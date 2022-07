Samsung Galaxy Z Fold 4 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [28.07.2022]

Od premiery zeszłorocznego składanego smartfona Samsunga - modelu Galaxy Z Fold3 - minął już jakiś czas. To dobry moment, aby zacząć się zastanawiać co zaoferuje jego następca. Tutaj zbieramy wszystkie plotki, przecieki i oficjalne informacje dotyczące Galaxy Z Fold 4.

Samsung Galaxy Z Fold3. Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Możemy śmiało powiedzieć, że chyba nawet Samsung nie spodziewał się aż tak dobrego przyjęcia swoich tegorocznych składanych smartfonów. Niezwykle popularny Galaxy Z Flip3 oraz większy Galaxy Z Fold3 spotkały się z bardzo dobrym odbiorem użytkowników, co przełożyło się na wysokie wyniki sprzedaży obu urządzeń.

Skoro jednak ich premiera miała już miejsce, to czas zastanowić się nad tym, co zaoferują nam przyszłoroczne urządzenia? W tym materiale będziemy zbierać dla Was wszystkie plotki, przecieki, grafiki oraz mniej lub bardziej oficjalne informacje dotyczące Samsunga Galaxy Z Fold4. Przypuszczamy bowiem, że właśnie taką nazwę otrzyma smartfon, który na rynku pojawi się zapewne w przyszłym roku.

Artykuł będzie stale aktualizowany, a kolejne nowości umieszczone będą w osobnych akapitach oznaczonych datą aktualizacji.

Aktualizacja [28.07.2022]

Specyfikacja Z Folda 4

W sieci pojawiła się spodziewana specyfikacja nowego składanego modelu Samsunga.

Urządzenie zostanie oparte na - najmocniejszym obecnie procesorze marki Qualcomm - Snapdragonie 8+ Gen 1. Smartfon otrzyma również baterię o pojemności 4400 mAh, którą naładujemy przy pomocy akumulatora o mocy 25 W.

Do ciekawszych informacji należy również dostępność wariantu oferującego 1 TB pamięci na pliki użytkownika. Pisaliśmy o tym już wcześniej, a poprzednie przecieki wydają się potwierdzać w coraz to nowszych branżowych wiadomościach.

Samsung Galaxy Z Fold 4



- Snapdragon 8+ Gen 1

- 6.2 inch HD+ 120hz | 7.6 inch QXGA+ 120hz Dynamic Amoled 2X Displays

- 50mp main, 12mp Ultrawide & 10mp 3x telephoto

- 4400mah battery with 25w charging

- IPX8 certification

- Spen support

- 12gb ram & up to 1TB storage pic.twitter.com/Gg9YvRQf2a — Anthony (@TheGalox_) July 24, 2022

Aktualizacja [26.07.2022]

Z Fold 4 będzie droższy niż poprzednik?

Według najnowszych przecieków kolejne modele składanego smartfona od Samsunga mogą być droższe niż zeszłoroczne warianty urządzenia. Tak sugeruje popularny tipster, który zamieścił na swoim profilu informacje z sugestią, że Z Fold 4 będzie od 50 do 100 Euro droższy od swojego poprzednika. Oznacza to wzrost ceny w granicach od około 230 do 475 zł.

In Europe the Galaxy Z Fold 4 will (apparently) be from €50 to €100 more expensive than the Z Fold 3 pic.twitter.com/kgeBf1D2z2 — Anthony (@TheGalox_) July 25, 2022

Informacja jest o tyle zaskakująca, że w sieci pojawiało się wcześniej sporo przecieków sugerujących obniżenie tegorocznych cen smartfona względem poprzednich modeli.

Aktualizacja [23.07.2022]

Nowe rendery

W sieci pojawiły się kolejne rendery ukazujące Z Folda 4. Nie sposób nie przyznać, że smartfon prezentuje się na nich naprawdę świetnie.

Są to najpewniej zdjęcia promocyjne urządzenia, a na jego pierwsze fotografie w rękach użytkowników poczekamy jeszcze kilka tygodni.

Upcoming Samsung Galaxy Z Fold 4. This looks sick! pic.twitter.com/cZhzo4W2St — Tech Bharat (Nitin Agarwal) (@techbharatco) July 22, 2022

Aktualizacja [21.07.2022]

Z Fold 4 trafił na listę FCC

Nowy model składanego smartfona od Samsunga został znaleziony na oficjalnej stronie FCC (komisja zajmująca się certyfikacją produktów elektronicznych w Stanach) wraz z oznaczeniem SM-F936U.

Wśród informacji, które zostały tym samym upublicznione, znajdują się między innymi przecieki związane z połączeniem sieciowym, które ma obejmować zakres od 2G do 5G. Wiemy również, że komisja używała egzemplarza ładowanego przy pomocy 25W ładowarki przewodowej oraz 15W ładowarki bezprzewodowej.

Aktualizacja [19.07.2022]

Nowe zdjęcie smartfona

W sieci pojawiła się fotografia, na której możemy zobaczyć dolną krawędź Z Folda 4. Zdjęcie nie ukazuje zbyt wielu szczegółów, ale jest kolejnym elementem układanki, która składa się na pełen obraz kolejnego modelu od Samsunga.

Ujęcia pokazują trzy wersje kolorystyczne smartfona: beżową, czarną oraz zieloną.

Aktualizacja [18.07.2022]

Daty premiery potwierdzona przez jednego z pracowników Samsunga

Osoba pracująca dla koreańskiego producenta wyjawiła, że Galaxy Z Fold 4 będzie miał swoją premierę 10 sierpnia.

A Samsung after-sales staff confirmed that the Galaxy Z Fold 4 will be released on August 10



Other things like the prices not increasing and upgraded cameras were also confirmed pic.twitter.com/JNtCk5ua6z — Anthony (@TheGalox_) July 16, 2022

Wszystko wskazuje więc na to, że wczesne przecieki w tym aspekcie okażą się prawdziwe.

Wśród nowych informacji pojawiły się również wiadomości dotyczące ceny urządzenia (która ma nie pójść w górę) oraz lepszych obiektywów zastosowanych w smartfonie.

Aktualizacja [15.07.2022]

Znamy wszystkie warianty Z Folda 4

Do sieci trafiły właśnie informacje ujawniające wszystkie wersje kolorystyczne oraz dostępne pojemności pamięci w nowym składanym smartfonie Samsunga.

Wygląda na to, że urządzenie zaoferuje trzy opcje, jeśli chodzi o ilość miejsca na pliki użytkownika. Będzie to wariant z 126 GB/256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon ma również otrzymać cztery wersje kolorystyczne, wśród których znajdują się:

Zielona Czerwona Beżowa Czarna

Tak najprościej można tłumaczyć odcienie, w których zadebiutuje Z Fold 4.

Aktualizacja [11.07.2022]

Jaśniejszy ekran oraz dostępność opcji e-Sim

Według najnowszych doniesień Galaxy Z Fold 4 otrzyma znacznie jaśniejszy ekran od tego, który znamy z poprzednich modeli smartfona.

Urządzenie czeka więc bardzo odczuwalna dla użytkowników zmiana.

Display brightness is getting a big upgrade on the Galaxy Z Fold 4 | Z Flip 4 over the previous generation — Anthony (@TheGalox_) July 11, 2022

Autorem przecieków jest tipster The Galox - znany z udostępniania przedpremierowych informacji o nadchodzących flagowcach.

Na jego profilu pojawiły się również doniesienia, sugerujące, że Z Fold 4 zaoferuje wsparcie dla opcji e-Sim w większej ilości krajów niż dotychczas.

