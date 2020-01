Samsung Galaxy Z Flip - nowy raport ujawnia cenę składanego smartfona

Galaxy Flip Z może być ponad 2 razy tańszy od Galaxy Fold. Sprawdzamy, ile może kosztować najnowszy smartfon z elastycznym ekranem.

Po gorącej premierze Motoroli RAZR 2019 i rekordowej przedsprzedaży, która przekroczyła najśmielsze oczekiwania producenta inne giganci technologiczny zapragnęli posiadać w swojej ofercie smartfony z elastycznymi ekranami zamknięte w obudowie z klapką.

Źródło: samsung.com

Jednym z takich urządzeń ma być Galaxy Flip Z znany również wcześniej jako Galaxy Bloom (nazwa kodowa) oraz Galaxy Fold 2. Jak się okazuje nowy smartfon z elastycznym ekranem od Samsunga nie będzie konkurencją dla Galaxy Fold. Chodzi zarówno o konstrukcje, zastosowane podzespoły, jak i cenę.

Najnowsze raporty informują, że w najbardziej optymistycznym wariancie Galaxy Z Flip zostanie wyceniony na 850 dolarów (około 3250 zł netto).

Za dokładne zbadanie ceny Galaxy Z Flip zabrał się południowokoreański portal iNews24. Informuje on, że Samsung wprowadzi na lokalnym rynku składanego smartfona typu clamshell w cenie od miliona do 1,5 miliona wonów. Przekłada się to odpowiednio na od 862 do 1293 dolarów (od niecałych 3300 zł do 4950 zł netto).

W tej samej publikacji mowa jest o tym, że Galaxy Z Flip zadebiutuje na rynku w wersji z modemem 4G LTE. Wiemy już także, że Koreańczycy zamierzają oszczędzić nieco pieniędzy i zastosują zeszłoroczny procesor Qualcomm Snapdragon 855. Oznacza to, ze smartfon nadal będzie niesamowicie szybki, ale w testach syntetycznych przegra z podobnie wycenionymi modelami z linii Galaxy S20.

Osiągnięcie ceny typowej dla najlepszych flagowców możliwe jest właśnie dzięki zastosowaniu starszego procesora. Przypominamy, że w przypadku składanych smartfonów najdroższym elementem jest elastyczny ekran, a Samsung w Galaxy Z Flip chce w niego dodatkowo wbudować przednią kamerkę do selfie.

Przewiduje się, że Galaxy Z Flip zostanie zaprezentowany już 11 lutego 2020 roku na specjalnie zorganizowanej konferencji z serii Galaxy Unpacked. Klienci Samsunga w tym roku mogą mieć problem z wyborem odpowiedniego urządzenia. W cenie flagowca mogli będą kupić nieco wolniejsze, ale dużo bardziej innowacyjne urządzenia z elastycznym ekranem.

Źródło: sammobile.com