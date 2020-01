Samsung Galaxy Z Flip - głośniki stereo i 12 W ładowanie bezprzewodowe na pokładzie

Składany smartfon od Samsunga zaoferuję głośniki stereo oraz system całkiem szybkiego ładowania bezprzewodowego.

Samsung wierzy, że przyszłość należy do składanych smartfonów z elastycznymi ekranami, co widać po premierze Samsunga Galaxy Fold oraz stałym rozwoju technologii dedykowanych składanym urządzeniom.

Na przestrzeni najbliższych tygodni na rynku pojawi się nowy składany smartfon z Korei. Galaxy Z Flip ma pomóc Samsungowi zrealizować swoją wizję. Obok klasycznych flagowców z rodziny Galaxy S20 potencjalni klienci będą mogli sięgnąć po ekstrawagancki telefon z klapką wyposażony w elastyczny ekran. Wszystko to kosztem wydajności. Samsung zastosuje starszy procesor, aby ograniczyć nieco cenę nowego urządzenia.

Najnowsze przecieki ujawniają kilka nowych szczegółów dotyczących Samsunga Galaxy Z Flip.

Zgodnie z informacjami przekazanymi za pomocą Twitter'a Galaxy Z Flip zaoferuje dodatkowy ekran dla powiadomień na zewnętrznej części obudowy. Panel o przekątnej 1,05 cala nazwany został Focus Display. W związku z niewielkimi wymiarami i ograniczoną nośnością informacyjną panel Focus Display informować będzie jedynie o kluczowych rzeczach takich, jak data, godzina, a także najnowsze powiadomienia. Komunikaty przekazywane prze Focus Display będą krótkie i treściwe. Możliwe, że Koreańczycy zastosują piktogramy.

Galaxy Z Flip ma być także wyposażony w system głośników stereo. Patrząc na ostatnie rendery z pewnością nie mamy co oczekiwać rewolucyjnej jakości dźwięku. Samsung po prostu połączy główny głośnik w parę z ulepszonym głośnikiem do rozmów. Rozwiązanie to od lat stosowane jest w wielu modelach smartfonów.

Ostatnią najnowszą informacją dotyczącą Galaxy Z Flip jest obecność 12 W systemu ładowania bezprzewodowego. Rozwiązanie to w chwili obecnej zastosowano w Galaxy Note 10. Znając Samsunga technologia ta trafi do wszystkich flagowych modeli z 2020 roku. Wraz z bezprzewodowym ładowaniem pojawi się funkcja Wireless Powershare. Pozwoli ona użytkownikowi ładować bezprzewodowo inne urządzenie z mocą 9 W. Niestety z technologii tej nie będzie można korzystać długotrwało - pojemność baterii w Galaxy Z Flip to zaledwie nieco ponad 3000 mAh.