The Galaxy Z Fold 4 | Z Flip 4 will bring e-Sim support to more countries pic.twitter.com/QSRUnhSTBE — Anthony (@TheGalox_) July 10, 2022

Aktualizacja [08.07.2022]

Limitowana edycja Z Folda 4

Według najnowszych przecieków Galaxy Z Fold 4 ma zadebiutować w specjalnej wersji kolorystycznej, której dostępność będzie mocno ograniczona.

Informacja pochodzi od znanego tipstera Rossa Younga, który jest źródłem wielu przecieków z branży mobilnej. Kolorem w limitowanej edycji ma być Dark Red, który możemy tłumaczyć dosłownie jako Ciemną Czerwień.

Być może będzie to wariant przypominający czerwoną edycję modelu S22 Ultra, która również nie jest dostępna we wszystkich sklepach.

As I told my Super Followers yesterday, the Fold 4 will now have limited volumes in Dark Red. Today I told them who the 1.99" Apple Watch panel supplier is... — Ross Young (@DSCCRoss) July 7, 2022

Aktualizacja [06.07.2022]

Design wyspy z obiektywami

Aparat w nowym Z Foldzie 4 najprawdopodobniej będzie wyglądał bardzo podobnie do tego z poprzedniego modelu.

Poprzednie przecieki sugerowały, że obiektywy nie zostaną połączone charakterystyczną, podłużną wysepką, a ich umiejscowienie będzie raczej przypominać to z Galaxy S22 Ultra.

Najprawdopodobniej tak się jednak nie stanie, a Z Fold 4 będzie przypominał pod tym względem swojego poprzednika.

Wygląda więc na to, że rendery stworzone przez OnLeaks będą nieco odbiegać od ostatecznego wyglądu urządzenia.

EXCLUSIVE: The camera layout of the Samsung Galaxy Z Fold 4 will not look like the one shared by Onleaks. Instead, it will almost exactly look like the one on the Z Fold 3. pic.twitter.com/2IignnOEta — TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) July 5, 2022

Aktualizacja [05.07.2022]

Z Fold 4 w pigułce

Już wkrótce zobaczymy kolejną wersję składanego smartfona od Samsunga. Jakie są największe różnice względem poprzedniego modelu, których możemy spodziewać się w nowej wersji urządzenia?

Przede wszystkim procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Jednostka jest obecnie najsilniejszym układem marki Qualcomm na rynku, a w ciągu ostatnich kilku dni zadebiutowały pierwsze smartfony oparte na tym chipsecie (Xiaomi 12S Ultra oraz Asus ROG Phone 6).

Do tego nowe proporcje urządzenia, większa bateria oraz możliwość zakupu wariantu wyposażonego w 1 TB pamięci wewnętrznej.

Aktualizacja [27.06.2022]

Daty debiutu smartfona

Według najnowszych przecieków kolejne modele składanych smartfonów zadebiutują już wkrótce. Przedsprzedaż Z Folda 4 rozpocznie się 16 sierpnia w Korei. Do szerszej dystrybucji smartfon zostanie włączony jeszcze tego samego miesiąca, a konkretniej 26 sierpnia.

Galaxy Z Fold 4 | Z Flip 4 launch in Korea:



- Pre-order: August 16

- Pre-opening: August 23

- Release (goes on sale): August 26 pic.twitter.com/i6NNgeJQ0F — Anthony (@TheGalox_) June 22, 2022

Aktualizacja [22.06.2022]

Nowe proporcję zewnętrznego ekranu

Najnowsze przecieki potwierdzają zmienione proporcję ekranu w Z Foldzie 4. Według informacji, które pojawiły się na twitterze, nowy składany smartfon Samsunga otrzyma wyświetlacz, którego stosunek boków będzie wynosił 23:9.

Wiemy również, że zewnętrzny ekran urządzenia będzie wyświetlał obraz w jakości 2048 x 793. Porównajmy te dane do poprzedniego zeszłorocznego modelu.

Z Flip 3 został wyposażony w wyświetlacz o proporcjach 24,5:9. Stosunek długości do szerokości ekranu ulegnie więc małej modyfikacji, co wyniknie najprawdopodobniej z wydłużenia krawędzi wyświetlacza.

Zeszłoroczny "składak" Samsunga posiadał również inną rozdzielczość obrazu, która wynosiła 1080 x 2640 pikseli.

Aktualizacja [21.06.2022]

Wersja z 1 TB pamięci potwierdzona

Nie tak dawno pisaliśmy o spekulacjach na temat pojawienia się modelu Galaxy Z Folda 4 z 1 TB miejsca na pliki użytkownika. Dzisiaj ta informacja została potwierdzona przez koreańską stronę Handphone, na której często pojawiają się specyfikacje urządzeń jeszcze przed ich oficjalną premierą. W sprzedaży dostępna będzie również wersja z 512 GB pamięci. Więcej szczegółów na temat smartfona poznamy już wkrótce - na wydarzeniu Galaxy Unpacked, które odbędzie się w sierpniu tego roku.

Aktualizacja [20.06.2022]

Kolejne rendery Z Folda 4

W sieci pojawiły się kolejne grafiki koncepcyjne przedstawiające tegoroczny składany smartfon Samsunga. Autorem renderów jest użytkownik Technizo Concept, na którego twitterowym profilu zamieszczone zostały zdjęcia. Smartfon prezentuje się bardzo podobnie jak w przypadku poprzednich grafik koncepcyjnych.

Źródło: Twitter / technizoconcept

Źródło: Twitter / technizoconcept

Aktualizacja [17.06.2022]

Snapdragon 8+ Gen 1 na pokładzie

Galaxy Z Fold 4 pojawił się na stronie Geekbench.com, ujawniając tym samym procesor, na którym oparty zostanie smartfon.

Od dłuższego czasu w sieci krążyły plotki o tym, że tegoroczne składane modele Samsunga zadebiutują z Snapdragonem 8+ Gen 1. Spekulacje okazały się trafione, a Z Fold 4 pojawił się na stronie testów jako model o nazwie SM-F936U.

W analizie jednego rdzenia smartfon otrzymał 1351 punktów, a na wielu rdzeniach wynik ten wzrasta do 3808 punktów. Dla porównania oto wyniki zeszłorocznego Z Folda 3.

Wszystko wskazuje na to, że czeka nas spory skok wydajności smartfona.

Aktualizacja [15.06.2022]

Wersja z 1 TB miejsca na pliki użytkownika

Portal Sammobile - specjalizujący się w analizowaniu urządzeń Samsunga - podał informacje o interesującym wariancie Galaxy Z Folda 4.

Według przecieków, nowy składany smartfon otrzyma model wyposażony w 1 TB pamięci wewnętrznej. Smartfon miałby więc ogromną ilość miejsca na pliki użytkownika takie jak gry, zdjęcia czy muzyka. Minusem niestety będzie brak slotu na karty micro SD, który nie pojawi się w nowych modelach Folda.

Zastanówmy się jak dużo może kosztować urządzenie w takiej wersji. Model Galaxy Z Fold 3 wyposażony w 512 GB pamięci wewnętrznej oraz 12 GB pamięci operacyjnej, kosztuje na stronie producenta 6999 zł.

Ten sam model kosztował 8799 zł w dniu premiery.

Możemy więc spekulować, że Z Fold 4 z 12 GB pamięci RAM oraz prawie dwa razy większą ilością miejsca na pliki użytkownika będzie zauważalnie droższy. Jego cena najprawdopodobniej będzie wynosiła około 9000 zł.

Pamiętajmy jednak, że będzie to najwyższy wariant urządzenia, które i tak jest bardzo drogie.

Aktualizacja [14.06.2022]

Prawdopodobna specyfikacja urządzenia

W sieci pojawiły się kolejne przecieki dotyczące specyfikacji składanego smartfona Samsunga. Wygląda na to, że pod względem podzespołów przejdzie on spory progres.

