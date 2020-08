Samsung Galaxy Z Flip otrzymuje One UI 2.5 z nowymi funkcjami

Chwilę po flagowych modelach z rodziny Galaxy S20 nadszedł czas na składanego Galaxy Z Flip.

Żaden z tegorocznych flagowców Samsunga nie cieszył się ogromną popularnością, ale Galaxy Z Flip z pewnością jest na samym końcu list sprzedażowych. Wszystko ze względu na nietypową obudowę z klapką, wysoką cenę startową i brak najwydajniejszych podzespołów na pokładzie.

Samsung Galaxy Z Flip w pozycji półotwartej

Koreańczycy obiecali ostatni, że będą udostępniać trzy aktualizacje systemu operacyjnego Android dla swoich flagowych smartfonów, a Galaxy Z Flip otrzymał właśnie nakładkę One UI 2.5. Oprogramowanie to zadebiutowało razem z Galaxy Note 20 i trafiło do modeli Galaxy S20 w piątek.

Portal Sammobile jako pierwszy poinformował, że wersja LTE Samsunga Galaxy Z Flip otrzymała aktualizacje do One UI 2.5. Pakiet waży aż 1157 MB i jest dystrybuowany jako aktualizacja OTA. Oprogramowanie o numerze kompilacji F700U1UEU2BTGE pojawiło się w Stanach Zjednoczonych.

Wśród nowości znajdziemy ulepszony tryb wideo oraz możliwość nagrywania w formacie 21:9. Nie zabrakło innych rozwiązań znanych już z Galaxy Note 20. Pojawiło się wyszukiwanie materiałów z platformy YouTube bezpośrednio w klawiaturze Samsunga oraz wsparcie dla naklejek Bitmoji w Always On Display.

Aktualizacja powinna pojawić się w naszym kraju w najbliższych dniach.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy Z Flip.

Źródło: gizchina.com