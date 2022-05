Samsung Galaxy Z Fold 4 z mocnym zestawem aparatów!

Nowy smartfon od koreańskiego producenta ma posiadać wyraźne poprawione obiektywy.

Samsung Galaxy Z Fold 4 / Źródło: Tudocelular.com

Samsung Galaxy Z Fold 4 zostanie wyposażony w nowy, ulepszony zestaw kamer. Według przecieków, które w ostatnim czasie pojawiły się w sieci - smartfon będzie się wyróżniał nie tylko na tle swojego poprzednika, ale i innych urządzeń koreańskiego producenta.

Galaxy Z Fold4 camera:

50MP Main camera+12MP Ultrawide angle+12MP 3x zoom — Ice universe (@UniverseIce) May 14, 2022

Nowy model urządzenia zostanie wyposażony w kamerę główną o rozdzielczości 50 MP oraz dwa obiektywy dodatkowe - ultraszerokokątny o mocy 12 MP oraz aparat z trzykrotnym zoomem o mocy 12 MP. Poprzednia wersja smartfona posiadała znacznie słabszą główną kamerę (12 MP), tak więc progres względem Z Flipa 3 jest wyraźny.

Zobacz również:

Co więcej, nowy sprzęt Samsunga będzie posiadał najlepszą kamerę z trzykrotnym zoomem spośród wszystkich urządzeń producenta. Oznacza to obiektyw mocniejszy od tego umieszczonego we flagowym Galaxy S22 Ultra!