Galaxy Z Fold 4



- Snapdragon 8 Gen 1+

- 50/12/10 cameras

- 4400mah battery

- Brighter displays

- 6.2 inch 120hz Amoled outer display | 7.6 inch 120hz Eco Oled inner display

- Wider aspect ratio & less noticeable crease

- 256/512/1TB & 12gb ram

- One UI 4.1.1

- IPX8 pic.twitter.com/k5zPFwD73v — Anthony (@TheGalox_) June 10, 2022

Najciekawszą informacją wydaje się obecność Snapdragona 8 Gen 1 + na pokładzie. Nowa jednostka marki Qualcomm jest obecnie najmocniejszym procesorem dostępnym na urządzenia z Androidem, co potwierdza wiele niezależnych testów oraz benchmarków. Model Z Fold 3 korzystał z układu Snapdragon 888. Tak przedstawia się bezpośrednie porównanie obu jednostek:

Zarówno według Antutu, jak i GeekBench 5 - nowy Snapdragon 8 Gen 1+ wypada znacznie lepiej od swojej starszej wersji. Jeśli więc informacje dotyczące obecności jednostki na pokładzie Z Folda 4 okażą się prawdziwe - to możemy liczyć na spory skok w wydajności urządzenia.

Specyfikację potwierdza również inny branżowy dziennikarz - Yogesh Brar - który jest źródłem wielu sprawdzonych przecieków z branży mobilnej.

Samsung Galaxy Z Fold4



- Inner: 7.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz

- Outer: 6.2" HD+ AMOLED, 120Hz

- Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- 12/16GB RAM

- 256/512GB storage

- Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (3x)

- Inner Cam: 16MP (UD)

- Outer Cam: 10MP

- Android 12, OneUI

- 4,400mAh battery, 25W — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 30, 2022

Aktualizacja [10.06.2022]

Poznaliśmy datę prezentacji nowego Galaxy Z Folda

W oczekiwaniu na nowe składane smartfony od Samsunga od początku zakładaliśmy, że producent będzie chciał usystematyzować daty premier swoich flagowych urządzeń. Poprzednie modele Z Flipa oraz Z Folda trafiły do przedsprzedaży 11 sierpnia, tak więc spodziewaliśmy się, że podobnie stanie się z czwartą odsłoną popularnych urządzeń.

Nasze podejrzenia potwierdza Jon Prosser - znany z wielu branżowych przecieków. Na jego twitterowym profilu pojawiła się właśnie informacja o spodziewanych datach premiery obu składanych Samsungów.

Samsung event / launch dump (thread, 1/2)



S22 launching in Lavender on Aug 26



Fold 4

Phantom Black, Green, Beige

Announcement / pre-orders Aug 10

Launch Aug 26



Flip 4

Graphite, Bora Purple, Pink Gold, Blue

Announcement / pre-orders Aug 10

Launch Aug 26 — Jon Prosser (@jon_prosser) June 8, 2022

Prezentacja ma odbyć się na sierpniowym wydarzeniu Galaxy Unpacked.

Przyznaję, że od dawna nie czekałem tak bardzo na branżowy event jak na wakacyjny pokaz Samsunga. Wszystko wskazuje na to, że jednego dnia zobaczymy nowe Galaxy Watch'e, kolejny model Z Flipa oraz najnowszego Galaxy Z Folda 4.

Aktualizacja [08.06.2022]

Galaxy Z Fold 4 będzie szerszy od poprzednika

W sieci pojawiło się kolejne zdjęcie etui ochronnego przeznaczonego dla nadchodzącego Galaxy Z Fold 4, które uwiarygodnia plotki o tym, że Samsung nada modelowi Z Fold 4 nieco szersze proporcje. Nowe zdjęcie oferuje znacznie lepszy widok z boku na rzekome wymiary Galaxy Z Fold 4 w porównaniu do Galaxy Z Fold 3, ale nie ujawnia żadnych nowych elementów konstrukcyjnych.

Nadal nie możemy być pewni, czy obudowa aparatu będzie wyglądać tak, jak w Galaxy Z Fold 3 czy Galaxy S22 Ultra. Co ważniejsze jednak, nowe zdjęcie poniżej po raz kolejny sugeruje, że Z Fold 4 będzie miał szersze proporcje niż wszystkie inne modele Z Fold przed nim.

Fold3 vs Fold4 pic.twitter.com/UksW3Wf8Ip — Ice universe (@UniverseIce) June 6, 2022

Rozpoczęto prace nad oprogramowaniem układowym do Galaxy Z Fold 4

Samsung rozpoczął już prace nad oprogramowaniem układowym dla Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4. Jest to kluczowy krok przed wprowadzeniem na rynek każdego nowego urządzenia, a w połączeniu z innymi raportami, które niedawno się pojawiły, pokazuje, że sprawy są na dobrej drodze.

Oznaczenia F936NKSU0AVF2 i F721NKSU0AVF2 to odpowiednio dwie wersje testowe dla obu smartfonów. Możemy się spodziewać, że w nadchodzących tygodniach pojawi się więcej wersji testowych, ponieważ prace nad firmware postępują.

W ostatnich doniesieniach podkreślono również, że Samsung rozpoczął masową produkcję części do swoich nowych składanych smartfonów. Oczekujemy, że same urządzenia wejdą do masowej produkcji w lipcu. Samsung prawdopodobnie zaprezentuje Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4 w sierpniu tego roku.

Aktualizacja [01.06.2022]

Tipster Ice Universe (@UniverseIce) podaje, że Samsung poprawił konstrukcję zawiasów w Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4. Oba smartfony mają teraz podobno cieńsze zawiasy, co prowadzi do bardziej kompaktowej obudowy. Taka zmiana jak najbardziej cieszy, gdyż dzięki temu będą wyglądać bardziej jednolicie w porównaniu do swoich poprzedników.

Wcześniej mówiło się o tym, że Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 mają mieć cieńsze i lżejsze obudowy, dlatego przeciek od znanego i szanowanego leakera napawa dużym optymizmem. Jeśli to prawda, najnowsze składane smartfony Samsunga mogą być łatwiejsze w obsłudze niż ich poprzednie generacje. Pojawiły się również plotki, że południowokoreańska firma nieco zmniejszyła podatność na zagniecenia w obudowach tych urządzeń.

Dodatkowo, Samsung podobno poprawił wygląd ekranu nad kamerą pod wyświetlaczem. Wcześniej obszar aparatu pod wyświetlaczem miał 172 piksele. Teraz Z Fold 4 ma podobno co najmniej 400 pikseli, co poprawia ostrość ekranu, oferując tym samym lepszą jakość obrazu podczas czytania tekstu.

Based on the Galaxy Z Fold4 I saw, make the latest Fold4 rendering,

L: Fold3 R:Fold4 pic.twitter.com/4NSuEWO6qo — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2022

Aktualizacja [31.05.2022]

W sieci pojawiło się sporo informacji na temat nowego Galaxy Z Folda 4. Według autora najświeższych przecieków składany smartfon Samsunga będzie posiadał 7.6 calowy ekran wewnętrzny oraz 6.2 calowy ekran zewnętrzny. Oba wyświetlacze zostaną wykonane w technologii AMOLED i będą wyposażone w 120 Hz odświeżanie obrazu.

Flagowiec dostępny będzie w dwóch wariantach oferujących 12 GB lub 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB lub 512 GB miejsca na pliki użytkownika. Wiemy również, że urządzenie zostanie oparte na nowym procesorze marki Qualcomm o nazwie Snapdragon 8+ Gen1.

