Samsung Galaxy Z Flip - cztery kolory w dniu premiery

Nowy, składany smartfon Samsunga, czyli Galaxy Z Flip, będzie dostępny w dniu premiery w czterech wersjach kolorystycznych.

Samsung Galaxy Z Flip ma zadebiutować 14 lutego. Co chwila słyszmy o nim kolejne plotki i przecieki. Dzisiaj do sieci dostała się informacja, że w dniu debiutu telefon będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych - czarnej, złotej, srebrnej oraz purpurowej. Jednak nie wszystkie dostępne będą globalnie - na przykład w Południowej Korei nie da się kupić wariantu srebrnego. A zwraca uwagę, ponieważ jest pokryty specjalnym, "futbolowym" wzorem. Samsung powinien zaprezentować telefon 11 lutego, a już 3 dni później trafi do sprzedaży. Według pogłosek ma kosztować dokładnie 1400 dolarów, czyli ok. 5,4 tys. zł.

Chętni zapłacą za urządzenie z wyświetlaczem Dynamic AMOLED 6,7", procesor Snapdragon 855+ oraz baterię 3300 mAh z szybkim ładowaniem 15W. Galaxy Z Flip zaoferuje dwa obiektywy aparatu tylnego, każdy po 12 Mpix oraz aparat przedni 10 Mpix. Trzeba przyznać, że jak na tę cenę, to niezbyt dużo.