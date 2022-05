Samsung Galaxy Z Fold 4 bez tajemnic! Znamy pełną specyfikację telefonu

Nadal oczekujemy na informację o dacie premiery najnowszego składaka od Samsunga, jednak już dziś dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądać jego najważniejsze podzespoły.

Samsung Fold 4 To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Już od kilku miesięcy co jakiś czas pojawiają się nowe informacje dotyczące nadchodzącego telefonu. Jednak dziś, dzięki przeciekowi przedstawionemu przez leakera Yogesh Brar, dowiedzieliśmy się, jak dokładnie wyglądać będą podzespołu kolejnego przedstawiciela serii Fold.

Nadchodzący smartfon cieszy oko podzespołami godnymi najlepszego flagowca. Według informacji, sercem nadchodzącego telefonu będzie niedawno zaprezentowany Snapdragon 8+ Gen 1, do którego dołączone zostanie, w zależności od wersji, 12 lub 16 GB RAM.

Wewnętrzny ekran smartfona ma osiągnąć 7,6 cala. Będzie to oczywiście panel AMOLED o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Zewnętrz ekran również zachowa tę szybkość odświeżania, i panel AMOLED, jednak ma mieć przekątną o długości 6,2 cala.

Największą zmianą w telefonie mają być aparaty. Główny moduł składał się będzie z kamery głównej 50 MP, ultra-szerokokątnej 12 MP i obiektywu 3x zoom 12 MP. Wewnętrzny aparat znajdzie się pod składanym ekranem i ma mieć rozdzielczość 16 MP, a ostatni, zewnętrzny apart selfie, zostanie umieszczony w wycięciu ekrany zewnętrznego i dostanie sensor o rozdzielczości 10 MP.

Ponadto, leaker zapowiada dwa warianty pamięci wewnętrznej w telefonie: 256 GB i 512 GB. Do tego możemy się spodziewać baterii 4400 mAh, ładowania z mocą 25 W, a także Androida 12 pracującego pod kontrolą OneUI.

Nowy Samsung nie oczaruje nas niestety wielkimi zmianami, stawiając w tym roku na lekkie ulepszenia znanej formuły. Może się to przełożyć na naprawdę dobry i dopracowany smartfon, jednak czy nie oznacza to też, że niedługo czeka nas też zmęczenie składanymi telefonami - czymś, co jeszcze niedawno było tak ciekawą nowinką techniczną?