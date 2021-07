Samsung Galaxy Z Fold 3 jeszcze tańszy?

Samsung przygotował dla nas specjalną ofertę, dzięki której możemy znacząco zmniejszyć kwotę, jaką przyjdzie nam zapłacić na najnowsze składane smartfony.

Coraz mniej czasu pozostało nam do premiery najnowszych składanych telefonów Samsunga: modeli Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip2 oraz, coraz częściej pojawiającego się w plotkach, Galaxy Z Flip Lite. Spodziewamy się, że smartfony trafią do sprzedaży 27 sierpnia, a ich oficjalna premiera ma nastąpić 11 sierpnia podczas wirtualnego wydarzenia Galaxy Unpacked.

Już kilka tygodni temu pojawiła się informacja o potencjalnie niższych cenach najnowszych urządzeń Samsunga. Już w czerwcu informowaliśmy was, że telefony Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip2 mają być o blisko 20 procent tańsze, niż ich poprzednicy w momencie debiutu na rynku.

Okazuje się jednak, że to nie koniec dobrych wieści dla osób, które wyczekują debiutu tych telefonów. Jak podaje portal Sammobile, powołując się na źródła w Korei Połudnoiwej, Samsung przygotował specjalną ofertę, która z pewnością ucieszy wszystkich zainteresowanych. Jest jednak w niej pewien haczyk.

O co chodzi? Telefony Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip2 będą o wiele tańsze dla osób, które dokonując zakupu, przekażą producentowi swoje stare urządzenia z linii Z Fold oraz Z Flip. Jak widać, nie będzie to promocja, z której każdy chętny będzie mógł skorzystać. Przypomnijmy, że aktualne ceny tych telefonów są dosyć wysokie: w obu przypadkach przekraczają one pięć tysięcy złotych.

Nie wiemy jeszcze w jaki sposób producent będzie obliczał wartość urządzeń posiadanych przez użytkowników. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to ciekawa propozycja dla osób, które z ostatnich latach zdecydowały się na zakup składanych smartfonów Samsunga i czekają na sierpniową premierę kolejnych modeli.