Samsung Galaxy Z Fold4



- Inner: 7.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz

- Outer: 6.2" HD+ AMOLED, 120Hz

- Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- 12/16GB RAM

- 256/512GB storage

- Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (3x)

- Inner Cam: 16MP (UD)

- Outer Cam: 10MP

- Android 12, OneUI

- 4,400mAh battery, 25W — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 30, 2022

Kolejny model składanego smartfona od Samsunga zadebiutuje z Androidem 12 oraz najnowszą wersją nakładki OneUI. Bateria w nowym Foldzie będzie miała pojemność 4400 mAh, a naładujemy ją akumulatorem o mocy 25 W.

Rozpoczęcie produkcji

Według doniesień portalu SammyFans, Samsung właśnie rozpoczął produkcję najnowszych modeli swoich składanych smartfonów. Najważniejsze części do urządzeń wkrótce mają być gotowe. Szacuje się, że sprzedaż obu modeli składanych smartfonów może wynieść 10 milionów sztuk do końca tego roku. Dla porównania zeszłoroczne wersje sprzedały się w ilości: 4.6 mln - Z Flip 3 oraz 2.5 mln - Z Fold 3. Możemy spodziewać się, że model Flip będzie ponownie okaże się popularniejszy od Folda.

Lepsze obiektywy

Według najnowszych doniesień, kolejny model Galaxy Z Folda zostanie wyposażony w kamerę główną o rozdzielczości 50 MP oraz dwa obiektywy dodatkowe - ultraszerokokątny o mocy 12 MP oraz aparat z trzykrotnym zoomem o mocy 12 MP. Poprzednia wersja smartfona posiadała znacznie słabszą główną kamerę (12 MP), tak więc progres względem Z Folda 3 jest wyraźny.

Co więcej, nowy sprzęt Samsunga będzie posiadał najlepszą kamerę z trzykrotnym zoomem spośród wszystkich urządzeń producenta. Oznacza to obiektyw mocniejszy od tego umieszczonego we flagowym Galaxy S22 Ultra!

Nowe proporcję ekranu

Na Twitterze pojawiły się kolejne informacje dotyczące wyświetlaczy w nowych Z Foldach. Czwarty model składanego smartfona od Samsunga ma posiadać nieco większy, a przy tym krótszy ekran. Proporcje głównego wyświetlacza będą wynosić 23:9. Dla porównania w Z Foldach 3 wynosiły one 24,5:9. Zmianie ulegnie również rozmiar ekranu zewnętrznego, który będzie szerszy, a jego spodziewane proporcje to 6:5. Poniżej screeny przedstawiające planowane przez Samsunga modyfikacje.

Ekran zewnętrzny:

Źródło: Twitter.com / Ice universe

Ekran wewnętrzny:

Źródło: Twitter.com / Ice universe

Samsung Galaxy Z Fold 4 ma posiadać wyświetlacz o przekątnej 6.19 cala, pod którym ukryta zostanie kamera do selfie. Ponadto, sercem urządzenia prawdopodobnie będzie procesor Snapdragon 8 Gen1+, który w momencie premiery stanie się najsilniejszą dostępna jednostką marki Qualcomm. Autor wczorajszych przecieków udostępnił na Twitterze również spodziewaną cenę urządzenia, która ma wynosić 1699 dolarów (ok. 7500 zł).

• Google Pixel Notepad: 5.8" External Screen, Tensor 2.0, Android 12

Price: $1400 (Expected)



• Galaxy Z Fold 4: 6.19" External Screen, Snapdragon 8 Gen1+, Under Display Selfie, Android 12

Price: $1699 (Expected) — Sam (@Shadow_Leak) May 4, 2022

Samsung Galaxy Z Fold4 - cena

Galaxy Z Fold3 to świetne urządzenie, co do tego nie mamy wątpliwości. Celowo używamy stwierdzenia urządzenie, ponieważ wydaje nam się, że słowo "smartfon" nie do końca oddaje to, czym Z Fold3 faktycznie jest. Oferuje ono wiele możliwości i działa niezwykle szybko. Za tym wszystkim niestety idzie wysoka cena. Tegoroczne urządzenie w najuboższym wariancie z 256 GB pamięci masowej kosztuje bowiem aż 8299 złotych. Za wariant z 512 GB musimy zapłacić natomiast 8799 złotych.

O ile cena ta wydaje się stosunkowo wysoka, to warto zwrócić uwagę na fakt, że w porównaniu do Galaxy Z Fold2 Samsung zdecydował się na obniżenie podstawowej kwoty, jaką musimy wyłożyć. Za Galaxy Z Fold2 256 GB we wrześniu 2020 roku musieliśmy zapłacić 8799 złotych. Widzimy więc, że różnica wynosi aż 500 złotych.

Pierwsza odsłona składanych smartfonów Samsunga, która zadebiutowała w 2019 roku kosztowała 9000 złotych. Wtedy jednak producent umieścił w pudełku także słuchawki bezprzewodowe, ochronne etui oraz ładowarkę. W kolejnych latach Samsung stopniowo uszczuplał zestaw sprzedażowy: w 2020 zniknęły słuchawki i etui, a w obecnym roku zabrakło także ładowarki. Zakładamy, że w przyszłym roku w pudełku ponownie znajdziemy tylko smartfona i krótką instrukcję obsługi.

Spodziewamy się, że cena przyszłorocznego Folda będzie kształtować się podobnie do tegorocznego modelu. Choć pojawiają się informacje mówiące o tym, że cena Galaxy Z Fold4 ma spaść poniżej 8000 złotych, to na ich potwierdzenie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Udoskonalanie technologii wyświetlacza pod ekranem oraz zwiększenie konkurencji wśród producentów podzespołów mogą sprawić, że ta kwota ulegnie zmniejszeniu.

Samsung Galaxy Z Fold4 - data premiery

Na początek przyjrzyjmy się datom, w których Samsung prezentował pierwsze trzy smartfony z linii Galaxy Fold:

Samsung Galaxy Fold - 6 września 2019

Samsung Galaxy Z Fold2 - 1 września 2020

Samsung Galaxy Z Fold3 - 11 sierpnia 2021

Bazując na datach premier poprzednich urządzeń z linii Fold możemy dostrzec, że Samsung stopniowo przesuwa ich premierę wstecz. Możemy zakładać, że przyszłoroczny Galaxy Z Fold4 pojawi się na rynku w sierpniu 2022 roku. W najczarniejszym scenariuszu będzie to wrzesień, chociaż wydaje się mało prawdopodobne, aby koreański producent zdecydował się na późniejszy termin, który zapewne zbiegnie się z premierą iPhone'a 14. Podejrzewamy, że Samsung będzie chciał do maksimum wykorzystać ten moment na jak najlepszą promocję swojego flagowego urządzenia.

Samsung Galaxy Z Fold4 - wygląd

Nie spodziewamy się rewolucji w wyglądzie przyszłorocznej odsłony Folda. Smartfon, ze względu na zastosowanie dużego rozkładanego wyświetlacza będzie zapewne wyglądać podobnie, co jego poprzednicy. Jedyną drastyczną zmianą w jego projekcie może być zmieniony wygląd wyspy z aparatami, umieszczonej na pleckach. Już w tym roku jest ona dość duża, prezentuje się ciekawie i przyciąga uwagę. W środku z pewnością nie będzie czekać nas zbyt wiele zmian. Wewnętrzny wyświetlacz wciąż będzie zapewne zajmował prawie całą dostępną przestrzeń, a chroniony będzie cienkimi ramkami.

W sieci pojawiły się również nowe rendery składanego smartfona od Samsunga.

