujący - jak na przykład wielkość baterii czy jakość wykonywanych zdjęć. Takie podejście ma swoje dobre i złe strony.

Z jednej strony poprawianie niedociągnięć i nie wprowadzanie zmian na siłę może przełożyć się na kompetentny, dopracowany smartfon. Dzięki temu nie musimy martwić się o nowe, dziwne systemu, a raczej dostajemy coś już sprawdzonego, ale działającego jeszcze lepiej, niż poprzednio. Z drugiej jednak strony zamknięcie się w poprawkach sprawia, że klienci nie dostają nowych, interesujących i unikalnych funkcji, które mogą popchnąć nasze przyzwyczajenia technologiczne jeszcze o krok dalej. To z kolei sprawia, że z roku na rok takie urządzenia są po prostu coraz bardziej nudne i nie przynaszą ze sobą niczego ciekawego. Jak w takim razie zostanie odebrany nadchodzący Flip - tego dowiemy się już za niecały miesiąc!