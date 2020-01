Samsung Galaxy Z Flip - cena dedykowanego pokrowca zwala z nóg!

Samsung zaproponuje do Galaxy Z Flip tylko jeden oryginalny pokrowiec. Niestety nie będzie to tanie akcesorium.

Wiemy już, że kolejny składany smartfon od Samsunga nie będzie konkurencją dla Galaxy Fold. Dwukrotnie tańszy Galaxy Z Flip o nazwie kodowej Galaxy Bloom zostanie oficjalnie zaprezentowany już 11 lutego 2020 roku na specjalnej konferencji z cyklu Galaxy Unpacked obok urządzeń z rodziny Galaxy S20.

Źródło: samsung.com

Kilka tygodni temu do sieci wyciekły wszystkie oryginalne akcesoria dla smartfonów Galaxy S20. Za wyciek odpowiedzialny był angielski portal Mobile Fun. Po przeliczeniu cen szybko okazało się, że nowe akcesoria będą znacznie droższe od ich odpowiedników dla Samsungów Galaxy S10.

Pisaliśmy już także o tym, że Galaxy Z Flip otrzyma jedno dedykowane akcesorium. Będzie nim skórzany pokrowiec wyprodukowany przez Samsunga. Zgodnie z najnowszymi informacjami z Mobile Fun etui dostępne będzie w kolorze czarnym oraz białym. Możliwe, że w takich wersjach kolorystycznych zadebiutuje sam smartfon.

Pokrowiec dla Galaxy Z Flip ma być wykonany w całości z prawdziwej skóry wysokiej jakości. Etui zostało zaprojektowane w taki sposób, aby jak najlepiej chronić składane urządzenie z klapką przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego dostępu do głównego, elastycznego wyświetlacz oraz wszystkich portów i dodatkowego ekranu powiadomień.

Źródło nie udostępniło żadnej fotografii pokrowca, ale Mobile Fun informuje, że jest to produkt premium, co czuć i widać. Niestety zakup Galaxy Z Flip Leather Case będzie mocno odczuwalny dla kieszeni potencjalnych nabywców. Galaxy Z Flip Leather Case będzie jedynym pokrowcem dedykowanym dla Samsunga Galaxy Z Flip, a jego cena detaliczna została ustalona na 99,99 funtów. W przeliczeniu oznacz to, że za etui trzeba będzie zapłacić około 500 zł netto.

Tak wysoka cena spowodowana jest nietypową konstrukcją samego smartfona. Źródło spodziewa się, że pierwsze dostawy Galaxy Z Flip Leather Case ruszą za około dwa do trzech tygodni, co potwierdza fakt, ze smartfon Galaxy Z Flip zostanie zaprezentowany 11 lutego 2020 roku obok urządzeń z rodziny Galaxy S20.

Źródło: sammobile.com