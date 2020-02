Samsung Galaxy Z Flip - limitowana wersja Thom Browne na oficjalnej reklamie

Tak, jak przewidywaliśmy Galaxy Z Flip będzie nie tylko składanym smartfonem, ale również modnym dodatkiem.

O Samsungu Galaxy Z Flip, który pierwotnie znany był jako Galaxy Fold 2 lub Galaxy Bloom 2 w sieci krążyło już wiele plotek. Urządzenie projektowane jest jako modny dodatek z myślą o kobietach. Z tego powodu Samsung miał współpracować rzekomo z firmami modowymi, a Galaxy Z Flip sprzedawany będzie również w fioletowej wersji kolorystycznej.

Teraz dowiedzieliśmy się, że na rynku pojawi się także limitowana wersja Galaxy Z Flip, która powstaje we współpracy z projektantem Thomem Brownem. Urządzenie pod względem specyfikacji technicznej nie będzie wyróżniać się od standardowy modeli.

Głównymi zmianami w wersji Thomas Brown będzie zupełnie inny, bogatszy zestaw sprzedażowy oraz zmodyfikowany wygląd obudowy urządzenia. Samsung przygotowuje limitowaną wersję dla osób, które twierdzą, że sam składany smartfon nie jest jeszcze wystarczająco ekskluzywny.

Do niedawna nie wiedzieliśmy dokładnie, jak wyglądać będzie limitowana wersja, która powstawała we współpracy ze znanym projektantem mody. Zmieniło się to dziś wraz z wyciekiem reklamy do sieci.

Reklama Galaxy Z Flip Thom Brown pojawiła się na YouTube przed oficjalną prezentacją telefonu na konferencji Samsung Galaxy Unpacked 2020. Smartfon posiada charakterystyczną obudowę z ikonicznymi pasami Thom'a Brown'a. W oczy rzuca się także kolorowa ramka wyświetlacza oraz nakładka na zawiasy.

W przeciwieństwie do limitowanej edycji Samsung Galaxy Fold oraz klasyczny Galaxy Z Flip posiadają czarne ramki okalające ekran oraz nakładki nawiasów niezależnie od tego, jaką wersję kolorystyczną wybierze użytkownik. Limitowana edycja jest jedynym odstępstwem od tej reguły.

W chwili obecnej cena Galaxy Z Flip Thom Brown nie jest jeszcze znana, ale plotkuje się o kwocie rzędu 2500 dolarów. Oznacza to, że Galaxy Z Flip w limitowanej edycji będzie nawet ponad dwa razy droższy od klasycznego modelu. W zestawie sprzedażowym Galaxy Z Flip Thom Brown znajdują się również zmodyfikowane słuchawki Galaxy Buds+ oraz etui ochronne. Oba akcesoria również zostały zmodyfikowane przez projektanta.