Samsung Galaxy Fold 4 / Źródło: SmartPrix.com

Samsung Galaxy Fold 4 / Źródło: SmartPrix.com

Samsung Galaxy Fold 4 / Źródło: SmartPrix.com

A także wizualizacje nowych wariantów kolorystycznych urządzenia:

Samsung Galaxy Z 4 Fold Silver Źródło: Twitter.com / HoiINDI

Samsung Galaxy Z 4 Fold Beige Źródło: Twitter.com / HoiINDI

Nowe Galaxy Foldy będą urządzeniami smuklejszymi od poprzednich modeli, co potwierdzają również branżowi specjaliści od przecieków:

The crease of Galaxy Z Fold4 looks slightly better than Fold3, but you can still see the crease. The screen looks smoother. — Ice universe (@UniverseIce) May 24, 2022

Samsung Galaxy Z Fold4 - Android 12 na pokładzie

Android 12 jest już z nami. Wydaje się więc oczywistym, że flagowe urządzenia Samsunga, które na rynku pojawią się w połowie przyszłego roku będą działać pod kontrolą właśnie tego systemu z aktualną nakładką producenta One UI.

Ostatnie doniesienia pokazują nam także, że Google pracuje nad usprawnieniami systemu operacyjnego, dedykowanymi właśnie składanym smartfonom. Jeżeli przewidywania okażą się prawdziwe, to dużej aktualizacji możemy spodziewać się wiosną przyszłego roku. Nie jest więc wykluczone, że będzie ona dostępna w Galaxy Z Fold4 w momencie rynkowego debiutu. W najgorszym wypadku zostanie ona zapewne udostępniona kilka tygodni później w ramach kolejnej aktualizacji.

Samsung Galaxy Z Fold3. Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Więcej na temat nowych funkcji, które otrzymamy z nakładką One UI, dowiemy się zapewne w trakcie Samsung Developer Conference, która odbędzie się 26 października. W jej trakcie przedstawiciele Samsunga mają powiedzieć o tym, jak przebiegał proces projektowania nowej nakładki pod kątem składanych smartfonów. Możemy więc spodziewać się kolejnych usprawnień obsługi smartfona.

Samsung Galaxy Z Fold4 - procesor

Za odpowiednio wydajną pracę Galaxy Z Fold3 odpowiada flagowy procesor Qualcomm Snapdargon 888, sparowany z 12 GB pamięci RAM. Możemy więc w ciemno zakładać, że w przyszłym roku także otrzymamy najwydajniejszy z dostępnych na rynku procesorów - chip Snapdragon 898, lub 895. Ostateczna nazwa jeszcze nie jest znana. W produkcji tej jednostki udział bierze także Samsung.

Znany z przecieków na temat branży mobilnej - Yogesh Brar opublikował na Twitterze post z listą smartfonów, które w najbliższym czasie mają zadebiutować z najnowszym układem Snapdragon 8 Gen 1+ marki Qualcomm. Wśród urządzeń wymieniony jest między innymi Samsung Galaxy Z Fold 4.

Last batch of phones with SD888 & 8 Gen 1 will rollout by early July.

Snapdragon 8 Gen 1+ phones will start rolling in from next month. Can see 6-8 phones using it right now, biggest release will be Galaxy Fold 4, OnePlus Ultra, Xiaomi 12 series, X80 Pro+, Moto Frontier & more — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 10, 2022

Samsung Galaxy Z Fold4 - wyświetlacz

Rozkładany wyświetlacz smartfonów z serii Galaxy Z Fold jest ich znakiem rozpoznawczym. Nie dziwi nas więc fakt, że koreański producent co roku stara się w pewien sposób sprawić, że korzystanie z niego będzie wygodniejsze i bezpieczniejsze. W tym roku pokryty został warstwą ultracienkiego szkła (ang. Ultra Thing Glass), które miało zapewnić lepszą niż dotychczas ochronę. Nie zmieni to jednak faktu, że jest to wyświetlacz wykonany z tworzywa sztucznego i jest podatny na uszkodzenia. Nawet mocniejsze przyciśnięcie paznokciem, lub rysikiem może pozostawić trwałe wgniecenie.

W nowym Galaxy Z Foldzie 4 producent ma wprowadzić wiele ulepszeń ekranu. Przede wszystkim poprawiona zostanie jego jasność i częstotliwość odświeżania, jednak zmiany dotyczą również kwestii technicznych wyświetlacza. Samsung ma zamiar wykorzystać nowy typ zawiasu odpowiadającego za składanie smartfona. Ta modyfikacja ma na celu zniwelowanie odkształceń ekranu, które pojawiały się w poprzednich modelach urządzenia.

The crease of Galaxy Z Fold4 looks slightly better than Fold3, but you can still see the crease. The screen looks smoother. — Ice universe (@UniverseIce) May 24, 2022

W sieci pojawiły się również zdjęcia case'ów do nowego Z Folda 4, na których widać, że tegoroczny model będzie posiadał poprawione proporcje ekranu.

Compared with the Fold3 protective case, the Fold4 screen ratio is improved. pic.twitter.com/a43p6zrcu5 — Ice universe (@UniverseIce) May 27, 2022

Samsung Galaxy Z Fold4 - lepszy aparat to konieczność?

W tym roku Samsung po raz pierwszy w swojej historii zdecydował się na umieszczenie aparatu pod wyświetlaczem. Sprawuje się on jednak bardzo przeciętnie. Charakteryzuje się zaledwie 4 MP rozdzielczością, przez co zdjęcia nim wykonane są słabej jakości. Do tego zagęszczenie pikseli go zakrywających jest stosunkowo niskie, przez co rzucają się one w oczy w trakcie korzystania z telefonu. Jest to więc aspekt, w którym Samsung zdecydowanie ma pole do poprawy, zarówno w kwestii parametrów technicznych, jak i sposobu przykrycia aparatu. Skoro jesteśmy przy aparatach, to warto wspomnieć, że obiektywy głównego aparatu są dokładnie takie same jak w Galaxy Z Fold2. Koreańczycy zdecydowali, że w tym roku skupią się na innych aspektach. Możemy więc zakładać, że w kolejnym roku otrzymamy lepszą jednostkę, niż 12 MP aparat główny. Co prawda zdjęcia nim wykonane są dobrej jakości, jednak to wciąż zaledwie 12 MP jednostka.

Kolejny model Galaxy Z Folda zostanie wyposażony w kamerę główną o rozdzielczości 50 MP oraz dwa obiektywy dodatkowe - ultraszerokokątny o mocy 12 MP oraz aparat z trzykrotnym zoomem o mocy 12 MP.

Aparaty Samsunga Galaxy Z Fold3. Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

W połączeniu z nowym procesorem oraz oprogramowaniem nowy Z Fold 4 może stać się najmocniejszym składanym smartfonem dostępnym na rynku.

After three generations, Galaxy Z Fold 4 finally brings a new Main & Telephoto camera



Paired with the Snapdragon 8+ Gen 1, new cameras, improved durability, improved display and better software, the Galaxy Z Fold 4 will be the best foldable available once it's released. pic.twitter.com/ThGRlJuHZw — Anthony (@TheGalox_) May 25, 2022

Samsung Galaxy Z Fold4 - wydajność baterii

Kolejną pozycją, która powinna znaleźć się na liście Samsunga jest bateria. W dostępnym obecnie na rynku urządzeniu posiada ona 4400 mAh pojemności. Nie jest to mało, jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że urządzenie korzysta z dwóch bardzo jasnych wyświetlaczy o 120 Hz częstotliwości odświeżania, to okaże się, że nie wystarcza ona na długo. Dodatkowo wspiera ona ładowanie o mocy zaledwie 25 W. Przy obecnym tempie rozwoju technologii szybkiego ładowania jest to niska wartość.

Samsung Galaxy Z Fold4 - lepsza integracja rysika S-Pen?

