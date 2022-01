Samsung Galaxy Z Fold3 będzie miał poważnego konkurenta? Składak Google ma być tani!

Tani składany smartfon nie oznacza, że będzie to tani smartfon. Czy Samsung powinien zacząć bać się coraz większej konkurencji w tym segmencie?

Od premiery Samsunga Galaxy Z Fold3 5G minęło już dużo czasu. Jesteśmy przekonani, że koreański producent już teraz pracuje nad jego następcą, choć póki co informacji o tym urządzeniu pojawia się niewiele. Warto jednak pamiętać, że konkurencja nie śpi. Zaledwie w ciągu ostatniego miesiąca na rynku pojawiły się takie urządzenia jak Oppo Find N oraz Honor Magic V, które są jego bezpośrednimi konkurentami oraz o obecnym na rynku od dłuższego czasu Huawei Mate Xs. Nie możemy także zapomnieć o premierze Huawei P50 Pocket, choć ten smartfon rywalizuje raczej z mniejszym składakiem Samsunga, czyli Galaxy Z Flip3 5G.

Konkurencja w segmencie składanych smartfonów robi się coraz większa, a niebawem może urosnąć jeszcze bardziej. Od dłuższego czasu mówi się o składanym iPhone, jednak od jego premiery dzieli nas zapewne jeszcze dużo czasu. Dużo bliżej rynkowego debiutu jest natomiast składany smartfon od Google, czyli Google Pixel Notepad. Przewiduje się, że to urządzenie może zadebiutować na rynku jeszcze latem tego roku.

Smartfony Google cieszą się coraz większą popularnością w Stanach Zjednoczonych. Ogromny wpływ na to miała bardzo udana premiera najnowszego Google Pixel 6, który zewsząd zbiera pozytywne recenzje swojej pracy. Możemy więc zakładać, że Google Pixel Notepad będzie zbierał podobne oceny. Jedną z jego głównych zalet ma być cena.

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że ten smartfon nie będzie należał do najtańszych. Minie zapewne dużo czasu, zanim będziemy mogli to powiedzieć o składanych smartfonach. W porównaniu do konkurencji możemy już jednak mówić o atrakcyjnej propozycji. Wedle ostatnich przecieków, urządzenie to ma kosztować bowiem 1399 dolarów, czyli około 5700 złotych. Byłaby to więc kwota aż o 400 dolarów niższa, od tej, jaką obywatele USA muszą przygotować na zakup Samsunga Galaxy Z Fold3 5G. Możemy jednak spodziewać się, że ceny będą różnić się pomiędzy regionami.

Póki co smartfony Google nie są dostępne w oficjalnej sprzedaży w Polsce. Liczymy jednak na to, że z biegiem czasu taki stan rzeczy ulegnie zmianie.