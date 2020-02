Samsung Galaxy Z Flip - 6 faktów, które musisz poznać przed zakupem

Galaxy Z Flip, czyli składany smartfon firmy Samsung, został wyceniony na 1380 dolarów. Jeśli myślisz o jego zakupie, poznaj sześć istotnych faktów na temat tego urządzenia.

Na początek ciekawostka: Galaxy Z Flip został wyceniony przez firmę Samsung taniej, niż flagowiec Galaxy S20 Ultra. Co prawda tylko o 20 dolarów (1380 vs 1400 USD), ale zawsze to coś. O specyfikacji piszemy tutaj, a w tym tekście zapowiedziane sześć istotnych faktów na temat urządzenia.

Zawiasy zostały znacznie poprawione - pamiętasz klapę Galaxy Fold? Użytkownicy pierwszej serii mieli wiele problemów, w tym z zawiasami. Z Flip używa zawiasów Hideaway Hinge, które są chronione przed pyłem, błotem i zanieczyszczeniami. Producent twierdzi, że można użyć ich 200 tysięcy razy bez żadnego problemu. Zawiasy posiadają tryb Flex Mode. Dzięki niemu urządzenie można otworzyć w trzech pozycjach.

Zdjęcia selfie bez otwierania telefonu - na obudowie urządzenia znajduje się mały wyświetlacz 1,1". Ma służyć do podglądu podczas wykonywania zdjęć selfie, pokazuje także datę, czas oraz powiadomienia.

Wyświetlacz ze szkła - Samsung Galaxy Z Flip ma elastyczny ekran o przekątnej 6,7". Pokryty jest szkłem Ultra Thin Glass.

Możesz korzystać z niego jak z mini-laptopa - jedną z opcji dawanych przez nowe zawiasy jest możliwość zgięcia urządzenia tak, że górna część służy za ekran, dolna - kontroler i klawiaturę. Samsung nazywa tą dolną część "obszarem interakcji".

Dostajesz darmową subskrypcję Youtube Premium - nabywca Galaxy Flip otrzymuje w cenie dostęp do YouTube Premium, co kosztuje normalnie 23,99 zł/m-c

Nie ma 5G - ale w naszym kraju ta sieć dopiero raczkuje, więc nie powinno być to dużym problemem. Brak 5G przekłada się na dłuższą pracę baterii i mniejsze nagrzewanie urządzenia.

I to wszystko. Jeśli podoba Ci się Samsung Galaxy Z Flip, jest on dostępny w sprzedaży już od dzisiaj. Na polskiej witrynie producenta cena w przedsprzedaży to 6600 zł. Można zapłacić za niego ratami 0%.