Tegoroczny Galaxy Z Fold3 po raz pierwszy wspiera także obsługę rysika S-Pen. Minusem tego rozwiązania jest to, że musimy dokupić go osobno i że potrzebne jest do niego specjalne etui. O ile nie wydaje nam się, aby Samsung był w stanie już teraz na stałe dodać go do przyszłorocznego urządzenia, to byłoby to niezwykle praktyczne rozwiązanie. Dodatkowo podniosłoby i tak już wysoką wartość urządzenia. Wiemy, że Samsung myśli już o tego typu urządzeniu, jednak póki co pozostaje ono jedynie na etapie patentowym.

Nie brakuje też głosów, mówiących o tym, że przyszłoroczny Fold może być pełnoprawnym następcą linii Note. Jeżeli tak będzie, to umieszczenie rysika w telefonie z pewnością przybliżyłoby go do tego miana. Z drugiej strony z przecieków dotyczących Galaxy S22 Ultra dowiadujemy się, że to właśnie ten smartfon ma posiadać wbudowany slot na rysik.

AKTUALIZACJA 22.04.2022

Pojemność baterii Galaxy Z Fold 4 ujawniona na kilka miesięcy przed zapowiedzią

Choć od oczekiwanej premiery Galaxy Z Fold 4 dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, niektóre z jego kluczowych cech i specyfikacji zostały ujawnione w przeciekach. Kilka dni temu wyciekła jedna z baterii znajdujących się wewnątrz telefonu. Dziś ujawniono pojemność baterii Galaxy Z Fold 4.

Nadchodzący flagowy składany telefon Samsunga będzie zasilany przez dwie baterie - EB-BF936ABY (2,002 mAh) i EB-BF937ABY (2,268 mAh) - o łącznej pojemności 4,270 mAh. Południowokoreańska firma najprawdopodobniej wprowadzi go na rynek jako baterię o pojemności 4 400 mAh, podobnie jak w Galaxy Z Fold 3. Informacje te zostały ujawnione dzięki certyfikacji Safety Korea.

AKTUALIZACJA 20.04.2022

Oto jedna z baterii Samsung Galaxy Z Fold 4

Czy Galaxy Z Fold 4 będzie miał wbudowany rysik S Pen, nikt nie wie na pewno w tym momencie. Jak każdy smartfon za to, Z Fold 4 będzie miał wewnątrz baterię, prawdopodobnie podzieloną na dwie oddzielne części, jak to było w pierwszych trzech Galaxy Z Fold. I dziś, dzięki certyfikacji SafetyKorea, mamy okazję przyjrzeć się jednej z tych baterii w Galaxy Z Fold 4.

Niestety, wygląda na to, że Samsung coraz lepiej radzi sobie z ukrywaniem ważnych informacji przed opinią publiczną, ponieważ na zdjęciu nie możemy zobaczyć mocy ani pojemności baterii.

Po lekkim spadku pojemności baterii w Galaxy Z Fold 3, jesteśmy bardzo ciekawi, w jakim kierunku pójdzie Samsung z następnym Foldem. Oczywiście mamy nadzieję, że Samsung pójdzie w przeciwnym kierunku tym razem. Jednak, że może się nie zdarzyć, jeśli niektóre ostatnie plotki są do uwierzenia. Galaxy Z Fold 4 jest podobno nieco mniejszy niż Galaxy Z Fold 3, a w połączeniu z aktualizacjami sprzętowymi aparatu, które są oczekiwane, może nie być miejsca na aktualizację baterii.

Fot. SafetyKorea

AKTUALIZACJA 19.04.2022

Prace nad rysikiem S Pen do Galaxy Z Fold 4 w firmie Samsung idą pełną parą

Prace nad Galaxy Z Fold 4 trwają. Firma powinna zaprezentować swój nadchodzący składany telefon klasy premium około sierpnia tego roku, a podobno dołączony do niego rysik S Pen wszedł do masowej produkcji.

Galaxy Z Fold 4 może być pierwszym składanym telefonem z tej serii, który będzie wyposażony w dedykowaną kaburę na rysik S Pen. Niezależnie jednak od tego, czy będzie miał dedykowany slot, czy nie, możemy przynajmniej mieć pewność, że składany ekran Z Fold 4 będzie obsługiwał S Pen, podobnie jak w Galaxy Z Fold 3. A teraz, zgodnie z nową plotką (przez @stufflistings), dedykowany modelowi Galaxy Z Fold 4 rysik S Pen wszedł do produkcji w kilku krajach euroazjatyckich.

[Exclusive] Serial production of the S-Pen for the upcoming Galaxy Fold (Z Fold 4) has begun in several Eurasian countries.#Samsung #SamsungGalaxyZFold4 — Mukul Sharma (@stufflistings) April 18, 2022

Czas pokaże, czy ten rysik będzie kompatybilny z innymi nierozkładanymi telefonami Galaxy bez zmiany częstotliwości. Dla przypomnienia, Z Fold 3 nie obsługuje byle jakiego rysika S Pen i jest kompatybilny tylko z S Pen Fold Edition i S Pen Pro.

Te rysiki S Pen mają dwa tryby pracy (lub częstotliwości), z których jeden jest dedykowany dla składanego urządzenia z 2021 roku. Próba użycia zwykłego rysika S Pen z Galaxy Z Fold 3 może poważnie uszkodzić składany wyświetlacz, ale być może Galaxy Z Fold 4 będzie inny pod tym względem.

Ten nowy raport może również zawierać wskazówkę na temat postępów Samsunga w technologii UTG (Ultra-Thin Glass). W zeszłym miesiącu pojawiły się informacje, że Samsung opracowuje "Super UTG" dla Galaxy Z Fold 4, aby zapewnić lepszą ochronę i mocniejszą powierzchnię dla rysika S Pen.

AKTUALIZACJA 11.04.2022

Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 podobno bez czujnika linii papilarnych na wyświetlaczu

Żaden ze składanych telefonów Samsunga, nawet Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3, nie ma czujnika linii papilarnych na wyświetlaczu. Tak może też być w przypadku ich następców. Według najnowszego raportu BusinessKorea, Samsung nie będzie używał technologii odcisków palców na wyświetlaczu w swoich nadchodzących telefonach Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4.

Jest to dość zaskakujące, ponieważ według kilku mediów i źródeł branżowych, spekulowano, że Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4, będą zawierać skaner linii papilarnych na wyświetlaczu. Spekulacje te opierały się na patencie, który Samsung złożył w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jednakże, nadchodzące urządzenia składane czwartej generacji nadal będą posiadały czujnik linii papilarnych umieszczony wewnątrz przycisku zasilania z boku urządzenia.

Eksperci twierdzą, że Samsung Electronics zdecydował się pozostać przy istniejącej technologii, ponieważ jest ona bardziej korzystna pod względem doświadczenia użytkownika. Dzięki niej nie trzeba już otwierać składanego telefonu i odblokowywać go za pomocą odcisku palca. Strukturalne właściwości technologii nie są powodem jej nieuwzględnienia.

AKTUALIZACJA 06.04.2022

Galaxy Z Flip 4 fiaskiem? Nie, jeśli Samsung naprawi aparaty fotograficzne

Galaxy Z Flip 3 to jak dotąd najbardziej udany składany telefon na rynku. Technicznie rzecz biorąc, model Z Flip 3 nie jest tak ambitny jak Galaxy Z Fold 3, ale dzięki stosunkowo niskiej cenie i sprytnej, kompaktowej konstrukcji, od pół roku sprzedaje się jak ciepłe bułeczki.

Teraz pytanie brzmi, czy sequel - wstępnie nazwany "Galaxy Z Flip 4" - będzie w stanie utrzymać tę samą trajektorię i pobić nowe rekordy sprzedaży składanych telefonów w latach 2022-2023? Bardzo możliwe, ale Samsung może potrzebować znacznych ulepszeń w co najmniej jednym kluczowym obszarze, aby zapewnić sobie sukces.

