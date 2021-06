Samsung Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 – cena was zaskoczy!

Najnowsza generacja składanych smartfonów od Samsunga ma być tańsza niż obecnie dostępne na rynku modele.

Samsung przygotowuje się do premiery nowej generacji swoich składanych smartfonów: Galaxy Z Fold 3 oraz jego tańszej wersji Galaxy Z Flip 3. Wedle najnowszych przecieków urządzenia te mają być o wiele tańsze niż ich poprzednicy w momencie debiutu na rynkach. Strona Sammobile informuje, że smartfony zostaną oficjalnie przedstawione światu w przyszłym miesiącu, a teraz dowiadujemy się nieco więcej o ich prawdopodobnych cenach.

Model Galaxy Z Flip zadebiutował na rynku w lutym 2020 roku i w momencie premiery kosztował 1380 dolarów, natomiast Galaxy Z Fold 2 we wrześniu 2020 roku kosztował blisko dwa tysiące dolarów. Pierwotnie ceny nowej generacji składanych smartfonów miały być podobne, jednak okazuje się, że będą one o wiele niższe. Przecieki mówią, że nawet do 20%! W przypadku Galaxy Z Flip 3 byłoby to więc nawet 400 dolarów mniej niż za poprzednika! Jest to więc znacząca obniżka, a pewnym jest, że urządzenie będzie bardziej zaawansowane technicznie od modelu sprzed roku.

Jeżeli te informacje okażą się prawdziwe, będzie to odważny krok koreańskiego producenta, który liczy na przyciągnięcie większej liczby użytkowników. Zastosowana technologia składanego wyświetlacza OLED jest wciąż traktowana jako nowinka techniczna kolejnej generacji. Dzięki takiemu zabiegowi Samsung ma szansę na dotarcie z modelami Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 do większej liczby potencjalnych nabywców.

Więcej informacji na temat najnowszych składanych modeli Samsunga otrzymamy zapewne na przełomie lipca i sierpnia, kiedy to koreański producent planuje przedstawić dużą ilość nowości w swojej ofercie.

