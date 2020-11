Samsung Galaxy Z Fold S z rozciąganym ekranem już w 2021 roku

Samsung pracuje nad kolejnym urządzeniem z elastycznym ekranem. Przy okazji dowiedzieliśmy się co nieco o Galaxy Z Fold 3.

Niezawodny Ice universe przekazał kolejne informacje o smartfonach Samsunga z elastycznymi ekranami. Wszystko wskazuje na to, że w 2021 roku tego typu urządzenia staną się znacznie bardziej popularne. Po prezentacji prototypu Oppo z rozsuwanym ekranem w sieci pojawiły się informacje o Samsungu Galaxy Z Fold S.

Samsung Galaxy Z Fold S Źródło: Ice universe

Nadchodzący smartfon zaoferuje elastyczny ekran, który w razie potrzeby będzie mógł zostać rozsunięty. Po wykonaniu tej operacji smartfon zamieni się w tablet z ekranem podobnym do tego, znanego z Galaxy Fold oraz Galaxy Z Fold 2. Przy okazji nie będziemy mieli problemu z widocznym garbem nad zawiasem urządzenia.

Przy okazji wycieku na temat Galaxy Z Fold S dowiedzieliśmy się co nieco o innych smartfonach Samsunga z elastycznymi ekranami. Na rynku pojawi się Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Fold Lite.

Samsung Galaxy Z Fold 3 będzie bezpośrednim następcom Galaxy Z Fold 2. Smartfon ten trafi do sprzedaży w drugiej połowie roku. Będzie to prawdziwy flagowiec z elastycznym ekranem. Na pokładzie znajdziemy wyświetlacz pokryty szkłem UTG oraz wsparcie dla pióra S-Pen. Niestety nie będzie to tanie urządzenia. Cena wynosić będzie co najmniej 7000 zł.

Na rynku pojawi się także tani Galaxy Z Fold Lite. Urządzenie to zaoferuje elastyczny ekran pokryty powłoką CGI. Znamy ją już z Galaxy Z Fold pierwszej generacji. W skrócie tani składany smartfon. Samsunga zaoferuje plastikowy wyświetlacz.

Możliwe, że jeden ze smartfonów zadebiutuje razem z flagowymi Galaxy S21. Ich premiera już 14 stycznia 2021 roku.

