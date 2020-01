Samsung Galaxy Z Flip z 6,7 calowym ekranem, ale bez 108 MP aparatu

Samsung w tym roku zmienia strategię. Najnowszy składany smartfon Galaxy Z Flip z elastycznym ekranem wcale nie będzie tak drogi, jak mogłoby się wydawać. Dzięki zmienionej konstrukcji z jednym elastycznym ekranem oraz małym wyświetlaczem do powiadomień oraz zastosowaniem słabszych podzespołów Galaxy Z Flip będzie o dwa razy tańszy od Galaxy Fold. Dodatkowo dzięki tak dużej różnicy w cenie i zupełnie odmiennej oba smartfony nie będą ze sobą konkurować.

Galaxy Z Flip będzie głównym konkurentem dla hitowej Motoroli RAZR, której polska premiera odbędzie się w środę 22 stycznia. Dzięki Isahanowi Agarwalowi otrzymaliśmy kilka informacji na temat nadchodzącego smartfona.

More confirmations on Galaxy Z Flip: 6.7inch Dynamic AMOLED Displya, 12MP Main Camera (not 108MP, obviously). 10MP Front Camera and 256GB Storage as told earlier. One UI 2.1, 3300mAH or 3500mAH Battery (some confusion regarding that). Black and Purple colours. https://t.co/U4GA46Qj1r