Galaxy Z Flip 3 jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie telefonów na rynku dzięki składanemu wyświetlaczowi i pomysłowej konstrukcji. Nie jest to jednak najpotężniejszy z dostępnych telefonów, a jego system podwójnych aparatów fotograficznych jest po prostu gorszy niż u innych smartfonów w tej klasie cenowej.

Aparaty Samsunga Galaxy Z Fold3. Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Aparaty 12 MP w Z Flip 3 są wspierane przez sprytne technologie, takie jak tryb Flex, który nadaje składanemu urządzeniu wyjątkowe możliwości. Jednak poza sprytną konstrukcją zawiasów, same czujniki aparatu pozostają w tyle nawet za tańszymi telefonami Galaxy.

Dla przypomnienia, Z Flip 3 posiada główny sensor 12 MP z Dual Pixel PDAF i OIS, obok drugiego 12 MP ultra-szerokiego sensora, który nie posiada PDAF i OIS. Kamera selfie ma rozdzielczość 10 megapikseli. Telefon może nagrywać wideo 4K i 60 klatek na sekundę za pomocą głównego systemu kamer i 4K i 30 klatek na sekundę za pomocą czujnika selfie.

Co jednak warto nadmienić, aparaty 12 MP są dość stare wśród flagowców Samsunga. Były one używane w starszych flagowych telefonach z serii Galaxy, które od tego czasu zostały uaktualnione do czujników o wyższej rozdzielczości. W Galaxy Z Flip 3 nie ma też aparatu z zoomem, mimo że nowsze urządzenia ze średniej półki cenowej wprowadziły tę funkcję.

Fot. Waqar Khan / Twitter

Ostatecznie, rozumiemy, że system podwójnego aparatu w Galaxy Z Flip 3 nie był jego najlepszą stroną. Nie oznacza to jednak, że Galaxy Z Flip 4 będzie równie udany, jeśli nie będzie dalej przesuwał granic możliwości. Naszym zdaniem, aparat jest elementem, który najbardziej potrzebuje unowocześnienia w Galaxy Z Flip 4. A jeśli Samsung nie podniesie poprzeczki w tym roku, firma może zaprzepaścić szanse na sukces nadchodzącego składanego telefonu.

Wyposażenie Galaxy Z Flip 4 w lepszy aparat - bez znacznego zwiększania ceny telefonu - mogłoby przyciągnąć więcej klientów, z których część unikała Galaxy Z Flip 3 z powodu braku możliwości robienia zdjęć mobilnych. Na szczęście, Galaxy Z Fold 4 otrzyma podobno ulepszony teleobiektyw zapożyczony z serii Galaxy S22, więc prawdopodobieństwo, że Samsung poprawi również aparat Galaxy Z Flip 4 wydaje się wysokie.

AKTUALIZACJA 25.03.2022

Galaxy Z Flip 4 i Fold 4 mają być napędzane przez chipset Snapdragon 8 Gen1+

Jak donosi holenderski serwis GalaxyClub, Samsung zaprezentuje w tym roku nowy składany smartfon, oprócz zwykłych urządzeń Galaxy Z Flip i Z Fold. Mówi się, że firma przygotowuje na ten rok trzy nowe składane smartfony o kodowych nazwach - B4, Q4 i N4.

Co więcej, nadchodzące Galaxy Z Flip 4 i Fold 4 mają być napędzane przez chipset Snapdragon 8 Gen1+. Chipset ma pojawić się na rynku w maju i zostanie zbudowany w 4 nm procesie technologicznym TSMC.

AKTUALIZACJA 17.03.2022

Samsung spodziewa się wysokiego popytu na Galaxy Z Flip 4

Samsung jest królem, jeśli chodzi o segment składanych smartfonów. Sukces Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 mówi sam za siebie. Teraz nowy raport sugeruje, że firma chce powtórzyć sukces Galaxy Z Flip 3, ponieważ Samsung zwiększył zamówienia na składane ekrany dla Galaxy Z Flip 4 o 70%.

Według prezesa Display Supply Chain Consultants (DSCC), Rossa Younga, dział Samsunga zajmujący się produkcją wyświetlaczy otrzymał zamówienie na dostawę 8,7 miliona składanych paneli dla nadchodzącego Galaxy Z Flip 4. Dla porównania, w zeszłym roku Samsung Electronics zamówił 5,1 miliona składanych ekranów dla swojego Galaxy Z Flip 3.

Zaprzestanie produkcji serii Galaxy Note i połączenie jej z linią S było największą decyzją, jaką firma podjęła od dłuższego czasu. Fuzja została dokonana, a seria Galaxy Note przestała być produkowana, ponieważ Samsung postrzega telefony składane i z klapką jako część swojego głównego nurtu smartfonów.

Niektórzy mogą się spierać o trwałość tych telefonów, ale Galaxy Z Flip 3 i Z Fold 3 sprzedały się w zeszłym roku jak ciepłe bułeczki. To samo w sobie potwierdza, że konsumenci są zainteresowani składanymi telefonami z elastycznym ekranem. Poza tym, Galaxy Z Flip 3 i Z Fold 3 były pierwszymi składanymi smartfonami, które otrzymały oficjalną ocenę IP dla wodoodporności.

Oczekuje się, że wysyłka tego ogromnego zamówienia na składany ekran rozpocznie się w kwietniu. Oznaczałoby to, że nowy składany smartfon może pojawić się na rynku w sierpniu lub wrześniu tego roku. Nie ma jeszcze potwierdzenia w tej sprawie, ale Galaxy Z Fold 4 raczej na pewno zostanie wprowadzony na rynek wraz z Z Flip 4.

AKTUALIZACJA 11.03.2022

Ujawniono kolejne zdjęcia koncepcyjne Galaxy Z Fold 4, wskazujące na ulepszoną konstrukcję

Teraz, gdy Samsung wprowadził na rynek serię Galaxy S22, plotki skupiły się na nadchodzących urządzeniach firmy. Kilka dni temu ujawniono pierwsze możliwe zdjęcie przedstawiające Galaxy Z Fold 4, a teraz opublikowano kilka kolejnych zdjęć koncepcyjnych tego składanego telefonu.

Tipster Waqar Khan (@WaqarKhanHD) opublikował więcej zdjęć koncepcyjnych w wysokiej rozdzielczości tego, co może być nadchodzącym modelem Galaxy Z Fold 4. Jeśli jest to ostateczny projekt tego składanego telefonu Samsunga, wydaje się, że firma zastosowała konstrukcję tylnej kamery podobną do tej z niedawno zaprezentowanego Galaxy S22 Ultra. Nie ma tu wysepki na aparat, a wszystkie czujniki aparatu wystają pojedynczo z obudowy.

Urządzenie nadal wydaje się być wyposażone w wąską pokrywę wyświetlacza, podobnie jak w Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Fold 3. Samsung może również nadal korzystać z bocznego pojemnościowego czytnika linii papilarnych zamiast czujnika umieszczonego w wyświetlaczu. Kolejna generacja modelu Galaxy Z Fold może również nadal korzystać z potrójnego zestawu kamer, ale nie jest jasne, czy tym razem Samsung zdecyduje się na lepsze czujniki.

Najbardziej znaczącym usprawnieniem może być umieszczenie w urządzeniu gniazda na rysik S Pen. Galaxy Z Fold 3 był pierwszym składanym telefonem Samsunga, który był kompatybilny z rysikiem S Pen, ale brakowało mu dedykowanego gniazda do przechowywania rysika S Pen. Ograniczało to jego użyteczność, a wielu konsumentów prosiło południowokoreańską firmę o poprawę tego stanu rzeczy. Miejmy nadzieję, że Samsung nie zmniejszył pojemności baterii, aby osiągnąć ten cel.

Fot. Waqar Khan / Twitter Fot. Waqar Khan / Twitter Fot. Waqar Khan / Twitter

Fot. Waqar Khan / Twitter Fot. Waqar Khan / Twitter Fot. Waqar Khan / Twitter

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Samsung uśmierca linię Galaxy Note! Co z rysikiem S Pen dla Galaxy Z Fold4?

Samsung ogłosił podczas targów MWC 2022 w Barcelonie, że oficjalnie rezygnuje z linii Galaxy Note. Na rynku nie pojawi się już żaden nowy smartfon lub tablet z serii Galaxy Note. Firma potwierdziła również, że model Galaxy S22 Ultra to urządzenie, które zastąpiło na rynku Galaxy Note 20 Ultra.

Co jednak z Galaxy Z Fold4? Nowy smartfon może pójść o krok dalej. Podejrzewamy jednak, że urządzenie to otrzyma specjalną wersję rysika, którego rozmiar i czułość zostaną dopasowany do Galaxy Z Fold4. Przeciek sugeruje także, że wewnętrzny ekran będzie charakteryzował się przekątną 7,56 cala, czyli dokładnie taką samą, jak jego poprzednik.

AKTUALIZACJA 15.02.2022

Samsung Galaxy Z Fold4 z wbudowanym rysikiem S Pen?

Samsung po blisko dwóch latach przerwy ponownie wypuścił na rynek urządzenie z wbudowanym rysikiem S Pen. W ubiegłym tygodniu swoją premierę miały smartfony z rodziny Galaxy S22. Ich najmocniejszy wariant: Galaxy S22 Ultra, odziedziczył slot na rysik S Pen oraz wygląd z zakończonej w 2020 roku serii Galaxy Note.

Istnieje jednak szansa na to, że Galaxy S22 Ultra nie będzie jedynym smartfonem koreańskiego producenta, który będzie posiadał tą charakterystyczną cechę. Najnowsze przecieki sugerują, że rysik S Pen trafi bezpośrednio do tegorocznych Galaxy Z Fold4. W ubiegłym roku koreański producent umożliwił obsługę Galaxy Z Fold3 z pomocą specjalnego rysika, który był przystosowany do delikatnego ekranu. Ten musieliśmy jednak dokupić osobno.

Galaxy Z Fold4 Built-in S Pen, 7.56-inch display https://t.co/DeRgBE4tuF — Dohyun Kim (@dohyun854) February 15, 2022

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Galaxy Z Fold4 jednak bez rysika S-Pen?!

Choć do premiery czwartej generacji składanego smartfona Samsunga pozostało wiele czasu, to koreański producent już teraz testuje wiele rozwiązań. Mówi się, że przygotowanych jest już kilka urządzeń prototypowych, które różnią się między sobą niektórymi cechami.

Wcześniej przedstawialiśmy już wam niektóre z patentów, które Samsung uzyskał. W ramach jednego z nich możliwe byłoby stworzenie składanego smartfona, który posiadałby miejsce na rysik S-Pen. Byłby on ukryty pomiędzy dwoma składanymi częściami urządzenia. Ten projekt znacząco różnił się od tego, jak prezentują się smartfony z serii Galaxy Z Fold, dlatego też mało prawdopodobne wydawało się jego urzeczywistnienie.

No built in S Pen prototypes in Z Fold4

Will finalize around March.https://t.co/QeHgmt3Ugp https://t.co/fMCmIyY8Yi — Tron ❂ (@FrontTron) November 19, 2021

W prototypach, które Samsung stworzył do tej pory, nie ma wbudowanego slotu na ten rysik. Wygląda więc na to, że Samsung Galaxy S22 Ultra, którego premiera spodziewana jest w lutym przyszłego roku będzie jedynym urządzeniem, które umożliwi nam schowanie rysika wewnątrz jego konstrukcji.

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Samsung w końcu poprawi aparaty w Galaxy Z Fold4?

Aparaty w Samsungu Galaxy Z Fold3 z pewnością mogły nieco rozczarować osoby czekające na premierę tego smartfona. Urządzenie korzysta bowiem z tego samego zestawu, co jego poprzednik z 2020 roku. Koreański producent wprowadził jednak pewną nowinkę, czyli aparat umieszczony pod powierzchnią wewnętrznego wyświetlacza. Jakość zdjęć nim wykonywanych pozostawia jednak wiele do życzenia.

Wygląda jednak na to, że Samsung planuje poprawić ten element w przyszłorocznym modelu. Galaxy Z Fold4 ma rzekomo otrzymać ten sam zestaw aparatów, co smartfony Galaxy S22. Nie jest jeszcze wiadome, który model będzie dawcą. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się jednak wykorzystanie aparatów z podstawowego modelu, czyli Galaxy S22.

Aparat pod wyświetlaczem Samsunga Galaxy Z Fold3. Fot. Paweł Goryniak / PCWorld

Koreańczycy mają także znacząco ulepszyć aparat pod wewnętrznym wyświetlaczem. Ma to być o wiele lepszy aparat, niż obecna w Galaxy Z Fold3 4 MP jednostka. Inne z plotek mówią z kolei, że aparat w zewnętrznym wyświetlaczu także zostanie umieszczony pod jego powierzchnią.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Samsung zmniejszy produkcję Galaxy Z Fold4?

Najnowsze wiadomości przekazane przez koreański portal The Elec sugerują, że koreańska firma zamierza nieco zmienić plany produkcyjne na przyszły rok.

Przypomnijmy, producent zrealizował swoje tegoroczne plany, wedle których udało się wyprodukować 3 miliony model Galaxy Z Fold3. Zdaniem dziennikarzy z Korei Południowej ta liczba ma zmaleć w przyszłym roku o 100 tysięcy urządzeń. Jest to niewielka zmiana. Jest ona zapewne spowodowana tym, że dużo większy nacisk zostanie położony na model Galaxy Z Flip4. W 2021 roku wyprodukowano 4 miliony tych smartfonów. Za rok ma to być aż 6,9 miliona modeli Galaxy Z Flip4.

AKTUALIZACJA 12.10.2021

Galaxy Z Fold 4 z czytnikiem linii papilarnych pod ekranem?

Czy Galaxy Z Fold4 będzie pierwszym składanym smartfonem z czytnikiem linii papilarnych umieszczonym pod ekranem?

Do dokumentacji potwierdzającej istnienie patentu Samsunga dotarł portal LetsGoDigital. Dziennikarze opublikowali jego założenia oraz utworzyli ilustrujące grafiki. Jeżeli koreańskiemu producentowi uda się skutecznie zaimplementować to rozwiązanie, to Galaxy Z Fold4 będzie nie tylko pierwszym składanym smartfonem, który będzie posiadał czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem. Będzie on także pierwszym, który będzie go posiadał pod oboma ekranami!

Czytnik miałby zostać umieszczony w takim miejscu, aby użytkownik mógł skorzystać z niego zarówno z poziomu wyświetlacza zewnętrznego oraz rozkładanego ekranu wewnętrznego. W dokumentacji czytamy, że wewnętrzny ekran jest niezwykle delikatny i mocniejsze dotknięcie może zostawić na nim ślady, dlatego utrudnia to implementację skanera.

Czy taka technologia zostanie już wykorzystana w przyszłorocznym składaku Samsunga? Wielu obserwatorów spodziewało się czytnika pod ekranem już w tegorocznym modelu, więc 2022 rok brzmi jak prawdopodobny scenariusz. Na potwierdzenie przyjdzie nam jednak zapewne jeszcze poczekać.